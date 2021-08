VW možná skutečně nebude propouštět kvůli elektromobilům, lidi vyhází ještě dřív před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Šéf koncernu VW nedávno otočil, když začal tvrdit, že přechod firmy na výrobu elektrických aut nezpůsobí propouštění, o kterém sám dříve mluvil. A možná nelhal, na vyhazovy dojde ještě dřív.

Ještě předloni šéf koncernu VW Herbert Diess prohlašoval, že nucený rozmach elektromobility povede k rozsáhlému rušení pracovních míst, které nebude možné vyřešit ani předčasnými odchody do důchodu, ani dobrovolnými odchody zaměstnanců nenásledovanými přijetím jiných. Na výrobu vozu s elektrickým pohonem je zkrátka třeba méně úsilí a část lidí si bude muset najít práci jinde. Nejnověji však Diess zázračně otočil a začal tvrdit, že k propouštění nedojde.

Něco takového se ale nezdá být reálné a nemyslíme si to jen my. Stejný názor zastává i šéf Mercedesu Ola Källenius, který uvedl, že „každý ví, že stavba spalovacího motoru zabere víc času než v případě elektromotoru” a jeho slova potvrdili i další. Tisíce pracovních míst kvůli přechodu k elektromobilitě už teď ruší i Ford a Honda - z automobilek se zkrátka stanou menší firmy.

Nyní se nicméně ukazuje, že Diess vlastně mohl mluvit pravdu, jen část reality jaksi vynechal - i u Volkswagenu má k propouštění dojít ještě dříve, než elektromobily začnou na starém kontinentu dominovat prodejům, pokud k tomu tedy vůbec dojde. Němci totiž začnou pracovní stavy redukovat již nyní. Automobilka oznámila, že chystá digitální transformaci, která se nejprve dotkne veškerých jejích továren ve Spojených státech a Mexiku.

Co přesně je tím míněno? Pokud bychom zůstali jen u slov Volkswagenu, pak tu máme zefektivnění výroby. Němci totiž počítají s masivním nasazením umělé inteligence, která bude řídit přísun veškerého materiálu a optimalizovat práci robotů a automatických systémů. To povede k úsporám v oblasti spotřeby energie, stejně jako tím má být zredukován čas, jenž musí vedoucí montážních linek strávit zaučováním dělníků.

Právě poslední zmíněná věta nicméně odhaluje pravou podstatu kroku, který VW přijde na 1 miliardu dolarů (cca 21,7 mld. Kč). Automobilka totiž předpokládá, že s pomocí umělé inteligence dojde k navýšení efektivity výroby o 30 procent. Nelze ovšem předpokládat, že by firma vyrobila o 30 procent více aut, s nástupem elektromobilů se mají celkové prodeje výrobců spíše snížit. Čekat, že padáka dostane zhruba 30 procent lidí, je tedy na místě.

S digitální revolucí navíc VW nepočítá pouze v Americe, automobilka totiž předpokládá, že tímto způsobem dojde k propojení všech jejích továren, stejně jako dodavatelů. Němci tak budou moci daleko lépe reagovat na nenadálé výkyvy, stejně jako půjde snadněji přesměrovat komponenty z původního místa, které se kupříkladu pohroužilo do karantény, do jiného podniku. Počítače totiž tok dat zvládnou lépe než člověk.

VW pak dodává, že některé továrny a někteří dodavatelé již jsou součástí nového digitálního systému, který automobilka vyvíjí svépomocí. Umělá inteligence pak nenahradí dělníky z masa a krve jen v případě logistiky, ale třeba i kontroly kvality motorů. Tu již budou zastávat kamery.

Jak jsme zmínili v minulém článku, zrovna propouštění dané zefektivněním výroby není z makroekonomického hlediska špatné, třebaže chápeme, že dotčené zaměstnance nepotěší. O to tu ale tentokrát nejde, zaujala nás spíše snaha šéfa VW malovat realitu poněkud jinými barvami, než by si zasloužila. Pokud ale VW bude za 10 let zaměstnávat stejně lidí jako dnes, pak se doktoru Diessovi půjdeme osobně omluvit.

Němci hodlají při výrobě více než lidi z masa a kostí zapojit umělou inteligenci. S masovým propouštěním tedy nezačnou až ve chvíli, kdy elektromobilita začne dominovat prodejům, ale již dříve. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Nikkei, Auto News

Petr Prokopec