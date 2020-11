VW ukázal záda svým fanouškům v Evropě, nejzajímavější letošní novinku jim nedodá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Obtížně pochopitelný krok německé automobilky je zřejmě jen další obětí položenou na oltář požadavků EU. Zatímco v USA nebo Kanadě si nový Golf R budou moci koupit i s manuálem, Evropa má smůlu.

Osmá generace Volkswagenu Golf sice nadále vévodí evropským prodejním žebříčkům, její náskok před konkurencí však již není tak výrazný jako u předchůdců. Německá automobilka totiž stále více míří elektrickým směrem a tomu přizpůsobuje své konání. Ve prospěch Volkswagenu ID.3 tak byly omezeny také investice do nového Golfu, který je na tom v některých ohledech hůře než sedmá generace.

Předpokládalo se, že Němci si zařídí u fanoušků jakýsi odpustek v podobě „über-verze“ R, u níž na kompromisy nebude místo. Jak se ale nyní ukazuje, i tady na ně došlo. Jakkoli jsme totiž mohli vidět VW při testech trápit na Severní smyčce tento model s manuální převodovkou, která je nadšenými řidiči stále preferována, Evropanům nakonec leda vžene slzy do očí. Golf R sice bude k dostání nejen se sedmistupňovým automatem DSG, ale také se šestistupňovým manuálem, ovšem jen v USA a Kanadě. Starý kontinent ovšem bude mít k dispozici pouze dvouspojku.

Je otázkou, co k tomuto rozhodnutí vedlo - když už automobilka tuto verzi vyvinula a bude ji vyrábět, nabídnout ji také pro Evropu by nebylo drahé, i když by si to vyžádalo extra homologaci. Zvláště když verze typu R jsou obvykle hlavně imagemakery dostupnějších variant a o ziskovost v jejich případě až tak nejde. Dá se nicméně předpokládat, že problémem bude hlavně vyšší papírová spotřeba varianty s ručním řazením a z ní pramenící vyšší emise CO2, které jsou nyní pro rozhodování výrobců o tom, co uvést na trh, klíčové.

Je to škoda, neboť podobných aut s manuálním řazením už je k mání naprosté minimum a VW by s jedním z posledních mohykánů mohl slavit obchodní úspěch už proto. Nářky ale už raději hodíme za hlavu a představíme si Golf R v jeho plné kráse. Začneme přitom u vzhledu, který byl vyšperkován novým sportovnějším nárazníkem či unikátní maskou, která se pyšní modrým pruhem, který se rozzáří ve chvíli, kdy nastartujete motor. Dále pak nechybí výraznější boční prahy, 19palcová litá kola nebo černý difuzor rámovaný čtyřmi koncovkami výfuku.

Co se pohonu týče, nedošlo oproti minulosti k zásadním změnám. Obě nápravy nadále roztáčí přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, ten si však vůči sedmé generaci polepšil o 20 koní a 40 Nm. Aktuálně tak máte pod pravou nohou 320 koní a 420 Nm točivého momentu, což stačí ke sprintu na stovku za 4,7 sekundy. Nejvyšší rychlost pak sice byla obligátně omezena na 250 km/h, nicméně s paketem R-Performance můžete dosáhnout mety až 270 km/h.

Přesunout se můžeme k podvozku, který profituje z nového odlehčeného hliníkového pomocného rámu a zvýšeného negativního úhlu přední nápravy. Kromě toho tu máme i přitvrzené pružiny a tlumiče, stejně jako nelze opomenout ani řízení všech kol a vektorování točivého momentu. Dle Volkswagenu toto nastavení umožňuje Golfu R dosahovat vyšších rychlostí v zatáčkách, stejně jako se snížení světlé výšky o 20 milimetrů pozitivně projevilo na umocnění agresivního zjevu.

O zkrocení navýšeného výkonu se starají masivnější brzdy, jenž disponují předními kotouči o rozměru 358 milimetrů a dvoupístkovými třmeny. Kromě toho novinka dostala do vínku šest jízdních režimů, z nichž Comfort, Sport, Race a Individual jsou již takříkajíc klasikou. Mnohem větší pozornost si zaslouží módy Special a Drift, kdy první byl uzpůsoben okruhu Nürburgring. Počítat tedy můžete s měkčími tlumiči, což může znít jako krok, který má potlačit dynamický potenciál vozu.

Ve skutečnosti se nicméně děje pravý opak, jak ostatně i u konkurenčních ostrých vozů potvrzují závodní piloti. Ti vždy volí sportovní reakce motoru či převodovky, ovšem nastavení tlumičů ponechávají pomalu v tom nejkomfortnějším režimu. Podvozek totiž v té chvíli není prkenný, ale naopak dosahuje maximálního kontaktu s vozovkou. Pravdivá je ostatně tato teze i v případě Golfu R, který Ring obkroužil za 7 minut a 51 sekund, tedy o 19 sekund rychleji než předchůdce.

Mód Drift pak umožňuje přesně to, co má v názvu, tedy driftování. Systém totiž po aktivaci mění parametry stabilizace a optimalizuje dodávku výkonu. Pokud ovšem chcete mít vše plně pod kontrolou, stačí vám jediné - naladit režim Individual a zcela vypnout ESP, což bude nadále možné. Tím ale končíme, v závěru jen dodáme, že Golf R se na prvních evropských trzích objeví ještě letos. Cena ale prozatím zveřejněna nebyla.

Nový Volkswagen Golf R potěší hlavně Američany, za kterými míří nejen s 320 koňmi, režimem Drift či vypínatelným ESP, ale především s manuálem. Evropanům doufajícím v možná poslední tak výkonný hot hatch s manuálem VW ukázal záda. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec