VW uprostřed své krize nasypal 115 miliard do firmy, která neprodává skoro nic, nevyrábí skoro nic a nevydělává už vůbec nic včera | Petr Miler

/ Foto: Rivian

To jen pro připomenutí, aby se náhodou nezapomnělo. Vlastně se nelze divit, že odbory nad touto investicí láteří - současnou optikou působí jako ryzí sypání peněz do kanálu, i když automobilce dochází prostředky na zajištění jejího elementárního fungování.

Ve svých článcích už jsem párkrát vzpomínal, že jsem v rámci svého primárního zaměření (IT) několikrát pracoval jako dodavatel pro firmy, které se dostaly do ekonomických problémů. Sledovat jejich rozklad zevnitř bylo bolestivé, ale poučné, neboť obvyklou reakcí na postupný úpadek kdysi úspěšné společnosti v téměř libovolném oboru v jednu chvíli přestala být snaha zlepšit podstatu vlastního podnikání, ale najít jednoduché řešení, jakýsi zázračný lék, který bez velké námahy všechno spraví a zvrátí běh dějin.

Takové firmy se totiž sice nacházely na špatné trajektorii mířící do pr... propadliště dějin, samozřejmě, ale jakousi statickou optikou na tom nebyly nutně špatně. V minulosti vydělaly desítky, stovky milionů, takže pořád měly dost kapitálu, akorát ho svým aktuálním fungováním pálily den za dnem. A tak se vše pokusily spravit tím, že část onoho kapitálu vzaly a nasypaly jej do jiné společnosti z oboru, která na tom sice byla ještě násobně hůř, ale zdálo se, že má něco, co by té velké chátrající firmě mohlo pomoci.

S kolegy jsme tomu kdysi začali říkat V-2 podle oné slavné rakety z dob nacistického Německa. Také „fau cvaj” neřešila podstatu problému, který Němci měli, kdyby ale najednou byli schopni zasypat svět bezpočtem nadzvukových balistických střel, proti kterým nebylo obrany, možná by to průběh války změnilo. Možná také ne, každopádně to bylo stéblo, kterého se uprostřed tonutí chytali, a můžeme být jen rádi, že to s vývojem a výrobou nedotáhli dost daleko včas, abychom výsledek poznali.

Také VW na tom dnes není dobře - optikou ještě nedávných zisků je „v pohodě”, pokud ale finanční šéf říká. že firmě zbývá rok, maximálně dva, na správné trajektorii nebude. A také VW jako by hledal svou V-2 místo toho, aby zamířil k jádru pudla.

Působí to tak už nějaký čas, možná jste zaznamenali investice VW Group do rozličných start-upů, které se zdají být od začátku nesmyslné. Třeba v případě investice do firmy Qauntumscape to vypadá, že se Němci nechali dokonale utáhnout na vařené nudli, neboť baterie s tuhým elektrolytem se podle vědců i jejich samotných výrobců zdají být v nejlepším případě hudbou značně vzdálené budoucnosti. Ale tyto kroky šlo přejít - třeba právě do Quantumscape Němci nasypali postupně 300 milionů Eur, což jsou samozřejmě obrovské peníze (7,6 miliardy Kč), ale jen optikou nás, normálních smrtelníků. Pro VW je to slepá sázka, o kterou si může dovolit přijít.

Docela jinak se ale jeví letošní investice do Rivianu. Jednak proběhla už uprostřed bující krize, o to zoufalejší se jeví být. Především ale znamená postupný výdaj 5 miliard Eur, tedy 115 miliard Kč. To je značný kapitál i z pohledu takového molochu, a tak není divu, že to značně kritizují i odbory. „Můžeme si být jisti, že to nebude jen další hrob za miliardy eur?” ptala se Daniela Cavallo, šéfka odborů ve VW, když připomněla i další kontroverzní investice z minulosti.

Jsme přesvědčeni, že je, a to hned několikerou optikou. VW by si podle nás měl ve své současné situaci především vzpomenout, z čeho vzešel a na čem vyrostl, začal se znovu soustředit na skutečně lidová spalovací auta, která budou okamžitě znovu prodejním hitem, měl by ořezat extrémně ztrátový elektrický program, postavit do středu své pozornosti zákazníka a využít své síly k tomu, aby popřel politické tendence takové racionální chování potírat absurdními pokutami a spol. To je cesta, které bychom se nebáli přiřadit adjektivum „udržitelná”.

Nic takového ale VW nedělá, místo toho chtějí Němci výše zmíněnou investicí napravit softwarovou stránku svých elektrických aut. Nevíme, jestli uspějí, ale i kdyby ano, je tohle to, co ona auta prodá? No samozřejmě nikoli, propadákem modely ID nejsou proto, že jim sem tam zamrzne palubní systém, jsou především mizernou hodnotou za peníze. A tohle je nespasí. Navíc pořád platí, že si koupili za 115 miliard kus firmy, která takovou hodnotu prostě nemá a sama není schopna rozumně fungovat.

Venku jsou totiž prodejní výsledky Rivianu za třetí čtvrtletí, které z mnoha stran rozebírá CNBC. A je to znovu jedna velká tragédie. Firma „nikdy nebyla nikde”, přesto jen na tom ještě hůř než loni, a to pořádně.

V období od letošního července do září Rivian prodal pouhých 10 018 vozidel, což představuje prudký, skoro 46% pokles oproti 15 564 vozům, které dodal ve stejném období loni. A je to také výrazný 27% pokles oproti 13 790 vozům, které dodal ve druhém letošním čtvrtletí. Firma tedy prodává stále méně aut, také ale vyrábí stále méně aut. Produkce ve výši 9 612 vozů je znovu enormní sešup ve srovnání s 16 304 vyrobenými v loňském „Q3” a jde také pokles oproti 13 157 kusům ve druhém letošním čtvrtletí.

Automobilka připisuje poklesy nedostatku blíže nespecifikovaného klíčového komponentu, kvůli kterému musí omezovat výrobu, ale máme pocit, že si prostě vymýšlí. Elektrická auta všeho druhu zažívají letos zejména v USA těžké chvíle, jejich podíl na trhu dokonce klesá a Rivian nemá důvod být výjimkou. Když se navíc podíváte do její online nabídky, automobilka je schopná prakticky kamkoli do USA dodat cokoli v řádu jednotek týdnů. To nevypadá, že by trpěla výrobními nedostatky - vypadá to, že trpí nedostatkem poptávky.

Firma tak nyní očekává, že letos prodá 50 500 až 52 000 aut, o 10 procent méně, než čekala, a cirka tolik, kolik jich dodala loni. Doplňme, že za minulý kvartál prodělala 34 miliard a meziročně zvýšil ztrátu na každém vyrobeném autě. A i když finanční výsledky za letošní „Q3” zatím nezveřejnila, avizuje další ztrátu a očekává, že prodělá stovky miliard během následujících let. Tak do této „rakety” VW letos nasypal 115 miliard korun. Nedivili bychom se, kdyby i o ně přišel a nezískal nic kloudného...

Rivian, poslední z nadějných investic VW, znamenala výdaj 115 miliard Kč za kus firmy, která neprodává skoro nic, nevyrábí skoro nic a nevydělává už vůbec nic. Letošní třetí kvartál na tom nic nemění, naopak. Že by další vařená nudlička? Foto: Rivian

Zdroje: Rivian, CNBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.