VW zabil stylový Arteon o dva roky dřív, než plánoval. V Česku se i v jediné verzi pořád prodával líp než všechny elektrické ID

/ Foto: Volkswagen

Němci dál nejeví nejmenší zájem o to, co lidé chtějí, co se prodává a co ne. A jedou si svou. Končí tak i s poslední verzí Arteonu, který byl na jednu stranu v podstatě vždy propadákem. Na tu druhou ale pořád neklesl tak hluboko jako protežované modely ID.

Vypadalo to jako předem jasně nalajnovaná „success story”, nakonec se z ní ale vyklubalo jedno velké trápení. Situaci na začátku příběhu modelu Arteon od VW velmi trefně shrnul kolega, když jej v testu označil za Superb po návštěvě u německého krejčího. Přesně tím tento model byl - v zásadě ekvivalent klasického Passatu, který ale po vzoru Škody Superb přidal do hry praktičtější karoserii liftback a vážně neotřelý, atraktivní design.

Vypadalo to jako vítězná kombinace a VW se zprvu dokonce netajil záměrem, že jde právě o nástupce Passatu, jehož odbyt začal toho času stagnovat. Z nějakého důvodu to ale nezafungovalo - konzervativní klientela legendárního sedanu a kombíku zůstala věrná svému „pašíkovi”, škodovkáři dál kupovali Superb a na Arteon zbylo jen místo v koutě.

VW udělal leccos pro to, aby situaci změnil, později přišel i se stylovým kombíkem Shooting Brake, verzí R, auto porůznu zlevňoval... Nic z toho nezabralo. Absolutní propadák to nebyl, vzhledem k vysokým očekáváním ale ano. A tak se už v polovině roku 2023 začalo mluvit o tom, že celý tento model skončí bez nástupce. Na některých trzích k tomu s koncem předminulého roku skutečně došlo, mj. u nás, kde byl mimochodem vždy docela populární, ale zůstal v prodeji aspoň onen svérázný kombík a VW slíbil, že jej udrží v nabídce do roku 2026. Ale co dnes můžete Němcům věřit, že?

Tohle se rozhodně realitou nestalo, neboť rok 2025 sotva začal a Arteon je po smrti. Automobilka v podstatě jen potichu vypnula linku v Osnabrücku, kde se vůz vyráběl v oné poslední dostupné verzi, a nikomu o tom neřekla. O skonu tohoto modelu se jménem firmy pouze podělil jeden z mluvčích Volkswagenu na LinkedInu a to je celé.

Důvod není jasný - jak už padlo, ještě před 10 měsíci automobilka avizovala zachování výroby do roku 2026. To obvykle neznamená do ledna 2026, spíš do podzimu toho roku a nástupu produkce vozů nových modelových let. Takže se nacházíme skoro dva roky před avizovaným termínem, přesto přišel konec. A prodejní problém vůz neměl, tedy ne neočekávaný. S koncem liftbacku asi polovina prodejů zmizela, kombík si tedy vedl podle očekávání - ne skvěle, ale všímejme si relativity.

Například v českých prodejních datech SDA vidíme za loňský rok 281 prodaných Arteonů, což je výrazný meziroční pokles, ale jak už padlo - nabídka výrazně prořídla, prodeje musely jít adekvátně dolů. Pořád je to ale číslo, které bezpečně překonává libovolný model ID, u kterých se VW může přetrhnout, aby jich vyrobil co nejvíc bez ohledu na poptávku. A překonává mj. i elektrický ekvivalent v podobě modelu ID.7, který ani sám neví, jak daleko dojede. Máme tu tedy odstřelené auto na konci života vs. protežovaného premianta na jeho začátku, a přesto jsou prodeje takové.

I tak je to Arteon, který končí, jako už asi tisící projev toho, jak si VW dál žije ve svém plánovaném světě udržující jen minimální vazby na realitu a zcela okrajově reagující na preference zákazníků. Tušíme, že víc než co jiného má s osudem „Artieho” do činění snaha VW nakopnout prodeje elektrického modelu ID.7, k němuž je vůz pro automobilku nevítanou neelektrickou alternativou. Smutné, ale nakonec nepřekvapivé. Dodejme, že Arteon končí po výrobě bezmála 200 tisíc aut po necelých 8 letech na světě ve formě liftbacku a a pěti ve formě kombíku. Vlastně nám bude docela chybět. A podstatné části Čechů též. VW si ale myslí, že zná budoucnost, a jedná primárně v souladu s tím.

Zdroje: Volkswagen, SDA

