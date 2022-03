VW začal prodávat svůj levný a velký liftback, cenou zkouší zastřít i zvláštní vzhled před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Němci se pro jednou s designem poněkud utrhli ze řetězu, za což jim někteří možná i zatleskají. Jiní ale budou jistě tvrdit, že se vydali poněkud špatným směrem. Tak či onak dostávají do prodeje auto se zajímavým poměrem výkonu a ceny, jenže ne u nás.

Pokud bychom měli říci čistě náš názor, VW ve svém dalším směřování vsadil na špatného koně. Rozhodl se ignorovat preference podstatné části zákazníků a nabízet výhledově jen auta, o která stojí velmi malá část trhu a tlačí na ně hlavně politici, tedy ta elektrická. V průběhu tohoto procesu se pak zbavil všech, kteří tomuto postupu oponovali jak obchodně (Jürgen Stackmann, bývalý obchodní a marketingový šéf), tak technicky (Jost Capito, šéf divize R).

Tak to dnes bohužel chodí. Diskuze se zdá být přežitkem a směřování firem udává jeden člověk, se kterým ostatní buď mohou souhlasit, nebo mohou odejít. Stackmann s Capitem (dnes je mimochodem šéfem týmu Formule 1 Williams, je to skutečné technické eso) přitom říkali jen to, co tvrdíme my - tedy že nelze jít zcela proti poptávce, nelze doufat, že budete existujícímu produktu konkurovat něčím, co jej nedokáže ani vyrovnat a ještě je dražší. A stejně tak nelze věřit, že se to za 5 nebo 8 let „vyřeší samo”. Takhle se definuje hazard, ne byznys.

Přednost ale dostal Herbert Diess, který během pár let otočil a z kritika z tvrdých regulací EU se stal někým, kdo by šrouby utáhl ještě víc. Je pochopitelně otázkou, kam až VW po této cestě zajde. Možné je, že to „nějak půjde”, je ale také možné, že to prostě nepůjde. A Němci buď své záměry zkorigují, nebo budou po stejné cestě pokračovat až do sebezničení. Tak či onak jde skutečně o hazard, který z racionálního pohledu nedává velký smysl. VW v podstatě hraje o vše, extrémně riskuje, aniž by na druhé straně byly hodnoty, pro které by mělo smysl takové riziko podstoupit, pochybný environmentální přínos elektrických aut nevyjímaje.

Oddanost novému směru ale stále není tak totální, jak se může zdát. Připomíná to i podoba nového velkého liftbacku značky, který se letos oficiálně představil světu. Ten se totiž zcela vzdálil od dosavadního pojetí podobných aut Volkswagenu a vsadil na vzhled, který je mixem Tesly Model 3 a německých modelů řady ID. U elektrických aut dává podobné pojetí přídě smysl, tohle ale není elektromobil.

Jde o novou generaci modelu Lamando s přídomkem L (dostaneme se k němu), která stanula na konvenční platformě MQB a pohání ji jen a pouze benzinový motor 1,4 TSI se 150 koňmi. To zní jako recept na auto nižší střední třídy, jde ale o už hodně velký vůz, jak ono písmeno L naznačuje. S délkou 4 784 mm, šířkou 1 831 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 731 mm je asi o 10 cm delší než Škoda Octavia IV, je větší než čínská Octavia Pro, je dokonce větší než současná Škoda Superb. Je to tedy skutečně hodně velký liftback.

Zezadu vypadá jako některé další novinky VW i novější Peugeoty a byť ani to nám nepřijde jako něco krásného, zejména v případě přídě si nejme jisti, jestli tohle bude nějaký Lamando dívčích srdcí. Design spíše působí dojmem, jako by měl být úlitbou elektrickým vozům VW, aby nevypadaly tak neobvykle, jak dnes působí. Ona zploštělá příď s prakticky úplnou eliminací masky chladiče nám ke konvenčnímu autu prostě a jednoduše nesedí.

Možná i proto VW nechce nechávat zákazníky na pochybách, že jde o dobrou nabídku a vůz začal prodávat za docela zajímavé ceny. Na poměry čínského trhu to tedy láce není, na poměry VW ale ano - uvážíme-li, že jde o auto větší než Škoda Superb, pak cena začínající na 162 500 yuanech prostě nezní špatně, jde i za současného mizerného kursu české koruny asi o 585 tisíc Kč. Je to také asi o 10 procent více než u dosavadního provedení, ale to v dnešní době nepřekvapí.

Vrcholné provedení napráskané veškerou technickou i komfortní výbavou stojí 206 600 CNY, tedy něco málo přes 740 tisíc - pořád pod základním Superbem se stejným motorem. Na dnešní dobu to prostě nejsou špatné ceny za auto německé značky, které svými rozměry zapadá na samý vrchol střední třídy a díky liftbackové zádi je i velmi praktický, jak dosvědčují fotografie níže.

Nový VW Lamando se začal prodávat. Základní cena není tak nízká jako dříve, je to ale větší auto než Škoda Superb, které sází na tutéž techniku. S ohledem na to (a poměry značky VW) drahý rozhodně není, jen jeho vzhledu nějak nemůžeme přijít na chuť. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.