VW začal v Evropě prodávat své nové levné SUV, které mělo zavařit Dacii Duster

/ Foto: Volkswagen

VW dlouho přemýšlel, jakou značku by mohl poslat do boje s Dacií, ale ničeho hmatatelného se nedobral. Tak nakonec zjistil, že nejlepší bude, když jí bude konkurovat sám, jeho soupeř Dusteru ale podle nás není dost levný, aby Dacii zavařil.

Pokud už jste se ztratili v tom, co všechno Volkswagen nabízí za SUV a kam vlastně jednotlivé modely spadají, ani se nedivíme, i my občas potřebujeme tahák. T-Cross, T-Roc, Tharu, Taos, Taqua, Tayron, Tiguan, Touareg, Teramont... To je spousta aut, z nichž některá se navíc pro určité země jmenují jinak a další mají své specifické verze typu X nebo Allspace, které jsou buď větší nebo stylovější. Je to skutečně guláš, který se navíc Němci rozhodli znovu zamíchat.

Dnes totiž začali v Evropě prodávat další nové SUV, které není zcela nové, není ale ani stoprocentní obdobou žádného z výše zmíněných vozů. Jmenuje se opět Taos, což je jméno, které VW použil už pro loňskou novinku pro USA, ale to byl spíše upravený Tharu pro Čínu. Tento Taos má o 50 mm kratší rozvor a ve zmenšené podobě má má sloužit jako levný model pro východ Evropy, primárně pak pro Rusko. Právě tam, ve fabrice GAZu v Nižném Novgorodu se auto od teď vyrábí.

Jak moc levný je? Ne až tak, uvážíme-li, že Volkswagen za jednoho z konkurentů výslovně označuje Dacii Duster, která se v Rusku a okolí prodává jako Renault. Duster začíná s cenou v přepočtu pod 300 tisíci Kč a byť nikdo nepředpokládal, že by se VW s cenou Taosu dostal tak nízko, mezi 350 a 400 tisíc zamířit měl. Však spíše než ryzím VW je tento vůz upravenou Škodou Karoq pro Rusko, která tam také není nejdražší. A měl jít cenově pod škodovku, což se též nestalo.

V základu tedy vůz přijde na 1 626 900 rublů, což je o špetku víc než u Karoqu a v přepočtu asi 475 tisíc Kč. Zajímavá cena na VW, to jistě, ale konkurent Dacie? To ani omylem. Ceník pak končí na 2 199 900 rublech, což je asi 643 tisíc Kč, za to Rumuni prodávají auta jen po dvou.

Za zmíněné peníze dostane zákazník auto 4 417 mm dlouhé, 1 841 mm široké a 1 602 mm vysoké, které je v podstatě Karoqem s jinou přídí a zádí, vzniká dokonce na stejné výrobní lince. Specifický je také interiér šitý podle současné módy VW v její nízkonákladové podobě - ta neurazí, ale asi ani nenadchne.

Pod kapotou si našly místo dva motory - buď atmosféricky plněná jedna-šestka se 110 koňmi a pohonem předních kol, který může obstarávat buď pětistupňový manuál nebo šestistupňový automat - první zmíněná varianta je oním základním provedení za zmíněných 473 tisíc. Alternativou je pak verze 1,4 TSI se 150 koňmi, která může pracovat buď s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem (to je východní specialita VW) a pohonem předních kol, nebo sedmistupňovou dvojspojkou a pohonem 4x4. To jsou nepřekvapivě specifikace opět shodné s tamním Karoqem, vrcholná varianta za 643 tisíc pak logicky nabízí 150 koní, 4x4 a automat.

K dispozici jsou tři výbavy Respect, Status a Exclusive, přičemž již v základu člověk dostává digitální přístrojovku, 16" litá kola, vyhřívaná sedadla, klimatizaci nebo multimédia s 6,5" displejem. To není málo, ale také to není za málo. Ať už si ale o nové nabídce VW myslíte cokoli, šance, že by Němci tento vůz nabídli i u nás, jsou mizivé.

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler