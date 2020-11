Výroba jednoho z nejzajímavějších aut posledních let opět stojí, není jej z čeho dělat před hodinou | Petr Prokopec

Nastalá situace připomíná, jaký chaos dál zmítá současným světem. Problémy s výrobou aut by měly být minulostí a automobilky by nyní měly řešit spíše potíže s odbytem, v případě Chevroletu Corvette C8 je tomu ale naopak.

Jen málokdo má letos na růžích ustláno. Hybatelem veškerého dění je koronavirus, který opakovaně dopadá na řadu oblastí. Jednou z nich je i automobilová branže, neboť jakkoliv podzimní vlna nepřináší tak příkré restrikce, jako ta jarní, pouze online prodej aut a uzavření řady obchodů a služeb odbytu jistě neprospívá. O ekonomické nejistotě zbytku potenciálních zákazníků anu nemluvě. A když už není problém s prodejem, tam mají výrobci jiné potíže, které ve výsledku znamenají totéž - neprodávají tolik aut, kolik by potřebovali.

Příkladem budiž osmá generace Chevroletu Corvette, o kterou je dál velký zájem. Přesto americká automobilka musela zastavit výrobu. Tuto informaci zveřejnili kolegové z The Detroit News, kterým ji potvrdil i mluvčí automobilky. Výroba bude stát nejméně od 12. do 15. listopadu a pokud vše dobře půjde, rozjede se opět v pondělí 16. Důvod byste uhodli - došly některé komponenty, tentokrát z Mexika.

Automobilka tedy místo aby montážní linky v továrně Bowling Green v Kentucky pouze zpomalila, přišla s razantním rozhodnutím. Raději na chybějící díly počká, než aby měla řadu aut rozmontovaných a na jejich dokončení by přišla řada až v pozdější fázi. V takovém případě by totiž Chevrolet měl obavy, že nebudou dodrženy firemní kvalitativní standardy. „Náš dodavatelský řetězec, výroba a technici úzce spolupracují, aby omezili další dopad na výrobu,” řekl k věci mluvčí značky.

Není to poprvé, co musí Chevy k podobným krokům přistoupit, naposledy tak učinil minulý měsíc. Tehdy stačilo zastavit dodávky vozu v mimoamerických specifikacích, teď je nutné zastavit výrobu zcela. Je navíc otázkou, co to udělá s produkcí auta modelového roku 2021. Ta se měla rozjet už v září, aktuálním termínem pro její start je 8. prosince. V kontextu aktuálních okolností je ale stále pravděpodobnější, že ani ten nebude dodržen.

Vše zmíněné jen připomíná, jak chaotická situace v průmyslu - a jistě nejen tom automobilovém - nadále panuje. Na trh se má kvůli tomu dostat minimálně o 25 procent méně exemplářů, než s kolika dealeři počítali a kolik jich je nasmlouváno. To pochopitelně tlačí ceny nahoru a v dohledné době se na tom zřejmě nic nezmění.

Výroba Corvette C8 aktuálně stojí, Chevroletu došly některé nezbytné komponenty. Situa a spása není na dosah. Foto: Chevrolet

