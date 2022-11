Výroba nových Moskvičů začala, hned jako druhý model dorazí přímý soupeř Škody Octavia před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Avizované se stalo skutkem a v Rusku se po více jak dekádě skutečně znovu rozběhla výroba nových Moskvičů. Obě slova si ale můžeme dát do uvozovek - jde spíše o montáž a s Moskvou tato auta pojí jen místo, kde se odehrává.

O návratu značky Moskvič se mluví už pěkných pár měsíců. Stojí za tím rusko-ukrajinský konflikt, v jehož důsledku Rusko opustila francouzská automobilka Renault. Po té zůstala opuštěná továrna v Moskvě, kterou se rozhodla převzít moskevská samospráva. Současně byl ke spolupráci přizván i Kamaz, což, jak se nyní ukázalo, mělo nemalé opodstatnění. Právě na tuto značku byly totiž vystaveny veškeré homologační dokumenty, díky kterým může Moskvič na veřejné silnice. Jak se nicméně říká, každá mince má dvě strany, a ani v tomto případě nejde o výjimku.

Než se nicméně dostaneme k podstatě věci, je třeba dojíst, co jsme nakousli. Na moment tedy ještě zůstaneme u Renaultu, který podle dostupných informací neopustil továrnu ve spěchu či s holou kapsou. Francouzi prý veškeré obráběcí stroje zbavili příslušného softwaru, Rusové tedy potřebovali partnera, který víceméně vyrobí vše za ně. A právě z těchto komponentů se pak u Moskvy montují nová auta.

Oním partnerem je pochopitelně čínská značka JAC, jejíž SUV JS4 posloužilo jako základ pro nový Moskvič 3. Ten bude k dispozici s 1,5litrovým přeplňovaným (150 koní) a 1,6litrovým atmosférickým motorem (109 koní), stejně jako s elektrickou jednotkou (68 koní). U poslední zmíněné přitom došlo na největší změny vůči originálu, původní lithium-železito-fosfátová baterie byla totiž nahrazena nikl-kobalt-hliníkovou. Dojezd má přitom činit 410 km, reálně ovšem bude i kvůli chladnějšímu ruskému počasí o poznání nižší.

Nyní můžeme přistoupit k onomu problému. Ten je spojen právě s Kamazem, který je od začátku letošního června terčem mnoha mezinárodních sankcí. Právě jejich sekundárního dopadu se má ovšem obávat JAC, které má stejně jako další čínské automobilky globální ambice. Kdyby se stalo, že značka odmítne Rusy zásobovat, výroba Moskvičů by se nutně zastavila, neboť v Moskvě se momentálně nevyrábí nic. Veškeré komponenty pochází z Číny, přičemž v Rusku dochází pouze na jejich smontování.

Moskvič pochopitelně hodlá továrnu dostat do stavu mnohem větší svébytnosti, stejně jako by rád zaháčkoval i místní dodavatele. Zatím je nicméně na počátku cesty, která je navíc velmi nejistá. Firma tak zatím má budoucnost nalinkovanou pouze do roku 2027, do kdy bude nabízet nejen upravené SUV JAC JS4, ale také přepracovaný liftback A5 alias J7 (na druhé sadě fotek níže), který je v podstatě stejně velkým autem jako Škoda Octavia, v Číně je nakonec jejím přímým konkurentem.

Momentálně tak už jen zmíníme, že cena benzinového Moskviče 3 by se měla pohybovat mezi 1,6 a 2 miliony rublů (cca 617 až 771 tisíc korun). V korunách to na 4,4metrové SUV není zrovna málo, na ruské poměry je to ale vstřícná cena, konkurenční (pro změnu) Škoda Karoq dnes v Rusku začíná na 2 716 000 RUB. Cena se navíc má snížit v příštím roce, kdy by mělo být vyrobeno 50 tisíc aut, z toho 10 tisíc s elektrickým ústrojím. Letos se počítá jen s prvními 600 vozy.

Moskvič rozjel spíše montáž než výrobu svého prvního novodobého modelu. Jde přitom o čínské JAC JS4, které se dočkalo odlišného loga a v případě elektrické verze jiných baterií. Prozatím se veškeré komponenty skládají víceméně ručně. Foto: Moskvič



Nakonec až druhou novinkou bude upravený model JAC A5 zvaný také J7, čínská obdoba Škody Octavia. Foto: JAC Motors

Zdroje: Moskvič, TASS

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.