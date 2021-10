Utrápenou silniční formuli Mercedesu se nedaří dokončit, i po 4 letech přichází další odklad před 3 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říct, zda si třícípá hvězda naivně představovala zástavbu závodního motoru do auta na značkách jako jednoduchý projekt, za svými původními sliby ale zaostává stále více. K létům zpoždění nyní přibyl skoro celý další rok.

V roce 2017 se Mercedes-Benz pochlubil hypersportem, jehož pohon dostala na starosti skutečná jednotka z Formule 1. Něco takového není je ve světě silničních aut naprosto ojedinělé, neboť i když se kořeny motoru v šampionátu F1 chlubilo i Ferrari v případě modelu F50, z původního pohonu mnoho nezbylo. Model AMG One ale má být vrcholnému monopostu technicky tak blízký, jak jen to půjde.

Německá automobilka původně předpokládala, že v roce 2019 dojde jak na zahájení výroby, tak na předání prvních kousků zákazníků. Nicméně se tak nestalo, zejména v souvislosti s nutným přepracováním pohonné jednotky. Ta totiž v případě královské motoristické disciplíny vyžaduje specifický přístup, jenž by nemohl být u silničního stroje dodržen. Vzdálenosti mezi některými vnitřními komponenty jsou totiž natolik malé, že je třeba motor zahřát na 80 stupňů Celsia, než může být nastartován.

Nejde však jen o to, samotný start totiž musí být manuální, aby byla jistota, že olej nateče naprosto všude, než dojde k zážehu. K něčemu takovému by asi žádný zákazník nebyl svolný, stejně jako by se s vozem jen málokdo dokázal rozjet, pokud by volnoběh zůstal zachován v pěti tisících otáčkách. Mercedes jej proto snížil na 1 200 ot./min., to si však vyžádalo nemalé zpoždění. Stejně jako řešení zpátečky, které neobstarává převodovka, nýbrž dva ze čtyř přítomných elektromotorů.

Tyto problémy Mercedesu nakonec zabraly mnohem více času, než předpokládal. Navíc v raných fázích vývoje automobilka nejspíše ani nepočítala se změnou metodiky měření spotřeby a emisí, kdy byl systém NEDC nahrazen novějším WLTP. Jeden odklad tak následoval druhý, až jsme si přestali být jisti, zda celý projekt bude někdy vůbec dokončen.

Jisti si tím nejme ani teď, neboť po letech 2019 a 2020 nakonec neplatí ani dříve avizované letošní dokončení. Třícípá hvězda v tuto chvíli předpokládá, že se vůz začne vyrábět v polovině příštího roku. Suma sumárum by se tak silniční formule mohla ukázat v sériovém provedení 5 let po svém debutu. Zda se tak ale skutečně stane, není v této chvíli jistotou. Stejně jako značka neupřesnila, v jakém tempu bude výroba probíhat a kdy dorazí poslední exemplář.

Můžeme pak už jen dodat, že sprint na stovku má One zvládnout pod 3 sekundy, zatímco dvoustovku pokoří během 6 sekund. Nejvyšší rychlost 350 km/h pak omezuje spíše aerodynamika než nedostačující potenciál hnacího ústrojí, neboť to má vyvinout 1 000 koní. Kvůli své složitosti pak má zvládat pouze 50 000 km, než bude nutná generálka. Dá se ale předpokládat, že takového nájezdu nikdy nedosáhne jediný z 275 majitelů.

Zahájení výroby Mercedesu-AMG One se soustavně odkládá, tentokrát značka mluví o polovině roku 2022. To by bylo 5 let po debutu a 3 roky po původně avizovaném termínu. Firma ale hypersport s motorem z Formule 1 dál vyvíjí a testuje, jisté tak ani v tuto chvíli není nic. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

