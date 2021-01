Výrobce „elektrických Bugatti” mlžil, druhý model nedokáže vyprodat už tři roky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac

Možná by se tomu v jeho pozici nikdo ani nedivil, kdyby obchodní ředitel automobilky už před třemi léty neřekl, že celá 150kusová edice druhého modelu Rimacu je skoro vyprodaná. Jenže ona nebyla a dodnes zdaleka není.

Příběh chorvatského Rimacu připomíná naplnění amerického snu. Někdejší nadšenec Mate Rimac se před lety rozhodl zabudovat do svého starého BMW řady 3 elektrický pohon a sklidil s ním obdiv. Motivován prvotním úspěch tak v roce 2009 založil poblíž Záhřebu automobilku nesoucí příjmení tehdy pouze jednadvacetiletého inovátora. Ten neustával v horečnatém tempu a o pouhá dvě léta později představil na autosalonu v Ženevě elektrický hypersport Concept Oney, jehož cena startovala na 1 milionu dolarů (cca 21,6 mil. Kč). A pro jeho dynamické parametry se mu okamžitě začalo říkat elektrické Bugatti.

Po vyprodání plánované osmikusové edice, z níž jeden exemplář zpopelnil ve švýcarských horách Richard Hammond, začal Rimac pracovat na svém druhém voze. Firma se dočkala investic ze strany Porsche a Hyundai a mezi její zákazníky patří Renault či Aston Martin, přesto posun o úroveň výše není procházka růžovou zahradou. Nesmíme totiž zapomínat na tu skutečnost, že „druhotina” s prozatímním názvem C_Two bude startovat na více než dvojnásobné ceně. A co více, k mání bude 150 kusů.

Nyní se ukazuje, že prodat 150 aut není totéž jako „udat” 8 kousků. A to i přesto, že Rimac je dnes mnohem známější značkou, však se hovořilo dokonce o tom, že by mohl převzít skutečné Bugatti. Automobilka má totiž problém s rozprodáním zvažované série, jak nyní na svém profilu na Facebooku přiznal sám Mate Rimac. A napravil tak zvěsti o zcela vyprodané produkci, které se začaly v předchozích dnech šířit médii.

Rimac uvedl, že důvodem byla „nesprávná interpretace“ slov obchodního ředitele Kresa Coriče, která pronesl v roce 2018 v rozhovoru pro britský Autocar, který si stále můžete přečíst na zdrojovém odkazu. Zmíněné je ale spíše nesprávnou interpretací reality od samotného Rimaca. Corič v rozhovoru tehdy řekl, že „C_Two je skoro vyprodaný a téměř všechny ze 150 plánovaných exemplářů jsou zamluvené”. Jak lze toto interpretovat jinak, než že... auto je skoro vyprodané? A o tři roky později očekávat, že je vyprodané zcela? Corič jednoduše mlžil a zřejmě se snažil povzbudit zájem stylem „posledních 8 volných bytů” v domě, kde si z desítek nabízených možností nějakou zamluvilo pár lidi. A jednoduše přestřelil.

Rimac nyní uvedl vše na správnou míru a v dlouhém příspěvku na facebooku uvedl, že auto je od vyprodání opravdu daleko. Zamluveny jsou pouze vozy plánované pro první rok výroby a navíc jde častěji o dealery než koncové zákazníky. Záchvat upřímnosti je ale třeba ocenit, neboť Rimac nakonec říká věci jen tak, jak jsou.

„Jakkoliv není v případě hypersportů neobvyklé, že jsou vyprodány dříve, než zamíří do výroby, běžně se tak děje pouze u zavedených značek, jako je Ferrari,“ uvedl šéf chorvatské firmy. A dodal, že v případě nové značky, jež chystá nový model, který navíc spadá do nové éry mobility, lidé zkrátka chtějí vidět, zač utrácí, stejně jako si chtějí daný produkt ohmatat a vyzkoušet. Říká, že zájem existuje, naprostá většina lidí chce ale teprve vidět, jak vše dopadne.

Rimac pak sice má k dispozici několik prototypů, které by mohl zákazníkům ukázat, nicméně je otázkou, zda by si tím značka nakonec spíše neuškodila. V prvé řadě je totiž třeba zmínit, že takové vozy ani zdaleka neodpovídají kvalitě, s jakou by měl na trh dorazit finální produkt. A co je podstatnější, značka „potřebuje využít každé sekundy pro vývoj, testování a homologace. Je tak náročné naplánovat testovací jízdy zákazníků, neboť tak dochází na ovlivnění testování.“

Chorvaté nicméně již vidí světlo na konci tunelu, neboť vývoj by měl letos skončit. V té chvíli bude mít Rimac k dispozici minimálně tři kousky, které by mohl využívat jak pro zákazníky, tak pro novináře. Šéf značky dodává, že jej nikdy netrápilo, že by C_Two zůstal ležet automobilce na skladě. „Jsem si totiž jist, že poptávka bude vyšší než oněch 150 kusů, jež vyrobíme. Nicméně zatím dnem i nocí pracuji na tom, abych se ujistil, že auto, které dodáme, bude tak dokonalé, jak jen je to možné.“

Budeme rádi, v tuto chvíli ale platí, že obchodně Rimac značně přecenil své síly. C_Two nabízí tři roky a slova o téměř úplném vyprodání pronesená krátce po odhalení byla snem, který se dodnes zdaleka nesplnil.

C_Two, což není finální název chorvatského supersportu, se takto odhalil v břenu 2018. Od té doby je nabízen a měl být záhy poté vyprodán, ale není a auto dodnes prochází vývojem. Foto: Rimac

Zdroje: Mate Rimac@Facebook, Autocar Text podnadpisu

Petr Prokopec