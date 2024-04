Výrobce extrémních obytných off-roadů zkrachoval. Jeho auta měla přežít i apokalypsu, sám tak tuhý kořínek neměl včera | Petr Prokopec

/ Foto: EarthCruiser Overland Vehicles

Po 16 letech existence se zdálo, že míří jen k výšinám, zvlášť po přesunu z Austrálie do USA blíže své klíčové klientele. Teď je ale s EarthCruiserem konec, posledním velkým soustem firmy byl příznačně elektromobil.

Před zhruba dvaceti lety nemohli Lance Gillies a Michelle Boltz nalézt obytný vůz, který by vyhovoval jejich potřebám. Australský pár se totiž nehodlal omezit pouze zpevněným asfaltem, ale chtěl vyrážet také do divočiny. Mnohé domy na kolečkách sice byly schopné zajistit svým posádkám nemalý komfort klidně i několik v místech, kde o živáčka nezavadíte, ovšem limitem byl jejich podvozek, který snesl maximálně tak polní cestu. Řešením proto byla společnost EarthCruiser Overland Vehicles, kterou Gillies a Boltz založili s cílem vyrábět ty nejodolnější obytňáky schopné dlouho fungovat zcela bez kontaktu s civilizací.

S prvním produktem firma přišla jen rok po založení, přičemž postupně se její nabídka rozšiřovala. Právě to byl ale zřejmě jeden z kamenů úrazu. Pokud totiž v dnešní době nesekáte výrobky jako Baťa cvičky, musíte počítat s opravdu vysokými náklady na jeden kus. Vyvážit je logicky může vysoká cena, s tou vám ale výrazně prořídne cílová skupina zákazníků. Pro EarthCruiser přitom pracovalo zhruba 24 zaměstnanců, kteří ručně skládali přibližně 30 obytňáků ročně. Pokud by se jednalo o jediný typ, nejspíše by nebylo co řešit. Jenže jak jsme zmínili, nabídka firmy byla řádně květnatá.

Přesto se zdálo, že firma prosperuje, ostatně už dříve se přesunula z Austrálie do Oregonu v USA s cílem dále expandovat. Teď ale přišla studená sprcha. Společnost před pár dny oznámila, že s okamžitou platností končí. Přičemž smůlu nemají jen zájemci o nový vůz, ale i o servis toho stávajícího. Místo toho Gillies a Boltz vydali prohlášení, dle kterého „měnící se trh a ekonomické potíže učinily další operace stěží udržitelnými“. Společnost tak „po dlouhém zvažování a důkladné strategické analýze dospěla k rozhodnutí, že ukončí veškeré své stávající aktivity“. Takhle nějak se dá definovat krach, ostatně Gillies rovnou dodal, že momentálně společnost „pracuje s profesionály, aby došlo k řádné likvidaci v souvislosti s příslušnou legislativou“.

Co nakonec vedlo k až takové zkáze? Krom zmíněného se sluší vzpomenout tiskové prohlášení z loňského roku. Tehdy firma s velkou pompou oznamovala, že se hodlá vrhnout na elektromobilitu, přičemž prvním takovým vozem měl být obytný náklaďák s výsuvnými boky. Jak už jsme ale mnohokrát řekli, pokud se pro něco elektromobil opravdu nehodí, pak je to dlouhé autonomní fungování. A právě toho měly být stroje EarthCruiseru schopné především.

Jestliže tedy firma nebyla v dokonalé kondici už předtím, tohle mohlo být pomyslné poslední sousto, které už nedokázala spořádat. Současný trh navíc již není obytným vozům tak příznivě nakloněn, jako tomu bylo po příchodu koronaviru, kdy prodeje vylétly raketově nahoru. Škoda, stroje EarthCruiseru nejen jako ten na fotkách níže, firma nabízela i skromnější díla, se nám zamlouvaly.

EarthCruiser nabízel pozoruhodná obytná auta schopná údajně přežít i apokalypsu, Explorer XPR440 patřil mezi ně. Zdálo se, že je úspěšná, přesto nyní s okamžitou platností končí. Foto: EarthCruiser Overland Vehicles

Zdroj: EarthCruiser Overland Vehicles

Petr Prokopec

