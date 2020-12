Firma, která i v ČR prodávala velmi levné, sportovní sedany, šla i proti Dacii, pak ale přišel krach před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MPM Motors

Chvíli se zdálo, že by mohlo jít o úspěšného výrobce atraktivně vyhlížejících a přitom levných aut, letos se za ním ale zavřela voda. Ještě než se stal stalo, chystala firma MPM Motors také SUV Vultur.

Automobilka MPM Motors sice ve světě příliš známa není, v Česku však před dvěma lety způsobila menší pozdvižení. Tuzemský trh byl totiž jedním z mála, kde se její sportovně vyhlížející sedany prodávaly. Stejně rychle, jako se objevily, však zase zmizely. MPM pak sice nadále operovalo zejména ve Francii, které se po Rusku stalo jeho druhou domovinou, nicméně nakonec i zde muselo sbalit krám. Firma nedávno ohlásila bankrot a uvedla, že veškerá aktiva společnosti budou zlikvidována. To ovšem znamená, že se můžete dostat k něčemu neobvyklému.

Na březen roku 2021 se totiž chystá rozprodej firemního majetku, jenž nezahrnuje pouze kancelářské židle či náhradní díly, ale také řadu prototypů. MPM se chystalo svou nabídku jediného modelu výrazně rozšířit. Benzinový Erelis tak mělo doplnit elektrické provedení, které by převzalo pohonnou jednotku a baterie od Renaultu Zoe. Práce na této verzi však byly v zárodku, vývojový kus má proto omezenou maximálku pouze na 110 km/h. Reálně měl přitom vůz nabízet dojezd 350 km za méně než 30 000 Eur (cca 786 tisíc Kč), což je částka bez dotací.

Rodina modelu Erelis se nicméně neměla rozrůst pouze jedním směrem, v plánu byla i pancéřovaná verze, která by byla osazena 36 kevlarovými panely a okny o tloušťce 22 milimetrů. Tvůrci hodlali dostat na trh nejlevnější obrněný automobil, který by dokázal odolat jak malým palným zbraním, tak třeba i útočné pušce Kalašnikov. Také v tomto případě byla cena stanovena na 30 000 Eur, nicméně MPM záhy zjistilo, že pancíř navýšil hmotnost natolik, že bylo třeba přepracovat podvozek a brzdy. A na to již nebyly peníze.

Aby toho nebylo málo, Erelis se rovněž měl dočkat modernizace, stejně jako „supersportovní“ verze, která by dostala do vínku 180 koní namísto 130. Nicméně zatímco elektrické, pancéřované a faceliftované provedení to dotáhlo až do prototypu (byť v různé fázi rozpracovanosti), v případě vrcholu nabídky zůstalo pouze u plánů. Výkonnější sedan si tedy nebudete moci v onom březnu příštího roku pořídit ani na zahradu či výstavu, v případě ostatních exemplářů ale již štěstí mít můžete.

Snad nejzajímavější položkou celého rozprodeje nicméně bude SUV Vultur. MPM jej mělo hotový na 95 procent, čímž není míněn pouze samotný vůz. Firma měla zajištěny i veškeré dodavatele, stejně jako byl již připraven výrobní proces. Podle šéfa automobilky Igora Paramonova zbývalo pouze postavit prototyp, který by prošel ověřovacím procesem. Na ten však bylo třeba půl milionu Eur (13,1 mil. Kč), které se nepovedlo sehnat.

Dá se nicméně předpokládat, že pokud by Paramonov měl štěstí, mohl by oslovit i klientelu Dacie. Vultur měl startovat na úrovni 400 tisíc Kč, za což by nabídl 130 koní produkovaných 1,2litrovým přeplňovaným motorem z produkce PSA. Ze stejného zdroje by pak pocházelo i plug-in hybridní ústrojí, se kterým by SUV bylo k mání za přibližně 600 tisíc Kč, a to s opravdu rozsáhlou výbavou.

Aktuálně si tedy Vultur bude moci pořídit pouze jeden člověk, tedy pokud v rámci rozprodeje firemních aktiv někdo nezíská i montážní linky a veškerou dokumentaci, stejně jako práva na výrobu i prodej. Vlastně bychom se tak ani nedivili, kdyby mezi zájemci nechyběl i Renault, jenž by tak vyřadil ze hry nevítanou konkurenci. Či co více, začal by Vultur nabízet pod logem rumunské automobilky.

MPM Vultur bylo jen krůček od příjezdu do showroomů, zákazníci si totiž mohli dokonce i vybírat barvu pro svou vysněnou verzi. Foto: MTM Motors



Místo expanze však přišel krach, do historie se tak MTM zapíše jen jako tvůrce jediného modelu, který byl svého času k mání také u nás. Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

Zdroj: Histo-Auto

Petr Prokopec