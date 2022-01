Výrobce Mercedesů včera změnil své jméno, všichni to na vlastní kůži poznáme v úterý před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je to historický moment, pro který si automobilka zvolila patřičně významný datum. Smyslem změny jsou v prvé řadě peníze, nejsme si ale jisti, zda si zrovna pro takovou strategii zvolila ideální chvíli.

Historie Mercedesu se začala psát už v roce 1885, kdy Karl Benz přišel s tříkolkou poháněnou spalovacím motorem, 29. ledna 1886 si ji pak nechal patentovat. Tento stroj je považován za první automobil světa, byť na logo třícípé hvězdy si firma musela počkat až do roku 1909. Pod názvem Mercedes-Benz pak automobilka začala vyrábět vozy až v roce 1926, kdy došlo na sloučení společností zmiňovaného Karla Benze a Gottlieba Daimlera. Její oficiální název nesl příjmení obou německých géniů, přičemž odkaz na dámu jménem Mercedes Jellinek se v něm po celou dobu existence firmy neobjevil - v posledních letech zněl Daimler AG.

To se ale včera změnilo, neboť akcionáři koncernu už loni schválili rozdělení firmy na dvě samostatné části, z nichž jedna bude mít na starosti nákladní vozy a autobusy a druhá osobní vozy. Není to ale tak, že by byly zcela samostatné - první část s označením Daimler Truck Holding AG bude majoritně ovládaná druhou nazvanou Mercedes-Benz Group AG, která dosavadní Daimler nahrazuje. Obě ale budou samostatně zalistovány na frankfurtské burze a je těžké vnímat krok jinak než jako částečný prodej nákladní a autobusové divize, ze kterého bude pochopitelně profitovat nově vzniknuvší Mercedes Group.

Z pohledu laika se zase tak moc nemění, Mercedes dnes firmě stejně většina lidí říká. Formálně jde ale o poměrně zásadní krok, a to i proto, že v názvu firmy nebude figurovat Daimlerovo příjmení vůbec poprvé v historii. Šéf automobilky Ola Källenius říká, že jde o „historický moment“, kdy obě entity míří kvůli elektrifikaci každá svou cestou, neboť mají specifické konstrukční postupy i specifické zákazníky, a proto nemá smysl držet obě části dále pod jednou střechou. Primárně jde ale o peníze a nejen tak, že Mercedes kus nákladní a autobusové divize v podstatě prodá.

Smyslem je i nafouknout hodnotu dosavadní osobní divize jako takové, neboť akciové trhy - a už dříve jsme zmiňovali, že poněkud nesmyslně - dosud velmi oceňovaly jakoukoli firmu jakkoli se zaměřující na výrobu elektrických aut. Tímto směrem míří i Mercedes, ovšem zrovna v letošním roce nelze pokračování této mánie očekávat. Určující pro vývoj hodnoty akcií bude postup amerického Fedu, který oznámil ukončení kvantitativního uvolňování, zvýšení úrokových sazeb a další restriktivní kroky, aby zasáhl proti vysoké inflaci. Už v očekávání těchto kroků (ač se fakticky zatím nic z toho nestalo) třeba hodnota Tesly letos klesla skoro o 30 %, Rivianu o více jak 44 nebo Lucidu o téměř 34. A byť evropské akciové trhy tím budou zasaženy jen nepřímo, žně bychom skutečně nečekali.

Tak či onak by měl tento krok přinést zvýšení společné hodnoty obou částí dnešního Daimleru. Ostatně, čím více toho máte pod jednou střechou, tím méně je do hodnoty promítnut potenciál jednotlivých součástí. A jak je to s tím přejmenováním? Interně se z Daimleru stala Mercedes-Benz Group skutečně včera, při příležitosti 136. výročí zmíněného patentování oné tříkolky Karlem Benzem. Navenek se ale tato změna projeví až v úterý, kdy dojde k přejmenování firmy i na frankfurtské burze, pak bude s „Daimler AG” definitivně amen.

Nebojte, Mercedesy (na fotkách Mercedes-Maybach S Edition 100) budou dál Mercedesy, jejich výrobcem už ale nebude koncern Daimler AG, nýbrž automobilka Mercedes-Benz Group AG. Jméno Daimleru ponese nadále jen samostatná firma zaměřená na výrobu nákladních aut nazvaná Daimler Truck Holding AG. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

