Výrobce mnohonásobného auta roku po letech přetvářek přiznal, že jde o propadák neplnící svůj účel

Že se mu na trhu bůhvíjak nedaří, jsme zmiňovali opakovaně, automobilka se ale pořád tvářila, že zájem o něj existuje a prodeje vyletí. Teď už to vzdala, místo snahy tlačit lidem vlastní elektrický model sníží své emise CO2 „úplatky” Tesle.

Jaguar I-Pace se v roce 2019 stal evropským i světovým autem roku a opanoval i řadu lokálních anket. Stal se také autem roku v Německu, Norsku, Švédsku, Skotsku, Irsku, Kanadě nebo Jižní Africe. To všechno bylo pro britskou automobilku nepochybně úspěchem, který naznačoval, že elektrický crossover by mohl prorazit zdí nezájmu koncových zákazníků a zabodovat i prodejně. Jenže nic takového se nestalo.

Historie nás ostatně už nejednou poučila, že úspěch u odborné veřejnosti automaticky neznamená úspěch na trhu a Jaguar se po léta musel potýkat přesně s tím. I-Pace se nikdy nevymanil z role totálních propadáků. V Evropě se nikdy nedostal přes hranici 13,5 tisíce prodaných aut za rok, v USA se nikdy nedostal přes 3 tisíce kusů za rok. To jsou v situaci, kdy je elektromobilita dnes a denně označována za jedinou budoucnost automobilismu a míří jejím směrem obrovské peníze z kapes nás všech, neskutečně mizerný výsledek. A ani letos, kdy se podíl těchto aut na trhu v Evropě pohybuje na rekordních hodnotách, I-Pace neboduje. Je na tom dokonce ještě hůř než loni.

Pozoruhodné je, že Jaguar tento stav dlouho odmítal připustit. Ještě před příchodem I-Pace na trh tvrdil, že obdržel 25 tisíc objednávek a jakmile se elektrické SUV dostalo do showroomů a začalo sbírat zmíněná ocenění, zájem publika měl narůst tak moc, že překonával i výrobní možnosti Britů. Aut se ale tolik, kolik měl mít Jaguar prodáno už v době odhalení, neprodalo za několik let a v USA jsou dealerství dodnes plná neprodaných skladových vozů. Žádný přebytek poptávky nad nabídkou tedy zjevně nikdy neexistoval a dodnes neexistuje. Až teď ale firma přiznala, že auto prostě nefunguje ani na zákazníky, ani jako pokus vyhnout se pokutám za nadlimitní flotilové emise CO2.

Právě to byl hlavní smysl I-Pacu. Jaguar se evidentně nezajímal o to, jestli o takový vůz někdo z jeho klientů stojí, vystřelil naslepo a doufal, že se tak snadno vyhne pokutám placeným Bruselu. Nevyhnul - investoval miliardy do nechtěného modelu a loni stejně musel EU odvést 35 milionů liber, tedy další více než 1 miliardu korun. Některé novináře auto možná okouzlilo, lidi ale prostě ne a ani jako prostředek vedoucí k eliminaci pokutám nezafungovalo.

Britové jistě doufali, že letos bude lépe, ale není, a tak jim nezbylo, než uzavřít dohodu s Teslou jako dříve FCA, aby se společným započítáváním prodaných aut za úplatu Američanům vyhnul pokutám levněji. Tomu se říká kapitulace, Jaguar už zjevně nedoufá, že by alespoň tento účel I-Pace mohl kdy splnit.

Jaguar I-Pace je Evropským i Světovým autem roku 2019, na trhu o něj ale byl po léta velmi malý zájem. Automobilka jej přesto dlouho prezentovala jako kasovní trhák, až teď musela přiznat realitu. Foto: Jaguar

