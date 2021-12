Výrobce stále větších propadáků odhalil novou strategii, se kterou může snad už jen definitivně zkrachovat před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte jako firma stále větší problém oslovovat zákazníky se stávajícími produkty, které platí za atraktivní, zdá se být pošetilé přepřáhnout za 4 roky na méně žádané a do té doby nepřijít vůbec s ničím. Přesně tím směrem ale teď míří Jaguar.

Ještě před třemi lety se zdálo, že Jaguar je na vzestupu. Britská automobilka tehdy jen na starém kontinentu prodala 84 311 aut, což je její dosavadní rekord. Ve Státech nebo Číně sice již tak úspěšná nebyla, v kontextu celosvětového odbytu šlo ale jen o malou pihu na kráse. Ta se nicméně brzy začala zvětšovat, neboť odbyt od té doby jen klesá, a to velmi rychle. Loni značka prodala v Evropě už jen 48 571 aut a letos je po třech kvartálech jen na 30 989 prodejních zářezech. Nedaří se jí prakticky s ničím, vyrábí zkrátka stále větší propadáky.

Nestojí za tím jen koronavirus či nedostatek čipů, ale také mizerná kvalita, kterou za zničující označil sám šéf firmy. Automobilový svět se navíc stal mnohem více konkurenčním a Jaguar na to nedokáže smysluplně reagovat, chtělo by to více inovací. Z takové situace se východisko nehledá snadno, ovšem to, se kterým přišli Britové, připomíná spíše pokus o hromadnou sebevraždu.

Již na počátku letošního roku oznámili, že návrat na výsluní jim má zajistit strategie Reimagine, na jejímž základě by značka kompletně přepřáhla na elektromobily dříve než kdokoli jiný - už v roce 2025 tedy nechce prodávat nic jiného. To je v momentě, kdy i zástupce automobilek slýcháme stále častěji mluvit o tom, že i termíny jako 2035 jsou bláznivě brzké, mimořádně odvážné. Nejde o jedinou změnu, tou další je odlišné zaměření.

Jaguar prý zjistil, že proti Audi, BMW a Mercedesu nemá šanci, proto se na trhu chce posunout o stupeň výše a zaútočit na Bentley. To je další bláznivina - je to jako byste ve české fotbalové lize notoricky nestačili Spartě, a tak byste vyrazili do Ligy mistrů proti Realu. Povést se v tomto ohledu může Jaguaru snad jen jedno - prodávat stejně málo aut jako Bentley, něco přes 10 tisíc za rok.

A vypadá to, že cesta tímto směrem není Jaguaru cizí. Zástupce automobilky nově francouzskému listu Le Monde potvrdil, že Jaguar do roku 2025 nepředstaví vůbec žádný nový vůz a vystačí si jen se stávajícím portfoliem. Po celou tu dobu přitom nehodlá zavřít žádnou ze svých továren, jakkoliv přiznává, že možná dojde na výpovědi. Otázkou ale nyní je, zda další roky s tímto přístupem může značka vůbec přežít.

Je totiž třeba si uvědomit, každý ze šesti existující modelů značky je již několik let stár. A jakkoliv došlo na facelifty či lehčí modernizace, většina konkurentů již přišla se zcela novými generacemi. Nebo je pošle na trh během příštích několika málo let. Pokud tedy Jaguar nestačí dnes, jak chce stačit v roce 2024?

Ani spása plánovaná na rok 2025 navíc nemusí být spásou - přirozený zájem o elektrická auta zůstává minimální a umělé navyšování prodejů dotacemi nemůže trvat donekonečna. Pokud navíc má tou dobou nejlevnější vůz v nabídce bude startovat na 100 tisících librách, tedy na takřka třech milionech korun, měl by být takřka bezchybný. A zrovna tím Jaguar neproslul.

Je samozřejmě možné, že se stane zázrak a nová strategie Jaguaru zafunguje. Nevsadili bychom si na to ale ani haléř. Pokud v příštích čtyřech letech nebude docházet na inovace, nelze čekat nic než odliv klientely, která bude stěží čekat na to, až ji značka v roce 2025 zaplaví novými elektromobily. Ostatně, jedním z jejích největších propadáků je dnes právě elektrický I-Pace - přes všechna ocenění, která od svého představení získal.

Páteří prodejů Jaguaru jsou SUV F-Pace a E-Pace. První zmíněný je na světě pět let, druhý pak čtyři. O novinky se tedy nejedná, Jaguar s nimi chce vydržet konkurenceschopný až do roku 2025? A komu pak chce prodávat jen elektromobily? Foto: Jaguar

