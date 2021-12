Výrobci elektromobilů bojují s nedostatkem dalšího materiálu, sny o zlevnění se rozplývají před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Představa, že ceny elektrických aut budou postupem času jen klesat, se dostává do stále hustší mlhy. Grafitu, materiálu potřebného na anody baterií, je stále méně a jeho ceny rostou o desítky procent.

O masové elektrifikaci se v poslední době mluví od rána do večera. Nestojí za tím nicméně přirozený zájem kupujících, nýbrž politické tlaky, které se snaží tato auta přímo či nepřímo nařídit všem bez ohledu na to, jak své vozy používají, zda na ně vůbec mají, jakým způsobem se v daném místě vyrábí elektřina či jak reálné nebo smysluplné je v určitých oblastech tímto směrem mířit. Proto před nimi soustavně varujeme, stejně jako odmítáme teze, že většinu problémů vyřeší čas.

Jednou z takových tezí je ta o tom, že s rostoucí výrobou bude docházet ke stále větším úsporám z rozsahu, což elektrická auta zlevní. Samozřejmě, u některých částí to jistě bude platit, v případě té klíčové, tedy baterie, ale analytici už léta upozorňují na to, že materiálů potřebných pro jejich výrobu není a nebude dost a v určitou chvíli začne pod vlivem převisu poptávky nad nabídkou jejich cena stoupat a s tím i cena celých akumulátorů.

V minulosti už byla řeč o nedostačující nabídce kobaltu, niklu či lithia, aktuálně se však ukázalo, že panuje nedostatek dalšího zásadního materiálu, grafitu. Ten je potřeba na anody, bez nichž taktéž nelze akumulátory dokončit. Alternativa přitom v současné době prakticky neexistuje, načež se příchodu problémů nelze divit.

Zhruba 70 procent veškerého grafitu totiž pochází z Číny, kde ovšem v důsledku extrémně nízkých teplot dojde během zimních měsíců k uzavření dolů. V příštím roce tak má na trhu chybět hned 20 tisíc tun grafitu, kvůli čemu nebude moci být vyrobeno přibližně 250 tisíc elektromobilů. Poradenská společnost BMI (Benchmark Mineral Intelligence) ve své tiskové zprávě navíc podotýká, že jde pouze o špičku ledovce, neboť celosvětová poptávka po grafitu má během příští dekády růst o 27 procent ročně.

Výrobci elektrických aut tak začínají bojovat o dostupné množství, což pochopitelně žene ceny nahoru. Momentálně se tak za tunu platí 4 500 yuanů (cca 15 800 Kč), což je o 40 procent více než v roce 2018. Čím vyšší ovšem bude poptávka, tím více bude nadále docházet ke zdražování. Jakkoliv tedy výrobci ubezpečují zákazníky, že cena elektromobilů bude klesat, realitou může být snadno pravý opak.

Pro některé výrobce nyní situaci eskaluje i dříve započatá obchodní válka USA s Čínou, v jejím rámci byla zavedena cla na dovážené zboží, což citelně postihlo třeba Teslu. Ta už aktuálně lobuje za výjimku pro jeden ze stěžejních materiálů, neboť dle jejího názoru „ve Spojených státech aktuálně není žádná společnost schopná vyprodukovat dostatečné množství grafitu v odpovídající kvalitě“. Pro výrobce elektrických aut je totiž daleko lákavější chemicky čistý syntetický grafit, se kterým lze dosáhnout vyššího výkonu. Ovšem čínské firmy ve snaze vykrýt stále větší poptávku pozvolna navyšují nabídku toho přírodního s nižší kvalitou.

Suma sumárum se tedy děje přesně to, co jsme i předvídali - kde není dostatek materiálu na výrobu elektromobilů, tam se zkrátka žádná revoluce ani odehrát nemůže. Navíc ve chvíli, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, nelze hovořit o snižování ceny s pomocí navýšení produkce. Místo toho se zájemci budou předhánět v nabídkách, jen aby pro sebe zajistili požadované množství. Někdo to ale zaplatit bude muset a ten někdo bude pochopitelně zákazník. Politické plány tak již nyní dostávají těžké rány. A to se celá mašinérie pořádně ani nerozjela.

Cena grafitu začíná opětovně růst a blížit se rekordům, neboť razantně narůstá poptávka. Ta navíc poroste každý rok o dalších 27 procent, načež lze řeči o levnějších elektromobilech definitivně považovat za liché. Grafika: BMI, tiskové materiály



Problémy s nedostačujícími zásobami materiálu potřebného na anody baterií má i Tesla. Ta tak již ve Státech začala lobbovat za snížení dovozních tarifů. To ale vyřeší problém jen částečně. Foto: Tesla

Zdroje: Reuters, BMI

