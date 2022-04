Elektromobily všem rychle vnutit nepůjde, poznává VW, Mercedes už změnil strategii před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na jednu stranu jsou výsledky koncernu na tomto poli uspokojivé, na tu druhou ale ukazují řadu problémů - od preference výroby nechtěných a nevýdělečných aut až po jejich odbyt jen ve třech regionech světa. Řešením může být překvapivé rozhodnutí třícípé hvězdy.

Koncern VW se s polovinou dubna nechlubí jen svými obchodními a finančními výsledky za první kvartál, ale také prodeji svých elektromobilů. Za první tři měsíce letošního roku jich po celém světě a v rámci všech zúčastněných značek dodal 99 100 kusů. Vzhledem k celkovým prodejům (skoro 2 miliony aut) to není zásadní množství, je to ale o podstatných 65 procent více než loni. Lídrem se přitom stal Volkswagen ID.4, kterého bylo dodáno hned 30 300 kusů. Druhá příčka pak patří hatchbacku ID.3 se 13 tisíci vozy, jen tato dvojice tak má na daném výsledku poloviční podíl.

Trochu méně uspokojivé je, kde byla tato auta prodána. Největší částí se sice na prodejích podílí Evropa, kde skončilo 58 400 koncernových elektromobilů, je to ale už jen o 33,5 procenta více než v loňském prvním čtvrtletí. VW Group se tak s odbytem těchto aut nedostal na nijak mimořádně vysoká čísla a přesto jejich odbyt roste jen takto. Možná si říkáte, že v dnešní době je jakýkoli růst skoro zázrak, tady to ale tak vnímat nelze a k důvodům se ještě dostaneme.

Opravdu raketově tak koncern VW roste jen v Číně, kde ovšem loni vyloženě strádal. V období od ledna do března 2021 totiž na největším trhu světa, který patří mezi největší podporovatele bateriových aut, dodal zákazníkům pouze 6 200 vozů. Letos nicméně šlo již o 28 800 aut, což značí 360,5procentní nárůst.

To jsou dva větší regiony, kde VW prodal aspoň desetitisíce elektroaut, za nimi už značna zaostává Amerika, kde skončilo jen 7 900 aut. I to nicméně představuje 16,2procentní nárůst. Koncern navíc počítá s tím, že elektrická auta začne velmi brzy montovat právě i na druhé straně Atlantiku, což by jejich registrace mělo navýšit. Jakkoli vše bude do značné míry záviset i na průchodnosti místní zelené politiky prezidenta Bidena. A to je vše, v celém zbytku světa, asi 170 zemích, jde o 4 000 aut za celý kvartál.

Ze zprávy VW Group dále vyplývá, že Volkswagen jako značka dodal na trh 53 400 elektromobilů, zatímco dalších 24 200 připadlo na Audi. Porsche jich pak doručilo 9 500, Škoda 8 800 a Seat/Cupra 2 200. Třetím nejúspěšnějším modelem v pořadí po ID.4 a ID3 bylo Audi Q4 e-tron s 10 700 prodanými kusy, zatímco čtvrtou příčku opanovalo Audi e-tron (10 300 registrací) a pátou Porsche Taycan (9 500 registrací).

Tato data nejlépe vykreslují, jak těžké bude vnutit elektromobily úplně všem. Ani výsledky v EU nejsou nic světoborného, 28 tisíc aut v Číně nakonec také neohromí a 8 tisíc vozů v USA není skoro nic. A to ještě musíme dodat, že EU také není jeden trh - třeba v Česku VW letos prodal 55 elektromobilů, Audi 28, to už není skoro nic. Představovat si za tohoto stavu, že byť po celé EU - natož pak po celém světě - bude někdo za pár let prodávat jen elektrická auta je nekonečně naivní.

Navíc platí, že relativní úspěch elektromobilů vysvětluje, proč VW Group za první kvartál dodal na trh „jen“ 1,89 milionu nových aut, tedy o 21,9 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Na výrobu elektromobilů je totiž třeba daleko větší množství čipů než u spalovacích aut. A pokud VW Group jejich dodávky navýšil o oněch 65 procent, znamená to, že nedostatkový komponent instaloval hlavně autům, jenž snižují riziko emisních pokut. Nakonec i u nás seženete VW ID v podstatě hned. Před pár dny známý dostal nový Golf, který si objednal v lednu 2021...

V důsledku toho se koncern stal poněkud zranitelnějším, neboť s elektromobily není spojen zisk, alespoň v této době. A v těch nejbližších tomu stěží bude jinak při rostoucích cenách vstupů na straně jedné a víceméně povinném prodeji takových vozů na té druhé. Němcům tak nakonec nemusí pomoci ani včasné investice do komodit. I proto ostatně již třeba takový Mercedes-Benz překvapivě oznámil, že nehodlá do budoucna sázet vše na jednu kartu, jakkoliv to ale neznamená, že by elektromobilitu netlačil.

Christoph Starzynski, viceprezident značky pro vývoj elektrického hnacího ústrojí, totiž uvedl, že příští generace třídy A a třídy B, stejně jako na ně navázané modely CLA, GLA a GLB, dorazí na nové modulární platformě MMA. Ta je přitom primárně vyvíjena pro elektromobily, nicméně umožní i zástavbu spalovacího motoru. Jde tedy o obrácený postup než z předchozích let, kdy platformy spalovacích aut byly využívány pro elektromobily.

„Platforma bude v prvé řadě zasvěcena elektromobilům, nebude však určena výhradně jim. Kompromisy nicméně přijdou na straně spalovacích aut, nikoliv na straně těch elektrických,“ upřesnil celou věci Starzynski a přiznal, že značka bude záměrně vyrábět horší spalovací auta, než by mohla, i když je i na jejím domácím trhu preferuje drtivá většina kupců. Zároveň dodal, že Mercedes tímto způsobem bude držet náklady více na uzdě a zároveň se neodřízne od ziskových aut. I u nových generací přitom spalovací vozy budou podstatně levnější než ty elektrické.

Mercedes si zkrátka nechal otevřená zadní vrátka, protože každý rozumný člověk musí vidět, že prodávat za pár let jen elektromobily není udržitelná obchodní strategie. I tak ovšem riskuje, že konkurence nepřistoupí k oněm kompromisům, nabídne lepší produkt a třícípá hvězda bude v problémech stejně.

ID.4 se v prvním letošním čtvrtletí stal nejprodávanějším elektromobilem koncernu VW Group. Ovšem i kvůli němu musela automobilka výrazně potlačit výrobu spalovacích vozů, pro které náhle neměla čipy. Foto: Volkswagen

Zdroje: VW Group, Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.