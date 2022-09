Vyspělý čínský soupeř Škody Karoq dorazil do Evropy, i o hodně víc nabízí za o hodně míň peněz před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Je to další čínský pán na holení, který si dělá ambice uspět v hájemstvích evropských značek. A šance má nemalé. S přijatelným vzhledem, dobrou technikou i špičkovou výbavou stojí v závislosti na trhu i jen třetinu toho, co srovnatelná Škoda.

I když je dnes Rusko většině zbytku Evropy vzdáleno více než kdykoli během několika posledních dekád, pořád platí, že čínské automobilky vyráží na starý kontinent právě tímto směrem. Číňané - na rozdíl od řady konkurentů - v největší zemi světa nadále působí a mohutně zvyšují svůj tržní podíl. Ještě snáze a rychleji tak přijdou na kobylku vkusu Evropanů, stejně jako mohou řešit nové problémy projevující se jen v určitých podmínkách.

Přesně tímto směrem míří i značka Chery, která byla v Rusku jednou z těch nejúspěšnějších už dříve, letos pak zažívá žně. Není tedy divu, že do země přichází s dalšími a dalšími novinkami, z nichž ta poslední je opravdu zajímavá. Jde o SUV z řady Tiggo, které je na různých místech světa známo pod různými jmény, přičemž nejčastěji se prodává pod označením Tiggo 5x. Do Evropy ale dorazilo jako Tiggo 4 Pro.

Co je tohle auto zač? Začněme motory, které budou k dispozici dva - atmosféricky plněný 1,5 a přeplňovaná jedna-pětka, které jsou naladěné na 113 a 147 koní výkonu resp. 138 a 210 Nm točivého momentu. Se základním motorem lze spojit jen pětistupňovou manuální převodovku, s vrcholným turbem pak jen automat CVT. Veškerý výkon míří na přední kola, čtyřkolka k dispozici není. Hodnoty akcelerace neznáme, maximální rychlost se ale pohybuje v rozpětí od 175 do 190 km/h.

Již z palety motorů je patrné, že nejde o úplně prťavé auto, jedná se o SUV velikosti velikosti Škody Karoq. Tiggo 5x měří na délku 4 318 milimetrů na délku (Karoq +64 mm), 1 831 mm na šířku (+10 mm) a 1 662 mm na výšku (-39 mm). Rozvor měří 2 610 milimetrů, což je o 20 milimetrů menší hodnota než u Škody. Pohonnými jednotkami má k českému zástupci též blízko, výbavou a cenami ho ale dalece překonává.

V Číně mohou vybírat z úrovní výbavy City, Fashion a Deluxe, přičemž již základ počítá třeba se 16palcovými litými koly, parkovacími senzory nebo vyhřívanými sedadly, tedy výbavou, za kterou se u evropských značek obvykle připlácí. Za tohle se platí v Číně jen 69 990 yuanů, tedy asi 248 tisíc Kč, což je oproti Karoqu skoro zázračně málo. Ještě více ale vyplyne výhodnost nabídky Tigga, když se posuneme k vyšším specifikacím. I absolutní vrchol v podobě verze Deluxe, motoru 1,5 turbo a automatu lze mít za 101 900 CNY (361 tisíc Kč), přičemž tehdy již dostáváte mj. 18" litá kola, vyhřívaná zadní sedadla či čelní sklo, kůží čalouněná sedadla s elektrickým ovládáním, zpětnou kameru nebo multimediální systém dotykovou obrazovkou a ovládáním gesty, vyhřívaný volant nebo dálkové startování motoru - prostě skoro vše, na co pomyslíte.

Bavíme se tedy o opravdu bohaté výbavě v souvislosti s cenou, která je pořád zlomková oproti absolutnímu základu českého SUV. Podobnou (a přesto ne tak bohatě vybavenou, některé prvky Karoq ani nemá k dispozici) specifikaci nabízí české SUV za více než 1 milion korun. To je snadno třikrát víc.

V Evropě bude vůz dražší, to je jasné, zejména pravidla EU jej nedovolí prodávat bez povinných prvků, se kterými je k mání v Číně, navíc je třeba platit za emise CO2. Konkrétní sumy neznáme, první cenová ochutnávka z Ruska, kde auto už je k mání, ale leccos napoví. Základ přijde na 1 949 900 rublů, absolutní vrchol na 2 399 900 rublů. Přímý převod do korun je nesmysl, kurs rublu je umělý, za sumy od 834 000 Kč do 1 028 000 Kč by tu Chery neprodalo ani kolo. Můžeme ale vyjít z ruské ceny Karoqu, která začíná na 3 364 000 RUB, tedy asi 1,44 milionu Kč.

Chery tedy stojí o mohutných o 42 procent méně. Kdyby za stejných podmínek dorazil do Česka, kde Karoq stojí od 639 tisíc Kč, stál by tu od 370 tisíc korun. A i kdyby to bylo 470 tisíc, začaly by se dít věci. Uvidíme, co se reálně stane, jisté je zatím jen to, že mnozí čínští výrobci už své vozy v EU nabízí a Chery má stejný záměr.

Poslední evoluce čínského soka Škody Karoq už dorazila Evropy. Jak v Číně, tak v Rusku nabízí o hodně více muziky za o hodně méně peněz. Foto: Chery

Zdroje: Chery

Petr Miler

