Vyvěste parte, kdysi tak populární VW Polo v Evropě po 40 letech potichu skončil, zatím jen výrobně včera | Petr Prokopec

Jaké lepší potvrzení ekonomické zkázonosnosti dosavadní politiky EU byste chtěli? Starý kontinent je už tak nekonkurenceschopný, že se Němcům vyplatí Polo montovat v Jižní Africe a sem ho dovážet přes půl světa.

Od chvíle, kdy evropští politici začali tlačit káru své zelené agendy nerozhlížejíc se vpravo ani vlevo, upozorňujeme na to, co to snadno může přinést. Při svých rozhodnutích až příliš ignorují jejich ekonomické dopady, čímž mohou ze starého kontinentu postupně udělat nikoli výspu moderny, ale naopak skanzen svého druhu.

Totiž na to, abyste jako společnost mohli myslet na ekologické dopady svého jednání, musíte ekonomicky prospívat. Není země světa, která by byla chudá a ekologicky jednající, panuje zde téměř dokonale nepřímá úměra. Když si ale dáte jediný cíl, přes který nejde vlak, bude to ekonomicky značně neefektivní, což ve výsledku neprospěje ani oné ekologii. A nejde tu jen o auta, která ve své ekologičtější podobě opravdu nic nepřinesou, pokud budou tak drahá, že je nikdo nebude kupovat. Ekvivalentně jde i o jejich výrobu.

Je hezké, že jejich produkce má probíhat s minimálními emisemi CO2 a dalšími co nejmenšími negativními dopady, něco takového je ale velmi drahé. A pokud tlačíte na taková řešení a jakákoli jiná umělými poplatky a la emisní povolenky, stanete se drahými, nekonkurenceschopnými, ekonomicky strádajícími a ve výsledku i ekologicky upadajícími.

Tento trend je patrný stále víc, může způsobit dříve nepředstavitelné zavírání továren, kterému předchází ještě jiný krok - stěhování výroby na jiná místa světa. To pozvolna probíhá, jak ukazuje i ukončení výroby VW Polo v Evropě, o kterém informuje Focus. Stalo se tak v naprosté tichosti - vůbec poslední kousek evropského Pola sjel z montážních linek ve španělské Pamploně 2. července a VW o tom v podstatě neutrousil slova. Přitom tak skončila víc než 40letá éra, během které vzniklo přibližně 8,4 milionu exemplářů tohoto modelu.

Polo pochopitelně nekončí úplně, pro VW je však už nyní rentabilnější výroba v Jižní Africe, kde se tento model ostatně již delší dobu též montuje. Nejenže totiž přesunem dojde na úsporu, a to navzdory započítání dopravy do Evropy, ale ještě se zkrátí dodací lhůty pro místní trhy a celý asijsko-pacifický region. To by automobilce mělo umožnit navýšit celkové prodeje, ostatně v těchto zemích je Polo relativně levné, neboť zatížené není ani tlak na stále větší počet asistenčních systémů. Že to Evropě uškodí a tomu, co EU sleduje, to stejně nepomůže, protože méně ekologická výroba proběhne o pár tisíc kilometrů jinde, nikoho nezajímá.

Dodejme, že španělská továrna VW zatím skončit nemá, od roku 2026 se tam má vyrábět VW ID.2, tedy bateriový duchovní nástupce Pola, stejně jako s ním spřízněná Škoda Epiq. Něco nám říká, že ani ty tamní produkci nespasí kvůli svému omezenému tržnímu potenciálu a minimálně výrazné omezení tamních aktivit VW bude nevyhnutelné. Ale to si povíme za pár let.

Polo šesté generace dorazilo na trh v roce 2017, o čtyři léta později prošlo faceliftem. Při ceně startující na 389 900 Kč se jakožto nejlevnější VW dál prodává slušně, jeho výroba v Evropě už je ale nerentabilní. A tak skončila. Foto: Volkswagen

