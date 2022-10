Vývoj ve Velké Británii ukazuje Bruselu, k čemu povede zbrklé vnucování elektromobilů všem před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mini

Z Velké Británie se stal jakýsi předvoj dění v zemích Evropské unie, je to tedy šance poučit se z chyb Britů. Ti nyní přichází i o výrobu elektrických Mini, a tak lze očekávat, že z kdysi významného auto průmyslu ostrovního království brzy nezbude nic. To chceme i zde?

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, říká se. Věčnou pravdivost tohoto rčení nyní poznává i Velká Británie, která se léta tvářila, že diktát Evropské unie je pro ni nepřijatelný. Na počátku loňského roku tak byl dokonán Brexit, od kterého si také motoristé slibovali návrat zdravého rozumu. Překvapivě se však dočkali pravého opaku, tedy ještě nesmyslnějšího tlaku na zavádění v zásadě evropských nápadů. O autech to platí dokonale - Británie nyní plánuje zakázat prodej nových spalovacích aut již k roku 2030, tedy ještě o 5 let dříve než EU. A aby toho nebylo málo, ta elektrická mají vznikat na jeho území, včetně baterií.

Dané podmínky lze přirovnat k minovému poli, do kterého vás pošlou nejen bez podrobné mapy, ale ještě navíc s páskou na očích. Přičemž odměna na druhé straně je navíc jen stěží lákavá. Není tak vlastně divu, že se do daného úkolu nikomu nechce. To je nicméně pro Británii špatná zpráva, také v jejím případě byl totiž automobilový průmysl jedním z důležitých ekonomických pilířů - na hrubém domácím produktu měl zhruba 4procentní podíl, v případě exportu šlo dokonce o 10procentní podíl.

S tím vším se ale dnes zdá být konec. Jakkoli Nissan potvrdil, že v zemi zůstane a v Sunderlandu bude nadále vyrábět elektrický Leaf, taková Honda už svou britskou pobočku uzavřela. A nyní se zdá být nevyhnutelné, že na odchodu ze země je i domácí Mini, v jehož případě mateřské BMW definitivně rozhodlo, že elektrické modely v Británii vyrábět nebude.

Právě tento krok nyní trápí Andyho Palmera, jenž byl britskou vládou pověřen, aby elektrickému pohonu umetl cestičku. Bývalý šéf Nissanu a Astonu Martin tak dostal opravdu náročný úkol, který se ukazuje být nesplnitelným. Továren na baterie je totiž v Británii poskrovnu, většina navíc počítá s velmi malou kapacitou. Pokud by tedy Mini E sjíždělo z montážních linek v továrně Cowley v Oxfordu, bylo by zatíženo pokutami za baterie vyrobené z nelokálních komponentů, což si BMW jednoduše nemůže dovolit.

Díky výrobě v Číně je ovšem značka velmi blízko veškerým zdrojům, které potřebuje. Opřít se také může o místního partnera, a aby toho nebylo málo, počítat pochopitelně může i s nižšími mzdovými náklady. To vše jsou skutečnosti, které jsou zejména při výrobě elektromobilů ceněné. Britská vláda si něco takového musí uvědomit - čím dříve, tím lépe. Jinak totiž riskuje stěhování dalších výrobců, ostatně BMW ji mává na rozloučenou hned dvakrát.

Mnichovská automobilka totiž nebude vyrábět pouze elektrickou verzi Mini v Číně, zároveň přesunula i produkci elektrického Countrymanu do německého Lipska. V Británii se tak montují už jen spalovací verze. Ovšem jak jsme zmínili, s tím má být za osm let konec. A jelikož továrna Cowley by kvůli dalším vozům s bateriovým pohonem potřebovala renovaci a tedy výraznou investici, nedá se opravdu předpokládat, že by tamní zaměstnance čekala jakákoli další budoucnost.

Poučení z toho, kam mohou vést nesmyslné tlaky, by si nicméně neměli brát k srdci jen britští politici, ale také jejich kolegové v Bruselu. Elektrický pohon a pro něj nezbytné baterie totiž v nejbližší budoucnosti levnější nebudou a automobilky budou hledat cesty, jak takové vozy vyrobit co nejlevněji. V Evropě s místními cenami energií a lokální dostupností baterií to dominantně bude jen stěží. Čím dražší přitom elektromobily budou, tím méně lidí si je bude moci dovolit. Stojíme tak před situací, kdy menší prodeje dražších budou znamenat menší místní výrobu, popř. žádnou místní výrobu. To zasadí zejména státům se značně rozvinutým automobilovým průmyslem - Českou republiku nevyjímaje - těžké ekonomické rány. Kdo rozumný může o něco takového stát? Potřebujeme fungující trh, ne zadrhávající bruselskou loutkohru, která jej má připomínat.

Současné elektrické Mini Cooper SE se sice v Cowley vyrábí, jeho nástupce ale již bude sjíždět z montážních linek v Číně. Tomu se ovšem při pohledu na podmínky, které byly zavedeny po Brexitu, opravdu nelze divit. Celá Evropská unie nyní míří v menším závěsu stejným směrem jako Britové. Foto: Mini

I’ve been warning U.K. politicians of all colours of the risk of losing our car industry by failing to tool the supply chain for EV manufacturing. After Honda’s departure, losing Mini EV is a huge blow given EV’s will represent all car sales here by 2030. https://t.co/9qrgMKSq2b — Dr. Andy Palmer (@AndyatAuto) October 15, 2022

Zdroj: Andy Palmer@Twitter přes Auto Evolution

Petr Prokopec

