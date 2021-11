Vzhled nového korejského SUV zvedá obočí, riskuje i přesto, že předchůdce boří rekordy před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Korejské automobilky jako by v poslední době kopírovaly strategii BMW a sázely na stále divočejší design. V tomto případě se tak děje i přesto, že dosavadní provedení modelu Niro se prodává lépe než kdy dříve. Nástupce ale zjevně chce ještě výš.

Kia Niro se pro korejskou automobilku stala požehnáním svého druhu, neboť skvěle zapadá do doby, kdy se v mnoha zemích rozdávají peníze na koupi podobně koncipovaných vozů. K mání totiž není s čistě spalovacím ústrojím, místo toho si můžete pořídit hybridní, plug-in hybridní či elektrickou verzi. Ceny kvůli tomu nestartují zrovna nízko, za první zmíněnou variantu aktuálně i přes zvýhodnění musíte dealerům vyplatit 689 980 Kč. Verze PHEV je pak k mání dokonce o 300 tisíc korun dráže na e-Niro si musíte připravit 1,1 milionu korun. Zákazníkům to samozřejmě není lhostejné a na trzích, kde taková auta nejsou dotovaná, Niro moc nezaujalo - u nás se letos prodalo za 10 měsíců jen 152 aut, o 6 méně než loni.

Jinde ale jde SUV s alternativními pohony na dračku. Loni se tak stalo druhým nejprodávanějším modelem Kie, přičemž celkově dosáhlo na 77 830 registrací. Letos je na tom ještě lépe, a to přesto, že jde de facto o dosluhující provedení. S hybridní verzí totiž automobilka vyrukovala již v roce 2016, elektrickou pak odhalila o dvě léta později. Kia přitom měla štěstí, neboť sáhla po bateriích firmy SK Innovation a nikoliv po akumulátorech od LG Chem, jimiž je osazeno spřízněné Hyundai Kona. Právě to totiž Korejci povolávají do servisů.

Suma sumárum tak značka nemá mnoho důvodů ke změnám, nicméně Korejci v poslední době přepřahají na velmi divoké designy. A Niro nechtějí nechat stát stranou. Proto si nyní můžeme představit zcela novou generaci, která byla aktuálně odhalena na domácím autosalonu v Soulu. Designově ji velmi ovlivnil předloňský koncept HabaNiro, načež tu máme mohutný koncový sloupek. Ten je navíc vyveden v odlišném odstínu, stejně jako třeba prolis na bocích, jenž zasahuje až do předního nárazníku.

Někdejší „tygří čumák“ pak vzal definitivně za své, respektive tu máme jeho nové provedení, které se nepochybně stane předmětem debat. Stejně jako světlomety, ať již jde o přední či zadní kousky. Jde o poměrně radikální překopání designu a jsme zvědavi, co na to řeknou zákazníci. Zvláště když výrazně přepracován byl také interiér.

Kia vůz osadila digitálním displejem, na který navazuje obrazovka multimédií. Vše je spojeno do jednoho dotykového panelu. Kvůli tomu zmizela řada klasických tlačítek, jakkoli ty nejpoužívanější Korejci ponechali. Ani v kabině pak nezapomněli na „udržitelnost”, strop proto pochází z recyklovaných tapet a na sedadla byly mimo jiné použity listy eukalyptu. Mimo to se venkovní lak obešel bez benzenu, toluenu a dalších toxických látek.

Druhá generace užívá stejnou platformu jako ta předchozí, počítat tedy lze se stejnou paletou hnacího ústrojí - v podstatě jde o velký facelift. Momentálně však detaily chybí, na hybridní, plug-in hybridní a elektrickou jednotku si proto posvítíme později. Aktuálně tak jen dodáme, že novinkou je jízdní režim Greenzone, jenž počítá s automatickým přepnutím plug-in hybridu na elektrický pohon v nízkoemisních zónách, stejně jako v okolí nemocnic či škol - to je příprava na normu Euro 7, která takové přepínání může učinit povinným.

Kia Niro druhé generace stojí na téže platformě jako předchůdce, jde ji tedy vnímat i jako velký facelift. Do vínku ale i tak dostala zcela nový design zevnějšku i interiéru. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.