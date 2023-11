Z Německa dál mizí výroba. Goodyear zavírá dvě tamní továrny na pneumatiky, 1 800 lidí má padáka před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Goodyear

Je to další připomínka toho, jak nekonkurenceschopnou se Evropa stává zejména kvůli své „zelené” energetické politice. Americký Goodyear v zemi zavírá hned dvě fabriky, výroba v Asii je nesrovnatelně levnější.

Slovo „deindustrializace” ještě před pár léty pomalu nikdo neznal, v posledních měsících jej slýcháme skoro den co den. Také my jsme jej tento týden použili v souvislosti s koncem výroby motorů BMW v Německu, v případě této automobilky ale byla mimo území Evropské unie přesunuta jen část produkce. V případě výroby pneumatik Goodyear ve stejné zemi je situace o hodně horší.

Německá média informují o tom, že jeden z největších výrobců pneumatik na světě propustí v Německu 1 800 lidí, když jednu ze svých továren v zemi označil za zcela neperspektivní a nad osudem té druhé bude ještě chvíli přemýšlet. Továrna ve Fuldě v Hesensku tak končí a bude uzavřena, fabrika ve Fürstenwalde v Braniborsku zatím „jen” zastaví výrobu. Masivně propouštět se ale bude na obou místech, přičemž zaměstnanci by své pozice měli opustit během následujícího roku.

Goodyear v tomto případě nemusí dlouho přemýšlet, ve 23 zemích světa zaměstnává asi 74 tisíc lidí a může si vybírat, kde bude vyrábět nejefektivněji. V Německu to není a být nemůže - k tradičně vyšším nákladům na pracovní sílu se v posledních letech přidaly vysoké náklady na energie dané hlavně „zelenou” energetickou politikou EU. Pokud začnete politicky rozhodovat o tom, který způsob výroby elektřiny je „správný” a ty „nesprávné”, ovšem podstatně levnější začnete z trhu vytlačovat umělým zatěžováním emisními povolenkami či jinými přímými a nepřímými omezeními a zákazy, jinak to dopadnout ani nemůže.

Je to v principu totéž jako ve světě aut - také zde jsou nám politicky vybírána „správná” technická řešení a ta „nesprávná” jsou uměle zatěžována dodatečnými náklady. Proto jsou také dnes auta o tolik dražší, i když na volnějším trhu je pořád možné je vyrobit za zlomek aktuálních nákladů. Je to naprosto uměle vytvořený problém.

Jenže zatímco automobilismus je jen jeden průmyslový obor, drahá elektřina zasahuje prakticky všechny energeticky náročnější segmenty. Goodyear přestal vidět světlo na konci tunelu, a tak raději Německo z velké části opouští - ve Fuldě propouští 1 050 lidí, ve Fürstenwalde dostalo padáka 750 zaměstnanců. Zbylých 180 zatím může zůstat, než Goodyear rozhodne o dalším osudu tamní továrny.

Němci informují, že poslední kapkou pro Američany byla slábnoucí poptávka, kdy lidé v těžkých časech výměnu pneumatik co nejvíce odkládají, hlavním důvodem je ale neschopnost konkurovat podstatně levnější asijské výrobě. Německé politiky to pochopitelně vyplašilo a braniborský ministr hospodářství Jörg Steinbach stále chce s Goodyearem hledat konstruktivnější řešení, šance se ale limitně blíží nule - Němci by museli kompletně změnit svou energetickou politiku a přimět ke změně celou EU. To se stěží stane, když jsou hlavními strůjci současného stavu věcí.

Odbory hovoří o šoku a snaze „zabránit této katastrofě”, zaměstnanci jsou pochopitelně též nespokojení a zastavili část výroby nedostavením se do práce. Starosta Fuldy Heiko Wingenfeld hovoří o „šoku pro toto tradiční místo výroby pneumatik v Německu”, všichni ale pořád pláčou na špatném hrobě - Goodyear se chová racionálně, Německo ne. Pokud Němci svůj přístup změní, Američané jistě budou rádi, když výrobu v zemi budou moci zachovat. Jak už jsme ale zmínili, k ničemu takovému se neschyluje.

Výroba pneumatik Goodyear v Německu se začíná stávat minulostí. Je moc drahá kvůli uměle drahým energiím, firma působící ve 23 zemích světa má lepší alternativy. Foto: Goodyear

Petr Miler

