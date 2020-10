Záběry chování autopilotů GM v provozu ukazují, jak daleko jsme od plné autonomie před 3 hodinami | Petr Prokopec

Koncern General Motorse se skrze svou dceřinou firmu Cruise chtěl pochlubit tím, jak jeho autopiloty zvládají běžný provoz a zveřejnil záběry z jízd po městě. Udělal si tím ale spíš medvědí službu.

Elon Musk neustále tvrdí, že Tesla ještě letos bude mít k dispozici technologii plného autonomního řízení. Něco takového šéf kalifornské automobilky slibuje již léta, přičemž v roce 2018 mělo dokonce dojít na ukázkovou jízdu z jednoho amerického pobřeží na druhé. Do dneška k tomu však nedošlo, a zatím se nezdá, že by vůbec něco takového bylo v nejbližší budoucnosti možné. Musk sice mluví o drobných problémech, které mají být poslední překážkou na cestě k vysněnému cíli, ovšem právě tyto „drobné problémy” jsou zatím pro široké nasazení takové technologie nepřekonatelnou překážkou.

Dokládá to i trojice videí uvolněných na veřejnost firmou Cruise ovládanou koncernem General Motors. Ty mají vykreslovat schopnosti autonomního řízení v dobrém světle, dělají ale spíše opak. Pravda, po nějakých 95 procent jízdy není mnoho důvodů ke kritice, třebaže auto se na silnici pohybuje jak ode zdi ke zdi a jede velmi pomalu. Ovšem právě ten zbytek je rozhodující.

Trochu se nám tu tak vytváří paralela s elektromobily, které také mohou zvládnout obsloužit 95 procent jízd, jež lidé podnikají, zákazníci ale své potřeby nehodnotí podle nich - hodnotí je podle extrémních požadavků, kdy párkrát za rok potřebují najet tisíc kilometrů během pár hodin, potřebují dojet do míst, kde nejsou a z možná nikdy nebudou dobíječky nebo spěchají a nemohou si dovolit jet hodiny na spotřebu. Takové věci elektrická auta nezvládají a v dohledné dobé nezvládnou, proto jsou pro většinu lidí nepoužitelná, alespoň jako jediný vůz.

Stejně tak přijatelnost autonomního řízení nelze hodnotit podle 95 % jednoduchých úkonů, které zvládají, ale podle zbývajícího procenta náročných zadání, se kterými není lehké si poradit. Tady nejde o málo, jde o zdraví a život a není možné akceptovat vyšší než naprosto zanedbatelné procento omylů. K takovému stavu ale má jedno z nejlepších současných řešení očividně daleko.

Některé potíže už jsme naznačili, nejhůře ale vypadá situace na křižovatkách. Chevrolety Bolt osazené autonomním řízením Cruise buď „nevidí” vozy, které se pohybují napříč, nebo na jejich příjezd reagují krajně nevhodně. Rozjíždějí se již ve chvíli, kdy tato auta teprve najíždí do křižovatky a dále zrychlují, aniž by došlo k bezpečnému přejetí oněch vozů. To nemusí být problém, pokud jde vše podle plánu, my ale třeba na takto brzy vjíždějící řidiče do křižovatky reagujeme zpomalením, na které už technologie GM nemusí být s to reagovat.

K těsným kontaktům vozů Chevrolet s ostatními účastníky provozu dochází vícekrát, mimo ně mají autopiloti problém také s cyklisty, které nedovedou objet, protože tři v těsné blízkosti zřejmě hodnotí jako auto. Je třeba dodat, že se tak děje i kvůli podivnému chování rodinky na kolech, která často vyjíždí z vyhrazeného cyklopruhu, nereaguje na stopky apod. Ale o tom to právě je - takto se lidé zkrátka chovají a řidiče z masa a kostí to nepřekvapí, poradí si s tím velmi snadno. Pro jedničky a nuly je to zjevně kritická situace

Názor na věc si nicméně udělejte sami, hned tři videa mapující autonomní jízdy po San Francisku jsou vám plně k dispozici v cca 4x zrychlené podobě. Po většinu času asi nebudete mít výhrady, ovšem nakonec jsou to právě ony drobnosti, které rozhodují a bez nichž nelze takové řešení označit za reálně použitelné. Stačí si jen upřímně odpovědět na otázku, zda byste takové technologii svěřili své dítě, „v ruce” to zkrátka nemá.

Chevrolet před pár dny získal povolení, dle kterého může testovat autonomní auta i bez přítomnosti operátorů. To při pohledu na níže přiložená videa není zrovna dobrý nápad. Foto: Chevrolet

Zdroj: GM/Cruise přes Jalopnik

Petr Prokopec