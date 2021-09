Žádaný nový kombík, který může potrápit i Škodu Octavia, dostane ještě lepší motor před 3 hodinami | Petr Prokopec

Oceňují jej odborníci a zákazníci jej svým zájmem ženou mezi nejžádanější vozy své třídy. Za takové situace by bylo jenom logické, kdyby nová generace Levorgu dostala i ostrou verzi. A přesně ta je podle Australanů hotovou věcí.

Loňský rok byl pro Subaru v Evropě doslova pohromou. I kvůli koronaviru se prodalo na celém kontinentu pouze 19 244 aut, tedy o 40,42 procenta méně než předloni. Pro značku tak šlo o nejhorší výsledek za posledních třicet let, a tak by se snad ani nikdo nedivil, kdyby Evropu opustila. S něčím takovým nicméně Subaru nepočítá, byť si automobilka je vědoma toho, že následující léta budou nadmíru těžká. Letos byl na starém kontinentu představen pouze nový Outback a žádná další premiéra se zatím nechystá.

Jakkoliv lze od novinky čekat nakopnutí zájmu o Subaru, celková nabídka značky bude méně květnatá než loni. Ke konci roku 2020 z ní vypadlo BRZ a Levorg a byť pro oba vozy existují náhrady, u nás je po nich veta. Na BRZ můžeme zapomenout i výhledově, neboť Subaru má potíže s plněním stále přísnějších limitů emisí a spotřeby. Jak na tom bude Levorg, je otázkou, jeho přijetí je totiž zatím mimořádně vřelé. Je to japonské auto roku, ze kterého se rázem vyklubal obrovský prodejní hit a jako takový by mohl válet kdekoli. Pouze s 1,8litrovým benzinovým čtyřválcem bude ale těžké na starém kontinentu zabodovat.

Nebude to nicméně jediný motor pod kapotou. Podle informací kolegů z australského Car Expertu - což je zatím jediná druhá země, kde je Levorg k mání - se kombík dočká i dalšího motoru. Jde o novou 2,4litrovou přeplňovanou jednotku, která se dnes přestavila v novém WRX. V jeho případě agregát produkuje 275 koní a 350 Nm, tedy citelně více než zmiňovaná jedna-osma, která byla naladěna na 177 koní. A citelně více než v lecčem jiném srovnatelné Škody Octavia RS s maximálně 245 koňmi.

Jelikož první generace kombíku byla k mání i s dvoulitrem produkujícím 296 koní, není důvod si myslet, že by tyto zvěsti měly být liché. Spárován bude jistě s automatem CVT, manuál by ale mohl být k dispozici též. Vsadit lze pochopitelně na pohon všech kol, stejně jako na velmi solidní dynamiku. Ruku v ruce s ní však půjde i vyšší spotřeba a tedy emise, kvůli nimž by to tento japonský šikanzen měl v Evropě hodně složité. Doufat v jeho příchod ale můžeme vždy.

Druhá generace Subaru Levorq je zatím obrovským prodejním hitem, a tak lze snadno věřit tomu, že dorazí i ve výkonné verzi s 2,4litrovým turbem. Podle Australanů to přesně tak bude.

