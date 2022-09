Zájem o nová auta vyprchal, automobilkám nezbude, než se znovu začít snažit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peter Nicholls, Reuters

Roky na jednu stranu organizačně náročné, na tu druhou ale prodejně bezstarostné existence výrobců aut skončily. Nyní se budou muset o zákazníky znovu prát. A u některých už si vůbec nejsme si jisti, zda to pořád dovedou.

Budou letošní Vánoce chudé? To je otázka, na kterou se letos ne rýsuje úplně pozitivní odpověď. Prakticky celý západní svět zasáhla vysoká míra inflace a životní úroveň lidí se rychle snižuje. V Česku může během dalších týdnů vzrůst až na 20 procent a všemožné předměty denní potřeby nás budou stát ještě víc než dosud. Na podobný vývoj se nicméně mohou připravit i Němci, jakkoli to při pohledu na jejich 10procentní inflační míru nevypadá. Také v jejich případě jde o nejvyšší růst cenové hladiny za mnoho posledních dekád.

Podobné je to v USA, kde inflace na konci srpna dosáhla 8,3 procent. Ve srovnání s červencem jde sice o pokles o 0,2 procentního bodu, ovšem jádrová inflace nadále míří vzhůru. Také tamní zákazníky tedy svazuje a ekonomická nejistota. Z toho důvodu začínají odsouvat jakékoli investice, ve kterých jde o více peněz. A v případě automobilové branže lze o vyprchání déle než rok trvající přemíry zájmu o nové vozy hovořit už dnes.

To dokládají i data společnost Cox Automotive, která ještě na počátku roku předpokládala, že se letos v zemi prodá 16 milionů nových aut, svůj výhled ale musela v posledních měsících opakovaně přehodnotit. Momentálně tak svou prognózu snížila na 13,7 milionu registrací. Ve srovnání s loňským rokem by tedy mělo dojít na 9procentní pokles, jenž povede k vůbec nejhoršímu výsledku za poslední dekádu. A jelikož podobný pohled zastávají i firmy jako S&P Global Mobility, J.D. Power či LMC Automotive, cokoli jiného by bylo blízké zázraku.

Situace je ale komplikovaná, a tak se snížením cen či návratem slev hned tak počítat nelze. Převis poptávky nad nabídkou v posledních letech přinesl spoustu objednávek, které dosud nebyly uspokojeny. Ač tedy už nějaký ten pátek víme, že zájem o nové vozy se rychle propadá, starší objednávky budou výrobce aut udržovat v dobré náladě ještě nějaký ten pátek. Je ovšem jasné, že party skončila a automobilky se budou muset s propadem nově příchozích zákazníků nějak vypořádat.

„Najíždíme na dlouhodobou trajektorii, kdy skladové zásoby se navyšují jen velmi pomalu. Nikdo neočekává, že by napříč zemí došlo na dodání záplavy nových aut, díky čemuž bychom se vrátili k zásobám na 60 až 90 dnů,“ uvedl k tématu ekonom společnosti Cox Automotive Charlie Chesbrough. Zároveň však naznačil, že čím hůře se globální situace bude vyvíjet, tím rychle se situace bude vracet do normálu. A tím větší měrou vrátí výrobci i dealeři do hry všemožné pobídky.

Něco takového bude třeba, neboť průměrná cena nového auta měla dle šéfa analytické divize J.D. Power Thomase Kinga vzrůst na 45 622 dolarů (cca 1 140 000 Kč). To je v rámci září absolutní rekord, v celkovém měřítku pak jde o čtvrtou nejvyšší sumu v historii. Pro letošek navíc nemusí jít o konečnou, ve finále tak nakonec nemusí být prodáno ani oněch 13,7 milionu nových vozů. To by ovšem přineslo nové ekonomické problémy, třebaže jiného charakteru.

LMC Automotive má k dispozici i nepříznivý výhled pro Evropu, dle posledních dat by totiž mělo být na starém kontinentu prodáno jen 9,8 milionu nových vozů, což představuje dvoutřetinové registrace oproti předpandemickému roku 2019. Čím více se zájem bude propadat pod produkční možnosti výrobců, tím více bubou tlačeni ke snižování svých marží a tím větší problémy jim nastanou při financování vynucené elektrické expanze.

Automobilky se tak budou muset znovu začít snažit a opět nabízet zákazníkům primárně to, co opravdu chtějí. Dokážou to ještě vůbec? V případě některých značek, které už nepočítají s ničím jiným než prodejem předražených a nesmyslných hybridů či ještě dražších a nesmyslnějších elektroaut, si to snad už ani nedovedeme představit. Ale nouze naučila i Dalibora housti, tak by mohla i automobilky znovu vrátit k nabízení toho, co chtějí lidé, kteří za to musí z peněženky vytáhnout své složitě vydělané peníze.

Výrazný pokles prodejů zažívá i Škoda, za první letošní pololetí prodala jen 360 tisíc aut. Dosud to bylo kombinací nezájmu a nedostatku komponentů, výhledově už může zůstat jen u onoho nezájmu, pokud nepřehodnotí svou strategii z hlediska nabízených aut i požadovaných cen. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto News, Reuters

Petr Prokopec

