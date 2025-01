Zákazník Hennessey si vyžádal asi nejbizarnější příplatkový prvek historie superaut, dává najevo, odkud jeho vůz je před 6 hodinami | Petr Prokopec

Uvážíme-li, že jde o velmi vyspělou část Spojených států, je to opravdu jiný svět. Lidé v Texasu dodnes nenosí s oblibou jen obrovské klobouky, ale i „kolťák“ nízko u pasu. Právě ten chtěl mít jeden ze zákazníků Hennessey možnost tasit přímo z útrob vozu.

V roce 2013 se herec Taylor Sheridan rozhodl, že svou dosavadní kariéru pověsí na hřebík a začne se věnovat psaní scénářů. Hned o dva roky později zaznamenal velký úspěch snímkem Sicario, jakožto scénáristu ho ale definitivně proslavil až televizní seriál Yellowstone, který se poprvé na obrazovkách objevil v roce 2018. Od té doby se dočkal několika nových řad, stejně jako dvou prequelů. Mimo to ale ovlivnil celkovou televizní tvorbu, neboť snímků a seriálů s westernovou tématikou se v posledních letech objevilo víc, než bylo po několik dekád zvykem.

Jakkoli se může zdát, že spojitost s automobilovým světem zde zcela chybí, opak je pravdou. Pokud se na pomalu kterékoli zmíněné dílo podíváte, objevíte v nich opravdu silný nacionalismus, který třeba majitele ranče vede jen ke koupi pick-upů značek Dodge, Ford a jim podobných. Proč? Protože je znají od dětství, jezdili s nimi jejich rodiče a rodiče jejich rodičů. A proto ani nehodlají dát šanci konkurenci, přičemž se dívají nepřátelským pohledem na kohokoli, kdo tak učiní.

Nejde tu ale jen o věrnost značce, ale také třeba o značnou individualizaci spojenou s danými lokalitami. Třeba lidé v Texasu nezdobí vlajkami státu, tedy červeným a bílým pruhem a jednou bílou hvězdou na modrém pozadí, jen svá obydlí, ale právě i svá auta. To je častý požadavek, se kterým se místní dealeři aut musí potýkat. Někdy ale přichází i ty méně obvyklé, které ovšem s texaskou náturou znovu souvisí, jak nově potvrdil Nathan Malick, designový šéf Hennessey.

V reakci na dotaz kolegů z Car Buzz, který byl směřován právě na možnosti individualizace, totiž uvedl: „Měli jsme tu už pár lidí, kteří se ptali po zajímavých detailech, ale řekl bych, že ten nejbláznivější požadavek byl pravděpodobně spojen s tím, že jsme značka z Texasu. Jeden zákazník přišel s tím, zda může mít v přihrádce před spolujezdcem integrovaný držák zbraně.“ Na jednu stranu, proč ne, zvlášť v americkém prostředí to není zase taková šílenost. Ale z pohledu Evropana je opravdu bizarní požadavek.

„Jak víte, někteří lidé při koupi Pagani či Ferrari odjedou do Itálie, protože chtějí umocnit celý zážitek a líbí se jim italská kultura. My máme svou texaskou verzi toho všeho, máme opravdu skvělé maso a barbecue. Jíme steaky. Minulý týden jsme tu tedy kupříkladu měli klienta z New Yorku, po kterého jsme po specifikaci jeho vozu uspořádali barbecue,“ doplnil svého podřízeného šéf a zakladatel společnosti John Hennessey.

Dle něj tedy lidé nekupují jen samotný vůz, nýbrž i atmosféru s ním spojenou. Ta se pochopitelně následně přenáší na vše ostatní, pročež kupříkladu již nechtějí jiná auta než vyrobená v Texasu. V tomto státě přitom kromě společnosti Hennessey působí také koncern General Motors, který v Arlingtonu produkuje velká SUV jako Cadillac Escalade, GMC Yukon či Chevrolet Tahoe. Mimo to jsou zde ale činné i Tesla a Toyota.

Lze už jen zmínit, že jistý nacionalismus lze vysledovat také v Evropě, neboť třeba Češi hojně kupují Škody, zatímco Němci jsou zaháčkováni do Audi, BMW, Mercedesu či Volkswagenu a Francouzi preferují Citroën, Peugeot a Renault. Ovšem málokde rezonuje ono cítění tak moc jako v USA a v Texasu obzvlášť. Ostatně i proto tamní automobilky tolik stojí o účast ve zmiňovaných filmech a seriálech.

Již oficiální sada fotek modelu Venom F5 Revolution naznačuje silné nacionalistické cítění texaské firmy, to lze očividně dál umocnit až k samým mezím texaských zvyklostí. Foto: Hennessey

