Zákazy aut ve městech už se blíží ČR, nově má být zaveden 350 km od českých hranic

/ Foto: Stadt Innsbruck, CC0 Public Domain

Kolem používání aut v centrech větších měst se stahuje smyčka. A do našich končin může tento trend dorazit dříve, než by vás napadlo, napevno s ním počítají už v nedaleké tyrolské metropoli.

Politici sice od rána do večera mluví o tom, kterak jsou tu pro lidi, svými skutky ale dokazují spíše opak. V tomto ohledu lze poukázat především na starostku Paříže Anne Hidalgo, která vyhlásila válku automobilům. Vykázat je hodlá z centra francouzské metropole, kam mají mít v brzké budoucnosti přístup už jen rezidenti, taxikáři, majitelé obchodů v dané oblasti či jejich zásobování a samozřejmě vozy veřejné služby. Všichni ostatní ale již budou muset svá auta zaparkovat na příměstských parkovištích a využít hromadnou dopravu.

Ještě dál nicméně hodlá zajít vedení rakouského Innsbrucku, města nacházejícího se asi 350 km od českých. Největší město Tyrolska aktuálně v rámci svého centra počítá s 10 tisíci parkovacími místy, jenž zabírají prostor o velikosti deseti fotbalových hřišť. Do budoucna se ale z mnohých stanou parky, chodníky nebo cyklostezky. Radní totiž představili svůj plán, během kterého chtějí z centra města během pěti letech dostat prakticky všechna auta. Výjimku nedostanou ani rezidenti, i ti budou muset své vozy ponechat mimo tuto „zelenou zónu“.

Radnice si je přitom vědoma skutečnosti, že na předměstí by v důsledku toho mohl vzniknout přetlak. A proto budou v daných místech vystavěna nová podzemní parkoviště. Tím by sice neměla vzniknout další betonová pole, ovšem se zásahem do ekosystému počítat lze. Je tak otázkou, zda veškerá taková rošáda bude mít vůbec nějaký přínos. Navíc v době, kdy stále není vyřešena pandemie koronaviru, je snaha hnát lidi do hromadných prostředků spíše kontraproduktivní.

Stejně tak je třeba se ptát na další dopady tohoto kroku. Pokud totiž lidé nebudou mít k okamžité dispozici své vlastní individuální dopravní prostředky, vznikne enormní tlak na ty zbývající. Posíleny tak kupříkladu budou muset být ambulance, neboť očekávat lze nárůst výjezdů. Na kole totiž dítě s horečkou povezete do nemocnice uprostřed noci jen stěží. Touha po lepším životním prostředí tak může přinést více škody než užitku.

Innsbruck touží po centru města bez aut, proto do pěti let zruší prakticky všechny ze současných 10 tisíc parkovacích míst. Nahradit je mají parky a cyklostezky. Foto: Stadt Innsbruck, CC0 Public Domain

Zdroj: The Mayor

Petr Prokopec