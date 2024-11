Základní Škoda Elroq je auto dokonale ušité podle emisních mechanismů EU. Nemá ani „slavný” deštník, téměř za nic si nejde připlatit 5.11.2024 | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Chcete pomoci Škodě vejít se do limitu flotilových emisí CO2 pro příští rok? Pak si kupte Elroq. Pokud chcete sami sobě pomoci k autu, které vám bude sloužit za dobré peníze, pak se raději poohlédněte jinde.

Vnímavý, alespoň trochu náročný a soudnost neztrácející motorista nemůže už skoro dvě dekády uniknout před pocitem, že nová auta tak nějak nejsou vyrobena úplně pro něj. Produkty kdysi striktně stavěná primárně na míru potřebám těch, kteří je kupují, se postupně začala stávat produkty primárně postavenými na míru bujícímu množství norem, které přímo či nepřímo nařizují to anebo ono. A bylo celkem jedno, jestli jste byli zákazníky Škody nebo Porsche, ve větší či menší míře se tento posun týkal všech aut krom těch vyráběných v minimálních sériích. Už v dubnu 2011, před víc jak 13 léty, jsme byli konsternováni z rozmachu systému start and stop, který najednou dostala i Ferrari. Chtěl něco takového někdo?

Tento trend pokračoval dál, stále víc věcí v autech bylo řešeno tak, aby měla zejména minimální papírovou spotřebu resp. emise CO2. Ale nezůstalo jen u toho, jakkoli dopady tohoto tlaku byly vždy dominantní. Šlo tu i o přímo škodlivé emise, vnější projev, chování v určitých situacích apod. Byli jsme svědky dalšího a dalšího postupného odtržení nových vozů od toho, co by od nich někdo skutečně žádal, k čemuž jsme se mnohokrát vraceli. A mj. v už roce 2017 ústy technika shrnuli, proč nová auta nikdy nebudou taková, jaká byste je chtěli mít. Bylo to už tehdy dost mizerné, zřejmě nikdo ale nemohl být tehdy připravený na to, co ještě přijde.

Šrouby regulací se totiž dál a dál utahovaly a dnes nejde o pár „drobností”, které vám budou šeredně otravovat život, jako jsou už nekompromisně povinné omezovače rychlosti, které v autě prostě musíte mít a žít se s nimi rozumně nedá. Sama podstata aut se vzdaluje od reality diktované technickými možnostmi a potřebami zákazníků a stává se šitou na míru nařízením tak širokým, že můžeme hovořit o návratu plánovaného hospodářství v trochu jiné podobě. O tom, jaké auto si koupíte, zas jednou rozhoduje „strana”, jen to celé není tak explicitní, konkrétní, čitelné... A na některých autech je to sakra vidět.

Jedním z takových vozů je nová Škoda Elroq, nad kterou jen žasneme od chvíle, kdy byla odhalena. Je to opověď na otázku, kterou nikdo ze zákazníků nepoložil, jde o technické cvičení, které má za úkol uspokojit mechanismy EU diktující automobilkám, co mají prodávat. Nikdo už to vlastně ani nezastírá, management firmy otevřeně říká, že auto prodává pod cenou, aby se vyhnul tomu, že bude muset podobně jako Fiat zastavovat výrobu spalovacích aut, aby před zmíněnými mechanismy uspěl. Elroq je dokonalý „compliance car”, auto vytvořené jen proto, aby uspokojilo potřeby definované regulacemi, nikoli zákazníky. A z pokusů jej přesto někomu prodat to čiší, až to hezké není, reklama Škody na tento vůz připomíná dílo Horsta Fuchse.

Pro člověka orientovaného v oboru to není těžké rozeznat od pohledu, ale každý není expert přes auta. Pokud to chcete vidět jasněji, stačí detailněji prozkoumat podstatu základního provedení vozu, na který jsme okrajově naráželi už při premiéře. Nejenže vypadá jako provedení pro katalog s nápisem „cena od” nad ním, to je nakonec běžné. Tohle auto je do detailu ztvárněno tak, aby udělalo maximum pro snížení flotilových emisí CO2 Škody za minimální cenu a dál nic. Že základní Elroq dostanete pomalu bez baterky, je jedna věc, že nedostanete prakticky žádnou výbavu, je věc druhá. Pozoruhodné je ale i to, že si za ani vesměs ani nemůžete připlatit. Tady prostě není cesta, jak z auta za beztak vysokou, ale pořád aspoň relativně nízkou cenu udělat cokoli, co by se komukoli soudnému mohlo zamlouvat.

V době odhalení vozu nebyly k dispozici materiály pro různé trhy, ze kterých by to bylo tak jasně patrné, jak si ale nyní všimli kolegové z Auto Weeku, pro které je relativně levně působící elektromobil kvůli tamnímu tlaku na prodej takových aut skrze specifická zdanění apod. samozřejmě téma, základní Elroq je skutečně pozoruhodné stvoření.

Jednak připomínají, že vůz je v podstatě jen zkráceným Enyaqem se specifickou přídí. Je to prostě ořezané existující auto, ze kterého se dál jen něco ořezávalo. Výbavové stupně a jejich obsahy se trh od trhu liší, budeme-li se ale bavit o základním provedení pro Nizozemsko (tam verze Selection od 34 990 Eur, asi 885 tisíc Kč), je to v prvé řadě přehlídka toho, co v autě jinak mít můžete, ale za základní cenu to v žádném případě nedostanete. Jmenovitě dostanete:

• Žádné parkovací senzory

• Žádné vyhřívání sedadel

• Žádné chromované prvky vně ani uvnitř

• Žádnou možnost volby jízdních režimů

• Žádnou bederní opěrku

• Žádnou zadní loketní opěrku

• Žádné osvětlení zavazadlového prostoru

• Žádný deštník ve dveřích

• Žádnou navigaci

• Žádné tepelné čerpadlo

• Žádný specifický úložný prostor pro nabíjecí kabel

• Žádný bezklíčový vstup

• Žádný adaptivní tempomat

• Žádné ambientní osvětlení

• Výlučně látkové čalounění

• Klimatizaci vždy jen s jednou zónou

To je neuvěřitelné „holátko” za takové peníze. Smutný vtip je navíc v tom, že si v podstatě za nic nemůžete ani připlatit. Berte tohle anebo nazdar bazar. K dispozici jsou v příplatkových prvcích v podstatě jen věci jako jiné laky, kola, tažné zařízení nebo tzv. Přepravní paket, který za asi 10 tisíc korun přidá věci jako sítě do kufru a jeho dvojitou podlahu. Pokud chcete byť jen dvouzónovou klimatizaci nebo si trochu vybírat z dalších prvků, potřebujete aspoň verzi Business Edition. To už jste ale na 38 990 Eur (987 tisíc Kč) a pořád máte jen 63kWh místo 55kWh baterky, to je pořád k ničemu. Chtějte aspoň 82 KWh a už se začíná na 42 990 Eur, skoro 1,1 milionu Kč.

Ze základního Elroqu je patrné, že je pro automobilku skutečné ztrátový, a tak dělá první poslední, aby si ho nikdo nekoupil. Nutno dodat, že v Česku je škodovka trochu (ale opravdu jen trochu) velkorysejší a nedává to samé až tak najevo, když ke zde základnímu Elroqu Essence za 799 000 Kč dostanete ze zmíněných v Nizozemsku nedostupných prvků aspoň parkovací senzory vzadu, bederku a můžete si přikoupit pakety výbavy Smart, který pár nikoli nevýznamných věcí přihodí. Ale také stojí 37 800 Kč a jiná podstatná možnost „zvelebení” vozu už není. „Slavný” deštník znovu není k dispozici ani za příplatek, dostanete jen díru ve dveřích.

Upřímně? Přijde nám to tristní samo o sobě. Však tohle za 800 tisíc, v Nizozemsku dokonce za 885 tisíc korun? Ale to je pořád příliš izolovaný pohled. Teď si to všechno přehrajte a dejte do širokého kontextu všech dotací, až brutálních přerozdělovacích mechanismů, už zmíněného faktu, že Škoda přiznaně prodává auto pod cenou a výsledkem je tohle? To jsou navíc ty viditelné věci na povrchu, sama podstata auta je mizerná už kvůli jeho bateriím.

Jak jsme psali v úvodním představení: „Elroq má v základu paket o použitelné kapacitě jen 52 kWh, což je ekvivalentem asi 13litrové nádrže na naftu v dieselovém voze. Pokud máte třeba Karoq TDI, sami si podle toho uděláte představu, jak daleko s autem dojedete. 200 km bezstarostné pomalé jízdy? Dejme tomu, ale to je vše. Přidejte párkrát na maximálních 160 km/h a budete blíž stovce. Jít tuto kapacitu doplnit za minutu dvě, kdy byste doplnili onu 13litrovou nádrž, pak to není takový problém, ale to se nestane nikdy, nejlepším výsledkem budou desítky minut - někdy a někde.”

Vážně, kdo je tady vítězem? Já se tak jako zákazník necítím. A nemám pocit, že by kdokoli z vás, našich čtenářů měl důvod cítit se lépe. Pachuť přeregulovaného automobilového trhu ještě nikdy nebyla silnější.

Základní Elroq od pohledu nevypadá jako výhra, ale přečtěte si, co s ním za své peníze dostanete. A to prosím za stavu, kdy se na něj všichni, kteří ho nekupují, museli složit předem, v průběhu jeho vzniku, při jeho prodeji a ještě na něm Škoda (přímo) prodělává, i když je vzhledem k tomu, co nabízí, drahý jako čert. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Week, Škoda Auto

Petr Miler

