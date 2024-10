Zastavení výroby Fiatu Panda nebude způsobeno tak úplně nezájmem, automobilka mlží, jak může před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Bylo to v podstatě automaticky se nabízející vysvětlení - však proč byste jinak zastavovali výrobu, kdybyste vyrobená auta měli komu prodávat, že? No, optikou současného fungování evropského hospodářství je to zastaralé uvažování, bohužel.

Teprve včera jsme psali o tom, že po zastavení výroby elektrického modelu 500, který se prodává stále hůř, Fiat zastaví i produkci dosavadní Pandy, která si nově říká Pandina. U 500e jde o velmi nepřekvapivý krok, neboť vůz si letos marně hledá jakkoli větší množství zákazníků a jeho pozice na trhu je stále horší. Podle údajů Dataforce si letos pro tento vůz přišlo k dealerům Fiatu pouhých 22 802 lidí, což znamená meziroční sešup o skoro 45 procent. A pokles odbytu za poslední evidovaný měsíc je ještě výmluvnější: -62 procent.

V případě Pandiny to překvapivé bylo. Sám Fiat říká, že jde o jedničku svého segmentu v Evropě, absolutní jedničku v Itálii a vidíme i evropská čísla znovu od Dataforce: V Itálii odbyt auta letos roste o víc jak 21 a v Evropě o víc jak 11 procent (na skoro 90 tisíc aut). Kolega včera správně uváděl, že za poslední měsíc je Pandině prodejně výrazně dole, to platí, ale jak vidíte, v celoročních číslech to vítr nedělá a Fiat se ještě nedávno dušoval, že výrobu musí navýšit o 20 procent, aby vyšel vstříc vysoké poptávce.

Není to divné? Buď se Italové šeredně spletli a lidé najednou Pandině ukázali záda takovým způsobem, že Fiat ztratil víru v obrat, nebo... Anebo je všechno úplně jinak a už onen náhlý měsíční pokles není příčina, ale následek toho, co Fiat z vlastní vůle dělá. Tedy uměle omezuje prodej a v souladu s tím omezil i výrkonu, až ji zastavil.

Na tuto myšlenku nás v prvé řadě přivedla reakce firmy. V případě většiny článků buď předem nebo v tomto případě po jeho vydání žádáme dotčenou automobilku o komentář. Většinou se nedozvíme nic kloudného a vlastně jsme se nic kloudného nedozvěděli ani tentokrát. Reakce Stellantisu je ale tak ujetá, že to buď někdo ve firmě přehnal u oběda s proseccem, nebo je předpoklad nižšího zájmu úplně mimo realitu. Firma neříká nic ve stylu, že přizpůsobuje výrobu poptávce, to bychom označili za standardní reakci, ale uvádí, že její krok je projevem snahy „zajistit kontinuitu aktivit společnosti na území Itálie, ve které stojí před náročnou cestou, jež vyžaduje obtížná rozhodnutí a nenabízí žádná snadná řešení”. Na to se dá říct jen jedno: „Cože?” Je to absolutně nesrozumitelné a nicneříkající.

Požádali jsme o upřesnění, nedostalo se nám ale žádné nové reakce. Obrátil jsem se tedy na náš kontakt v bývalém FCA, který mi neřekl slovo, ale poslal mi v reakci odkaz na tento článek. Tedy na zprávu o tom, že německé automobilky za situace propadajících se prodejů elektrických aut začali těchto aut vyrábět nejvíc v historii. A člověk asi nemusí být Einstein, aby si dal dvě a dvě dohromady.

Oficiální potvrzení chybí (znovu o něj požádáme, nebojte), vše ale nasvědčuje tomu, že Fiat výrobu Pandiny nezastavil (resp. nezastaví, stane se tak v listopadu) proto, že by o vůz nebyl zájem, ale proto, že nevychází s flotilovými emisemi CO2 a Pandiny se prostě prodává moc. Je to v Evropě daleko nejprodávanější auto v nabídce značky a je čistě spalovací. Ve výsledku je to úplně to samé jako u VW a spol. - prodeje modelů ID jdou doslova do kopru, automobilka ale musí nějak vyjít s průměrnými CO2, a tak tato auta na trh hrne ve velkém. Fiat si asi spočítal, že prodávat víc elektrických pětistovek je nereálné, popř. by se tak stalo jen za nepřijatelných slev, a tak zastavil výrobu 500e, protože ji neprodá, a k tomu i Pandiny, protože tu prodávat nemůže.

Je to další projev nepřímo plánovaného hospodářství ze strany EU a léta omílaná, mnohými bagatelizovaná slova o možném rozvratu celého automobilového průmyslu na kontinentu najednou dostávají velmi reálný rozměr. Výroba dvou Fiatů v Itálii stojí, i když by je lidé kupovali, protože jedny kupovat nechtějí a druhé kupovat nemohou. To možná i slova o tom, že firma „stojí před náročnou cestou, která vyžaduje obtížná rozhodnutí a nenabízí žádná snadná řešení”, najednou dávají smysl. Smutný smysl, ale dávají.

Vypadá to, že výroba Fiatu Pandina se nezastavila kvůli nezájmu, ale paradoxně kvůli moc velkému zájmu o ni kombinovanému s moc malým zájmem o elektrický model 500. V takovém případě bychom slevy nečekali, spíš naopak... Foto: Fiat

Zdroje: Stellantis, Autoforum.cz, Auto News

Petr Miler

