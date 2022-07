Zbrusu nový šestiválcový diesel odhalil technické detaily, přes 3,3 litry objemu ohromí spotřebou před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Je neuvěřitelné, že takový motor v dnešní době přichází na trh, navíc pod hlavičkou mainstreamové značky. Chlubí se 40procentní termální účinností, které odpovídá vysoká provozní efektivita.

Na počátku března Mazda představila nové SUV CX-60. Krátce na to Japonci utrousili i pár slov o 3,3litrovém turbodieselu, který bude jedním z motorů na výběr. Vedle něj pak v portfoliu bude figurovat ještě třílitrový benzinový šestiválec a plug-in hybridní provedení, které sází na kombinaci 2,5litrového čtyřválce a elektromotoru. Jakkoliv ovšem právě tento model disponuje nejmenším počtem válců i nejnižším objemem, měl by se díky 327 koním postavit na vrchol. Byť zákazníci v jeho případě mohou za všech okolností počítat pouze se 192 koňmi spalovacího ústrojí.

My si dnes znovu blíže posvítíme na diesel, k dispozici jsou totiž konečně takřka veškerá technická data. Víme tedy, že agregát dorazí ve dvou variantách, z nichž ta slabší bude disponovat 200 koňmi. Veškerý výkon zamíří pouze na zadní nápravu, a to skrze osmistupňovou automatickou převodovku, v jejímž případě byl hydraulický konvertor točivého momentu nahrazen integrovaným elektromotorem/generátorem. Značka totiž chtěla zachovat výhodu pohonu zadních kol při dynamickém průjezdu zatáčkami.

O jízdních výkonech se pak sice Mazda nerozepisuje, dodává však, že slabší verze motoru si řekne jen o 4,9 litru paliva na 100 kilometrů. Produkovat pak má 127 gramů CO2 na kilometr, čímž se značka vskutku dostala na úroveň čtyřválců. Za to přitom nevděčí pouze mild-hybridní technice, nýbrž hlavně systému DCPCI. Za touto zkratkou se totiž skrývá Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ingnition, tedy v podstatě jakási předkomora, ve které dochází ještě před vznícením na přípravu ideální směsi.

Japonci díky tomu dosáhli 40procentní termální účinnosti, což je v případě spalovacích motorů vždy pozoruhodné číslo. V případě silnější verze motoru je pak navíc spřáhli s dalšími oslňujícími parametry. Pohonná jednotka naladěná na 254 koní a 550 Nm totiž zvládá sprint na stovku za 7,4 sekundy, za čímž stojí rovněž výlučné spárování s pohonem všech kol. Nové SUV se pak s tímto kombem rozjede maximálně na 219 km/h a v průměru si řekne o 5,3 litru motorové nafty. To odpovídá 137 gramům CO2 na kilometr.

Působivá je u této verze rovněž tažná kapacita 2,5 tuny, v případě obou motorů pak dle Mazdy máme čekat velmi nízkou hmotnost na úrovni předchozího 2,2litrového čtyřválce. Tu sice značka oficiálně nikdy neuvedla, neoficiálně by se nicméně mělo jednat o zhruba 120 kilo. Pokud by se přitom šestiválec opravdu pohyboval na této úrovni, pak tu máme nemalý úspěch, neboť třeba dvoulitrové čtyřválcové turbodiesely BMW váží o 28 kg více. Mazda by tak nabídla více citu v řízení.

Nyní už zbývá jen vyčkat na zahájení prodeje, se kterým se počítá v následujících měsících. Pokud si přitom uvědomíme, že plug-in hybrid startuje na 1 343 090 Kč, pak je takřka jisté, že slabší dieselová verze 4 745 milimetrů dlouhého SUV bude k mání okolo milionu korun. To by byla v kombinaci s 18palcovými litými koly, duální klimatizací a dalším poměrně dlouhým výčtem prvků výbavy vlastně velmi dobrá cena. Zvláště na motor, se kterým ostatní leda končí.

Nové SUV CX-60 je prvním modelem značky, který se pochlubí 3,3litrovým šestiválcovým turbodieselem. Foto: Mazda



Vůz je aktuálně již v prodeji, ovšem pouze s plug-in hybridní jednotkou, s níž startuje na 1,34 milionech korun. Diesel bude citelně levnější. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.