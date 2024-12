Že Číňané ovládnou svět elektromobily? Nenechte se vysmát, vývozům ze země dramaticky vládnou spalovací auta před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

Údajná pozice elektromobilů v Číně, ač je nepochybně neobvykle silná, je další součástí informační mlhy posledních let. Když vezmeme skutečně jen elektrická auta, není to zase taková sláva. A když se podíváme na exporty, vidíme, s čím Číňané mimo svou domovinu bodují především.

Myslím, že když se zeptáte lidí, kteří se aspoň trochu zajímají o dění v automobilovém světě, na elektromobily a Čínu, tak vám 9 z 10 řekne něco v tom smyslu, že to je domov elektrických aut, místo zrodu jejich naprosté dominance a vlády světu, ukázka jejich nadřazenosti a náskoku před vším, obraz budoucnosti dopravy, no prostě „eňo ňuňo, maestro perfecto numero uno luňo”, jak by řekl „klasik”. A až to ti „kucí vopálený” s těmito auty rozjedou ve světě, tak budou tradiční výrobci jen koukat, jak na tomto poli zaspali a Číňané jim berou i to poslední, co jim zbylo.

To je totiž soustavně budovaný mediální obraz, který skutečně vyvolává takový dojem. Ale co má společného s realitou? Když se zeptáte lidí, kteří v Číně někdy skutečně byli a ví o ní víc, než se říká v médiích, která se ráda nechají unést módními frázemi, dozvíte se něco trochu jiného. A když se začnete zajímat o čísla, vyjeví se vám docela jiný obrázek.

Ten potvrzuje spíš domněnku, že kdyby se oni tradiční výrobci vykašlali na sypání miliard do elektrických aut, se kterými stejně nejsou konkurenceschopní prakticky nikde - tím spíš ne v Číně -, a raději se soustředili na to, co dokážou nejlépe, ušetřili by si jen starosti a beztak by bojovali o naprostou většinu trhu. A to nejen v Číně, ale ještě spíš ve zbytku světa. Výjimkou je jenom Tesla, o té jsme ale mnohokrát řekli, že podstatou jejího úspěchu není elektrický pohon a především: Tesla není tradiční výrobce a nemá co ztratit, nic jiného než elektromobily stejně nikdy nedělala.

Tomuto vnímání nahrávají nejnovější čísla čínské asociace výrobců aut (CAAM), která skutečně naznačují něco docela jiného než to, co se zde traduje: Že se Číňané rozmáhají po světě díky elektrickým autům, realita je ale opačná - naprostá většina čínských aut prodávaných mimo Čínu je spalovacích. A v samotné Číně to jen v o trochu menší míře platí též.

Abychom byli konkrétní, podle dat CAAM bylo během prvních třech kvartálů letošního roku z Číny vyváženo v průměru 539 tisíc aut měsíčně, což je mimochodem o o 27,3 procenta víc než loni. Takže pozice Číňanů ve světě sílí, ale díky čemu? Plných 78 procent exportovaných aut tvoří spalovací modely, navíc do zbývajících 22 procent spadá všechno z kategorie NEV (New Energy Vehicle), která je často nesprávně zaměňována za elektrické vozy. Omyl, jde o vše krom spalovacích aut, tedy i to, co dominantně spalovacím autem pořád je (hybridy). Kolik ryzích elektromobilů bylo z Číny vyvezeno, z čísel není zřejmé, ale pomoci si můžeme daty o domácích prodejích, která zkraje uvedené vnímání též nepodporují.

Znovu podle dat CAAM se za stejné období prodávalo v Číně 47 % aut kategorie NEV, což zní jako hodně, skutečných elektromobilů ale bylo 27 % a jejich podíl na trhu se meziročně zvýšil jen o dva procentní body. Vzhledem k velikosti čínského trhu je to samozřejmě hromada aut a naprostá většina všech prodaných elektrických aut po celém světě, ale pohlédněme na zbytek sklenice - 73 procent aut prodaných v zemi má spalovací motor. Skutečně má někdo pocit, že když teď někdo ze západních výrobců vtrhne do Číny s elektromobilem, kde se bude prát dominantně o zákazníky místních „elektrických skořápek” za 200 tisíc, že tím udělá nějaký byznys?

Část automobilového světa je v posledních letech naprosto pomýlená ve vnímání reality, zaměňuje pojmy z dojmy a dochází k fatálním rozhodnutím o dalším směřování. Už z těch pár čísel výše je naprosto zřejmé, že i podnikání s auty v Číně se pořád dominantně točí kolem spalovacích aut a tím spíš se kolem nich točí podnikání domácích výrobců, kteří se pokouší uspět ve světě. Takže všechno vsadíme na elektromobily a tím Čínu srazíme na kolena. Určitě to tak bude, protože jsme si to jednou řekli s rukama kolem ramen, a to už něco znamená.

A ještě vám povíme jedno „tajemství” - v oněch 22 procentech jiných než čistě spalovacích aut vyvážených z Číny nejsou jen „nespalovací” vozy tamních výrobců, ale i všechna zahraniční auta vyráběná v Číně a vyvážená z Číny. Tedy třeba i všechny exportované Tesly, některá BMW i, elektrická Volva... A zrovna Tesla je dnes sedmý největší exportér aut z Číny s 216 000 letos vyvezenými vozy. Jen ta tvoří 56 % všech exportovaných aut kategorie NEV.

Pokud někde vidíte tu lavinu exportovaných čínských elektromobilů valících se na Evropu, tak nám ji prosím okamžitě přijďte ukázat. A můžete jí na cestě k nám rovnou recitovat to, co jsme naťukli na začátku: „Jsi šampion, jsi specialista na všechny místa, ředitel Země Voda Vzduch, zpáteční futurista. Ty jsi dnešek co znamená už zejtra, jsi eňo ňuňo...” Dál už to znáte.

Pohádky o tom, jak Číňané s elektromobily ovládají svět, mají k realitě hodně daleko, vývozům v Číně vyrobených vozů vládnou spalovací auta jako Changan UNI-V. A mezi vyváženými „nespalovacími” auty vládnou stejně Tesly... Foto: Changan

Zdroj: CAAM

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.