I země jako Belgie a Nizozemsko chtějí na rozdíl od Česka lidem skutečně pomoci od vysokých cen paliv

Výsměch, tak lze jedním slovem zhodnotit postup české vlády při snaze snížit naprosto uměle vytvořené ceny benzinu a nafty, se kterými se dnes musíme potýkat. I země brojící proti spalovacím autům, jako jsou Nizozemsko či Belgie, chtějí udělat pro občany víc.

Kabinet premiéra Petra Fialy se nejspíše rozhodl, že jedno volební období u kormidla mu bude stačit. Jinak si nelze vysvětlit přehmaty, kterých se v poslední době dopouští. Tím posledním je reakce na enormní zdražování pohonných hmot, zejména pak nafty. Ta už běžně stojí přes 50 Kč za litr, což je po delší čas ekonomicky neúnosné. Politici ale rozhodli, že zruší povinné přimíchávání biosložky, podnikatelům odpustí silniční daň a začnou více kontrolovat pumpaře, zda nevyužívají situace a neúčtují si příliš vysoké marže. Tím ale jakákoliv opatření končí, což ve výsledku znamená, že vláda pro občany neudělala nic.

Je jednak třeba si uvědomit, že přimíchávání biosložky do paliv je dáno zákonem. Aby tedy došlo ke snížení cen o proklamované zhruba dvě koruny u motorové nafty, je nejprve třeba zákon změnit. Novela pak musí projít parlamentem a podepsat jí musí prezident. I kdyby tedy vše proběhlo ve velmi zrychleném jednání, kýženého efektu se dočkáme nejdříve v řádu týdnů. A i kdyby se to stalo dříve, efekt této změny může být zanedbatelný ve srovnání s tím, jak ceny pohonných hmot dále porostou.

Sporná jsou i další opatření. Odpuštění silniční daně v hodnotě pár tisíc korun za rok nikoho nevytrhne a kontrolování pumpařů zní jako totální výsměch. Netušíme, jak to vůbec vláda chce dělat a případně co proti tomu chce dělat. Pohybujeme se stále ještě na relativně svobodném trhu, kde cenu určuje kontakt nabídky s poptávkou. Neexistuje nic jako nepřiměřená marže - jsou jen ceny, které jedna strana požaduje a druhá je ochotna je zaplatit. Pokud se shodnou na stejné cifře, je to jen a pouze jejich vztah.

Vytahovat tato opatření ve chvíli, kdy klíčovou část ceny paliv tvoří daně - spotřební daň, DPH a dokonce drzá DPH ze spotřební daně -, je neskutečně necitlivé. Je to řešení problému, kde nevzniká - s cenou ropy na světových trzích neudělá nikdo nic, ale s místními daněmi ano. Na ty ale vláda sáhnout evidentně nechce.

Ve výsledku tak pro nás více udělaly Írán a Saudská Arábie, které v rámci OPECu odsouhlasily navýšení těžby. Na to zareagovaly trhy a cena ropy letěla citelně dolů. Na stojanech českých benzinek se to ale zatím neprojevilo, ostatně může jít jen o dočasný výkyv. Všeobecně se počítá s dalším růstem cen paliv, maximálně pak se stagnací na stávajících úrovních. Pokud tedy vláda skutečně chce něco udělat, bude muset konat, ne předkládat nic neřešící opatření.

Cestu naznačují dokonce i nizozemští a belgičtí politici, kteří už oficiálně plánují snížení daňové zátěže, třebaže dočasné. Fialův kabinet něco takového striktně odmítá s tím, že po Babišovi „zdědil“ značně zadluženou zemi. S tím lze souhlasit, nemůže však jít o věčnou výmluvu. Navíc pokud budou kvůli vysokým cenám krachovat firmy a lidé končit na pracovních úřadech, ekonomice to nepomůže. Snížení daní a tedy cen paliva hodně pod německou úroveň by k nám navíc nahnalo i zákazníky ze zahraničí.

Takto se nicméně zdá, že Němci budou mít po Polsku další země zaslíbené, a to právě na sever od svých hranic. V Belgii a zejména Nizozemsku ceny pohonných hmot nyní přesahují 2,50 Eur za litr (cca 63,20 Kč), po snížení daňové zátěže by ovšem benzin mohl být k mání za 1,70 Eura (asi 43 Kč) a motorová nafta za 1,60 Eura (něco přes 40 Kč). Na jednom litru by se tak sice vybralo méně, ovšem prodalo by se jich více. Zabránilo by se navíc zdražení veškerého zboží, jenž se převáží po silnicích.

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že Belgičané a Nizozemci v tuto chvíli nemají nic jisté, stále je to ovšem více, než čeho jsme se dočkali u Česku. Tedy v zemi, která nemusela nikterak zatěžovat paliva tak extrémními daněmi, aby měla na podporu elektrifikace. Se stále větší nevraživostí tedy tuzemská vláda musí počítat, brát si tak šílené daně v momentě, kdy jsou paliva tak drahá i bez nich, je necitlivé i nesmyslné zároveň.

Podstatnou část cen pohonných hmot tvoří prakticky v každém evropském státě daně, kromě té spotřební tu máme také daň z přidané hodnoty, DPH ze spotřební daně, někde i různé emisní daně. Je tak evidentní, jakým směrem může kráčet vládní pomoc, je to jednoduché, klidně jen dočasné opatření, které pomůže ihned. Ilustrační foto: ADAC Presse

