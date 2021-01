Ženy vybraly nejlepší auta roku podle sebe, je mezi nimi i spíš „chlapská” Škoda před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tuzemská automobilka dělá auta, která nebývají ženám cizí, zejména pak menší SUV a Fabii. Ve volbě Ženského světového auta roku 2020 ale mezi 27 nejlepšími auty vidíme Škodu Octavia.

Anketa Ženské světové auto roku neboli WWCOTY (Women's World Car Of The Year) se poprvé uskutečnila v roce 2011. A jakkoliv byl její význam zpočátku velmi podceňován, v současném světě už tomu tak není. Dnes jen stěží může být řeč o jakémsi „trucpodniku“ či alternativě k mužskému světu. Namísto někdejší zhruba desítky porotkyň dnes auta posuzuje hned 48 motoristických novinářek ze 38 zemí světa, jež dennodenně zásobují články více než 500 milionů čtenářů.

Letošní ročník porota považuje za důležitější než všechny předchozí, a to pochopitelně kvůli koronaviru. Pandemie výrazným způsobem ovlivnila kupní sílu obyvatel, načež zákazníci kladou na volbu svého příštího vozu ještě větší důraz. Vítězství v mezinárodní anketě, bez ohledu na to, zda kandidáty hodnotí ženy či muži, může být pro značnou část klientely stěžejním faktorem. Pokud totiž odborná porota vynáší ten či onen vůz až do nebes, pak je pomalu jisté, že spokojen s ním bude i laik.

Volební procedura sestává z několika kol. To první je již za námi, neboť porotkyně zvolily trojici nejlepších aut v devíti různých kategoriích. Podmínkou bylo, aby šlo o vozy, jež v uplynulém roce zamířily do prodeje minimálně na dvou kontinentech. Z této sedmadvacítky potom vzejde devět vítězů, jejichž jména budou prozrazena na konci února. O pár dní později, konkrétně 8. března, tedy na Mezinárodní den žen, pak bude vyhlášen ještě celkový vítěz ankety.

Nás nejvíce zaujala kategorie rodinných vozů, kde mezi uchazeči o titul nechybí Škoda Octavia. Důvodem našeho zájmu však není ani tak přítomnost českého vozu, ale spíše jeho soupeři - těmi jsou Audi A3 a BMW 4 Coupe. Máme tu tedy poměrně nesourodou trojici, kde dva uchazeči kopou za prémiový tým, zatímco poslední je zástupcem mainstreamu. Nicméně i tak Octavia a A3 sdílí řadu stejných komponentů. Zároveň disponují také dvěma páry dveří, zatímco BMW jen jedním.

Právě kvůli této skutečnosti se nejspíše řada 4 na trůn nevyšvihne, ostatně od rodinných aut přeci jen každý čeká spíše praktičnost než design či dynamiku. Takový je ale na druhou stranu náš mužský pohled, ženy to pochopitelně mohou vidět jinak. Jsme tedy zvědavi, jaké vítěze v jednotlivých kategoriích vyberou a kdo bude v podstatě zpětně korunován králem loňského roku.

Finalisté ankety Ženské světové auto roku 2020

Městské auto

Honda Jazz

Peugeot 208

Toyota Yaris

Rodinné auto

Audi A3

BMW 4 Coupe

Škoda Octavia

Luxusní auto

Lexus LC500 Cabrio

Mercedes-Benz třídy S

Rolls-Royce Ghost

Městské SUV

Kia Sonet

Peugeot 2008

Renault Captur

Kompaktní SUV

Hyundai Tucson

Land Rover Defender

Mercedes-Benz GLA

Pick-upy

Ford F-150

Chevrolet Silverado

Mitsubishi L200

Supersporty

Ferrari F8 Spider

Maserati MC20

Mclaren GT

Velké vozy

BMW X6

Ford Explorer

Kia Sorento

Elektromobily

Honda e

Volkswagen ID.3

Polestar 2

