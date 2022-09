Zesnulá britská královna se na svou poslední cestu vydala v německém autě, je ale opravdu výjimečné před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Binz

S ohledem na okolnosti začal pohřeb Alžběty II. poněkud kontroverzně. Na svou poslední cestu se totiž do Edinburghu vydala v limuzíně, za kterou nestojí ani britská automobilka, ani britský úpravce.

Smrti a pohřbu Elizabeth Alexandry Mary, kterou celý svět po více než 70 let znal jako britskou královnu Alžbětu II., jsme se původně věnovat nechtěli. V minulosti jsme se o ní v různých automobilových souvislostech zmiňovali mnohokrát a její skon nic nového nepřinesl, tedy až do včera. Na svou poslední cestu ze zámku Balmoral do skotského Edinburghu totiž britská královna vyrazila ve voze, který se okamžitě dočkal pozornosti, ovšem ne zrovna v dobrém. Nepochází totiž z ostrovního království, ačkoli Britové na tomto poli mají mnoho co nabídnout.

Místo značek jako Rolls-Royce, Bentley či Land Rover královninu rakev převezla speciálně upravená třída E, za jejíž konverzí stojí německá firma Binz. Ta byla založena již v roce 1936 v Lorchu poblíž Stuttgartu a zpočátku se věnovala přestavbám koňských kočárů na ambulance či právě pohřební vozy. V 50. letech pak začala spolupracovat s Mercedesem, jehož sedan 170S přepracovala na kombík. Toho si všimla Američanka Caroline Folke, která totéž požadovala u modelu 300C.

Mercedes se k výzvě postavil čelem a rovnou kontaktoval firmu Binz, aby přistoupila k další konverzi. Tato však již musela odpovídat tovární kvalitě, neboť automobilka za ni ručila svou reputací. Dílo se povedlo natolik, že spolupráce mezi oběma stranami byla prohloubena a trvá dodnes. Továrna Binzu je tak ostatně třícípou hvězdou prezentována jako „Budova 42“, ačkoliv se nachází 70 kilometrů od jejího ústředí.

Automobilka Binzu dodává nedokončené vozy přímo z montážní linky, jenž následně v Lorchu prochází nemalými úpravami. Prodloužen je jim především rozvor, stejně jako dochází na zvednutí výšky zadní části. Veškeré panely karoserie přitom pochází od stejného dodavatele, který svou plechařinou zásobuje i Mercedes-Benz. Stejně jako dříve pak dochází jak na zrod pohřebních vozů, tak i ambulancí.

Vozem, který královninu rakev dopravil do Edinburghu, byl Binz H4. Tedy ona upravená třída E, kterou vlastní společnost William Purves Funeral Directors. Její flotila se vyznačuje stříbrnou barvou, pro tuto příležitost však kvůli splnění královského protokolu došlo na instalaci černého polepu. To byla jediná specifická úprava pro královnin pohřeb, i tak na ni ovšem dohlíželi úředníci od dvora.

Binz prodloužil rozvor a zadní převis, načež konvertovaná třída E měří 5 999 milimetrů. O více jak 1,1 metru tak přesahuje standardní provedení, díky čemuž mohly být zachovány dvě řady sedadel. Za nimi se pak nachází 2,8 metru dlouhý prostor pro samotnou rakev, který je na bocích lemován 750 milimetrů vysokými okny. Celkově pak vůz narostl na 1 920 mm do výšky, výchozí kombík tak překonává o 446 mm.

Německá karosárna pak zákazníkům dává na výběr mezi dvojím pohonným ústrojím, kdy verze E220d používá dvoulitrový turbodiesel, zatímco u provedení E300e lze počítat se spalovací a elektrickou jednotkou. Tipujeme, že na cestu s královnou byla vypravena druhá zmíněná verze. Detaily ale mluvčí pohřební služby neupřesnil, jen dodal, že po zveřejnění názvu webové stránky firmy zkolabovaly.

V Edinburghu se pak s královnou rozloučili desítky tisíc lidí, načež následně bude rakev převezena Royal Air Force do Londýna. Původně měla cestovat po železnici, úřady však nedokázaly tak rychle zajistit bezpečnost. Proto se o transfer postará letadlo, ze kterého bude rakev přesunuta do Buckinghamského paláce. Až v tu chvíli byl použit britský vůz, modifikovaný Jaguar XJ specifikovaný samotnou královnou, ale o tom třeba zase příště.

Lze už jen dodat, že když loni zemřel královnin manžel Princ Philip, byla jeho rakev převezena upraveným Land Roverem Defender, který sám pomáhal navrhnout. Došlo tak na splnění jeho přání, které svého času sdělil královně Elizabeth II. Tedy aby „jej strčili na korbu Land Roveru a odvezli do Windsoru“.

Převoz rakve s ostatky britské královny Elizabeth II. ze zámku Balmoral do skotského Edinburghu proběhl v upraveném Mercedesu třídy E. Způsobilo to pozdvižení, ale ne zrovna v dobrém. Foto: Binz

Zdroje: Drive, Binz, William Purves Funeral Directors

