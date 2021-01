Zjištění v dlouhodobém testu Tesly po 39 tisících km připomíná další problém elektromobilů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nevyřešených problémů a nezodpovězených otázek je v případě elektrických aut tolik, že už se na některé, zejména ty dlouhodobého charakteru zapomíná. Ony ale existují, jak zjistil Car and Driver - stačí auto používat náročněji a kapacita akumulátorů mizí před očima.

Současné elektromobily představují do jisté míry velmi atraktivní partnery, ze kterých se ale po pár letech manželství mohou vyklubat obtížně snesitelní druzi. Na počátku není těžké podlehnout jejich svodům. Umí okouzlit tichým chodem, příjemnou dynamikou nebo v závislosti na místě provozu i nízkými náklady na „palivo”. A také rozličnou podporou, díky níž si nemusíte lámat hlavu třeba s dálniční známkou, cenou parkování, autobusovými pruhy a podobně. To vše je ale pouze jedna strana mince, jejíž záře vás oslňuje jen do určité chvíle.

Prozření přitom může přijít velmi rychle, jako se to stalo americkému magazínu Car and Driver. Ten si pořídil na dlouhodobý test Teslu Model 3 Long Range, nicméně už po najetí 24 tisíc mil (zhruba 39 tisíc km) přišel stěžejní problém - vůz přišel o 7 procent kapacity svých baterií a tedy i potenciálního dojezdu. Namísto někdejších 310 mil (499 km) jim tak aktuálně 75 kWh vystačí na vzdálenost o 22 mil (35 km) kratší a nelze předpokládat, že by se situace výhledově mohla cokoli než zhoršovat.

Jak naši kolegové naznačují, pokud by kapacita baterií po každých najetých 10 tisících mílích (16 090 km) klesla o přibližně 2,9 procenta, pak budou po 100 tisících km budou asi na 82 procentech původní kapacity a mohou se nebezpečně přiblížit i minimu udávanému Teslou. Kalifornská automobilka totiž v případě baterií konstatuje, že po najetí 120 tisíc mil (193 tis. km) nebo po osmi letech může jejich kapacita klesnout až na 70 procent původních hodnot.

Kdyby k tomu došlo, jde opravdu o rychlou degradaci. Kdyby byla situace ještě horší (a ona 2,9procentní rychlost naznačuje, že po 120 tisících mílích může být baterie pouze na 65 procentech své někdejší kapacity), přijde ke slovu záruka Tesly. Ale pozor, automobilka neslibuje výměnu původního paketu baterií za nový, ale jen takový, který má alespoň oněch 70 procent kapacity. Jinými slovy - s docela rychlou degradací se prakticky počítá, Car and Drive zachází jen o kousek dále za tolerovanou mezi. Jak se bude situace vyvíjet za delší čas, už ale nezjistí, dlouhodobý test skončí prodejem vozu po najetí 40 000 mil (64 360 km).

Možná si nyní říkáte, že to je špatný kus, že většina lidí takové problémy nemá. To druhé je pravda, to první ale nikoli - redakce magazínu vůz jen intenzivněji využívá. Od počátku testu nabit 842krát, z toho 500krát byla baterie nabita na 90 nebo více procent své kapacity. Povětšinou pak navíc byly využívány rychlodobíjecí stanice, kolegové ale auto záměrně nezatěžovali, jen jej využívali tak, jak by to činil náročnější uživatel.

Znovu se tak ukazuje, že elektrická auta mohou obstát před různými výzvami, ne však před jakkoli náročnějším využitím. Pokud máte ve zvyku jezdit dále, jsou pro to naprosto nevhodné už kvůli limitům dojezdu a dobití. Pokud máte ve zvyku jezdit rychle, třeba po Německu, jsou opět nevhodné pro neschopnost dlouhodobě držet vysokou dynamiku, o dojezdu a dobíjení ani nemluvě. Pokud máte ve zvyku auto náročněji využívat a tedy znovu často a intenzivně „sosat” energii z akumulátorů, opět přichází problémy, jen se neprojeví hned - akumulátor bude rychle ztrácet kapacitu, jak ukazuje test Američanů. A jelikož baterie se na ceně elektromobilů podílejí přibližně z poloviny, je to z pohledu dlouhodobé využitelnosti i celkových nákladů na provoz velká komplikace.

Jistě se najdou lidé, kteří nebudou mít s ničím z výše zmíněného problém a mohou tato auta bez potíží využívat. To je fajn, problém je znovu jen v tom, že jsou za tohoto stavu věci nucena všem, i když elektromobilita ve své současné formě nedokáže auta se spalovacím ústrojím plně nahradit. Ostatně, pokud s benzinovým či dieselovým vozem budete pravidelně najíždět větší porce kilometrů klidně maximální rychlostí, nádrž se vám kvůli tomu rozhodně nezačne zmenšovat. A vliv na dlouhodobou použitelnost či zůstatkovou hodnotu bude velmi malý, ve srovnání s výše popsaným stavem u Tesly Model 3 rozhodně.

Americkému magazínu Car and Driver dlouhodobě testujícímu Teslu Model 3 klesl již po najetí 39 tisíc kilometrů kapacita baterií o 7 procent. Po pětinásobku této porce tak může být na pouhých 65 procentech původních hodnot. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec