Zoufalost výrobců nezná mezí, VW lidem dodává absurdní náhradu palubního systému před 5 hodinami

Kdo zažil československá léta komunismu, tomu se musí krást na mysl nepříjemné vzpomínky. Některé věci teď prostě nejsou a i automobilky se s tím pokouší vypořádat, jak se zrovna dá.

Patřím mezi ty, kteří si ještě živě pamatují časy komunistické ČSSR, kdy oproti představám některých nebylo problémem to, že by lidé neměli peníze. Problémem bylo hlavně to, že za ně řada věcí nešla koupit, prostě nebyly. Spousta toho byla snadno k sehnání, když jste se ale pokoušeli koupit něco obtížně dostupného, buď jste odešli s prázdnou, nebo jste nutně museli přijmout něco, co zrovna bylo k dispozici. Chtěli jste třeba auto s určitou výbavou, ale ve výrobě na ni „zapomněli”? Buď jste mohli přijmout, co přišlo a třeba to nějak dodělat doma. A nebo zboží odmítnout a zkusit štěstí příště, však za čtyři roky by na vás jistě znovu došla řada...

Koupě auta dnes připomíná přesně tohle. Bavil jsem se s obchodním šéfem jednoho velkého dealera nových aut a říkal, že lidé jsou dnes nakonec rádi, že seženou aspoň něco. Zprvu by chtěli třeba diesel, automat, čtyřkolku a určitou výbavu, když ale po měsíci neúspěšného shánění mají v ruce klíče k benzinu, manuálu a předokolce v úplně jiné konfiguraci, jsou rádi, že mají alespoň nějaký nový vůz. Protože je jich na trhu kvůli nedostatku čipů a dalších komponentů prostě málo a vybírat si moc nelze - co dnes odmítnete, to zítra vezme někdo jiný.

Tento stav vyplývá z aktuální krize automobilového průmyslu, která donutila největší automobilku světa zavřít velkou část továren nebo Ford po desetitisících produkovat nehotové vozy na sklad. A třeba takový Volkswagen místo „syslení” nedodělaných aut raději dodává vozy třeba bez jakéhokoli audia, protože pro ně prostě nemá komponenty a věří, že lidé raději koupí takový vůz než aby neměli žádný. Šílené? Možná, podle všeho ale uspívá, neboť nyní v této praxi pokročil o krok dál.

Znovu v Brazílii totiž nabídl model Nivus u nás prodávaný jako Taigo bez displeje palubního infotainmentu. Že jej některé vozy v základu stejně nemají? No jo, ježe Nivus ho měl a situace zachází až tak daleko, že tento model má v základní konfiguraci třeba i parkovací kameru. Ta v autě zůstává, infotainment ale ne, ten byl absurdně nahrazen plastovou záslepkou. Takže vůz při parkování spustí parkovací kameru, ta sejme obraz, pošle jej do vozu a... nic, protože ho kusu plastu ho jistě nepromítne. Skutečně absurdní.

Pokud byste si mysleli, že toto je nějaká záplata, která bude pramenit v dodání palubního displeje později, tak ne, prostě ne, je to nový základ, kterému zůstala parkovací kamera, ale už ne displej. Patrně bude možné si později systém přikoupit, to ano, jinak ale jde o hotový vůz. Nebo spíše hotovou pojízdnou definici slova „zoufalost”.

Taková je doba, přátelé a časy komunismu skutečně připomíná. Možná je to tristní, ale možná je to nakonec lepší než nedodávat lidem nic, což podtrhuje jedna perlička na závěr z českých luhů a hájů. Někteří lidé, kteří si ještě před faceliftem objednali novou Škodu Kodiaq, ji stále nedostali, i když k dealerům už škodovka dávno navezla faceliftované provedení. To musí být tristní vidět - na výrobních linkách už se pohybují modernizované verze, u dealera stojí modernizované verze, lidé si je objednávají, váš „starý” vůz ale stále čeká kdesi na parkovišti za halou na dodání třeba právě palubního systému...

