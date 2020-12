ADAC otestoval vliv šířky pneu na jízdní vlastnosti auta v zimě, závěry je dobré znát dnes | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Na auta se v zimě obvykle montuje užší obutí než v létě a nikdo o tom příliš nepřemýšlí. ADAC po testu popsal, jaké to má výhody a nevýhody.

Zimní pneumatiky přišly na poměry posledních let letos vhod relativně brzy, třebaže zasněžené silnice jsme zatím v České republice nepoznali. Chladné noci se postaraly už o pár nepříjemných ranních námraz a pokud dosavadní počasí vydrží, je jen otázkou času, než silnice pokryje sníh. Že je v obou případech zimní obutí žádoucí, nemá smysl opakovat, stejně jako fakt, že na suchu či mokru vám zimní pneu nepomohou. Jak ale za různých podmínek ovlivňuje chování auta jejich šířka?

To už je pádnější otázka, na kterou je dobré znát odpověď. Připomíná ji test ADACu, který se zabýval rozdíly spojenými právě s různou šířkou pneumatik. Německý autoklub sáhl po pěti různých rozměrech pneumatiky Dunlop Winter Sport 5, které startovaly úzkým obutím (195/65 R15) a končily o 3 cm širším (225/40 R18). Nezdá se to jako velký rozdíl, jak ale ukáží výsledky testu, vliv na jízdní vlastnosti auta je poměrně zásadní.

Jak nejspíš očekáváte, ADAC zjistil, že úzké pneumatiky mají výhodu na sněhu, a to zejména při startu. Lepší jsou nicméně také v zatáčkách. A v neposlední řadě i při aquaplaningu. Ve všech případech je to dáno tím, že se do poddajného povrchu snáze „zaříznou” neboť při menší styčné ploše dochází k jejímu většímu zatížení.

Rozdíly v chování auta jsou celkem citelné. Zatímco se šířkou 225 milimetrů přichází ztráta kontaktu pneumatik s vozovkou na hlubší vodě v rychlosti 70 km/h, u 195 mm se to stane až při 80 km/h. Výhodou je v neposlední řadě také nižší cena - nejužší gumy jsou v závislosti na značce a cenách prodejce přibližně o 2 000 Kč levnější než ty nejširší. Navíc je lze v případě potřeby i osadit řetězy, což u větší velikosti již není samozřejmé.

Nejsou tu ovšem jen výhody, německý autoklub proto zmiňuje také nevýhody. Ty nejpodstatnější se týkají jízdě na suchu či na mokré vozovce bez kaluží, kdy má auto se širšími pneu lepší akceleraci, je rychlejší v zatáčkách i lépe brzdí. V případě brzdění pak nejširší obutí vládne i na sněhu, neboť zde jde znovu hlavně o maximální styčnou plochu a lepší „zařezávání se” vám v této situaci obvykle není tolik platné.

Nevýhodou je také to, že užší pneumatiky se rychleji sjíždí, takže je třeba je dříve měnit a zdánlivá úspora při koupi nemusí být zejména při častějším ježdění na suchu v delším časovém horizontu vůbec znát. ADAC pak jedním dechem dodává, že jakkoliv jsou rozdíly v jednotlivých disciplínách větší, v rámci celkového hodnocení jsou veškeré rozměry velmi blízko u sebe, protože každou výhodu za jedněch podmínek vyvažuje nevýhoda za jiných a naopak.

Podobně jako v případě velikosti kol tedy u šíře zimního obutí platí, že musíte přihlédnout ke svým preferencím, abyste vybrali opravdu správně, jediné správné řešení neexistuje. Pokud bydlíte v horských oblastech či jiných místech, kde je sníh na silnici něčím obvyklým, je moudré sáhnout po užším obutí, které nejlépe využijete a nevýhody za jiných podmínek snáze strpíte. Pro většinu českých řidičů ale bude vhodnějším řešením pneumatika širší, do které sice musíte více investovat, déle vám ale vydrží, bude se lépe chovat na suchu či za menšího mokra, na sněhu bude dokonce lépe brzdit a ztratí jen v opravdu silně zimních podmínkách nebo hustém dešti.

Německý autoklub ADAC se podíval na zoubek pěti různým šířím stejné zimní pneumatiky a otestoval jejich chování v rozličných podmínkách. K šokujícímu závěru nedospěl, správně ale připomíná ta nejdůležitější specifika chování jednotlivých rozměrů, které je skutečně dobré mít na paměti. Ilustrační foto: ADAC

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec