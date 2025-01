Ani Brity už nebaví lži o efektivitě hybridů. „Jsou k ničemu a je čas, abychom to akceptovali,” říkají bez okolků včera | Petr Prokopec

Už léta tvrdíme, že auta kombinující spalovací a elektrický pohon jsou tu hlavně proto, aby ohnula výsledky měření normované spotřeby paliva resp. emisí CO2. Teď už to chápou také britští kolegové a vyzývají ostatní k témuž, ostatně už i pravidla EU se realitě přizpůsobila.

Za poslední roky jsem vyzkoušel spoustu spalovacích, mild-hybridních, hybridních, plug-in hybridních i elektrických aut. A i když mám stále otevřené hledí, nejvíc jsem byl spokojen s vozy, u nichž byl benzinový motor spárován s minimální nebo žádnou elektrickou asistencí. Bez jakékoli námahy jsem se s nimi totiž na velmi nízkou, u dieselů dnes klidně i čtyř- až pětilitrovou spotřebu. A když už měla být šestilitrová, musela jízda po dálnici připomínat víc filmy Rychle a zběsile než ke snímek Řidič slečny Daisy.

Efektivita těchto jednotek je dnes velmi vysoká a velmi stabilní, auta s nimi neváží několik tun a nízké provozní náklady jdou ruku v ruce s nižší pořizovací cenou a konstrukční jednoduchostí, která velmi pravděpodobně povede k lepšímu zachování hodnoty i nižším servisním nákladům. Pokud byste se mě tedy nyní zeptali, jakou technologii bych vám u nového vozu doporučil, na delší ježdění by to byl ryzí diesel. A na městské mild-hybridní či hybridní benzin. Jít dál se ukazuje být jen marněním potenciálu.

Elektromobily dnes necháme stranou, plug-in hybridy jsou ale tím, co bych nedoporučil snad ani největšímu nepříteli. Je totiž sice hezké, že baterie u některých z nich umožňuje dojezd až okolo stovky kilometrů čistě na elektřinu, tak je tomu ovšem pouze kvůli metodice měření spotřeby, která jde plug-in hybridům na ruku. Třeba 2,5tunové BMW M5 s 727 koňmi tak má jezdit za necelé 2 litry na sto a především: Emise CO2 se mají pohybovat mezi 37 a 39 gramy na 100 km. Opravdu auto něčeho takového v reálu dosáhne? Je to výsměch.

Mnozí to dlouho odmítali, realitu ale nelze zastírat věčně. Mnozí britští kolegové by donedávna pro cokoli elektrifikovaného vraždili, teď už i Alex Ingram, šéftester Auto Expressu, otevřeně označuje plug-in hybridy za to nejhorší z obou světů.

Poukazuje na to, že třeba Alfou Romeo Tonale PHEV se redakce dostala pouze na 8litrový průměr. A takový Range Rover Evoque rovněž osazený kombinací spalovací a hybridní techniky měl problém zamířit pod 9,5 l/100 km. Jaká jsou vedle toho oficiální data? Ital by si měl říci jen o 1,3 až 1,4 litru, stejně jako Brit. Za těmito rozdíly stojí pochybná metodika WLTP, což víme, ale podívejte se na absolutní čísla. S naftovými SUV stejného ražení budete jezdit podstatně úsporněji, aniž byste museli cpát peníze do druhého motoru nebo baterie. Tak k čemu všechen ten drahý balast? Tohle přece není efektivní řešení žádným nezastřeným pohledem na věc.

Tímto problémem už se zabývala i Evropská komise, jak jsme nedávno nakousli. Ta v rámci studie, které se zúčastnilo 623 861 aut s různým pohonem, zjistila, že reálně jsou emise CO2 benzinových plug-in hybridů o 238 procent vyšší, než je udáváno, v případě těch dieselových je propast dokonce 312procentní.

U čistě spalovacích aut jsou oficiální data mnohem blíž, zkreslení je v průměru pouze 21,2procentní. I jedna pětina je sice hodně, nicméně v praxi to znamená, že místo udávaných pěti litrů na sto jste na šesti. Plug-in hybridy jsou prostě podfuk, což EU od letoška hodlá zohlednit úpravou metodiky, což velmi pravděpodobně povede k jejich postupnému konci.

I když bychom z toho měli mít radost, ve skutečnosti nás obchází spíše chmury. Díky udávané nízké spotřebě a emisím hybridů výrobci vlastně mohli posílat na trh všechna ta auta, která pořád mají alespoň nějakou použitelnost. Co se má stát, až z nabídky zmizí? Volit bude možné jen mezi elektromobily, proto nám někteří vyčítají, že na hybridní lži upozorňujeme. My ale nechceme hrát ani tuto hru, nechceme hrát žádnou hru, přáli bychom si, aby se obor vrátil k docela obyčejné racionalitě a znovu hledal dlouhodobě reálně nejefektivnější řešení při zohlednění všech aspektů. Porazit na tomto poli zejména diesely bude velmi obtížné.

Někteří jiní budou možná nadšeni, neboť bateriový pohon považují za to nejlepší pod sluncem, většina lidí ale nad návštěvou showroomu mávne rukou a zůstane u svého staršího spalovacího auta. A já se žádnému z nich divit nebudu, neboť když jsem si tento týden převzal elektrické Mini Cooper SE, myslel jsem, že mne při pohledu na dojezd trefí - od auta za 1,25 milionu korun totiž nečekáte jen asi 200 km. A to je teorie, praktický akční rádius bude zlomkový.

Vážně někdo věří tomu, že 2,5tunová M5 se 727 koňmi jezdí za méně než dva litry na sto kilometrů? Je to samozřejmě nesmysl, stejně jako udávané emise. Dlouho se o tom neslušelo mluvit, teď už to praská. A nesmyslnost elektromobilů praskne též. Foto: BMW

Zdroje: Auto Express, Autoforum.cz

