Britové před více jak 20 léty postavili fantastický motor 0,3, v 20 000 otáčkách dával až 90 koní

I dnes potřebujete na podobný výkon aspoň litrový tříválec, navíc přeplňovaný turbem. Britům stačila méně než třetina téhož, navíc se obešli bez přeplňování. Výsledek své práce nakonec použili, ovšem ne zcela samostatně.

Gordon Murray, autor legendárního McLarenu F1, v loňském roce odhalil velmi očekávaný nový supersport T.50. Vůz pohání atmosférický dvanáctiválec o objemu 3,9 l, který, stejně jako 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec Astonu Martin Valkyrie, vyvinul slavný Cosworth. V obou případech britská společnost ale v prvé řadě nevyvinula kompletní motor, ale mnohem menší tříválec, neboť tak mohla na vývoji pracovat rychleji a efektivněji - když tříválec dělal správně všechno, co měl, stačilo pak de facto spojit čtyři takové motory dohromady.

Jak se nyní ukázalo, podobnou taktiku Britové nepoužili poprvé. Na sklonku 90. let minulého století totiž firma potřebovala nahradit třílitrový desetiválec VJ, který používaly týmy Sauber, Stewart, Minardi a Tyrell. V té době se ještě mohlo vyvíjet i v sezóně a pohonné jednotky mohly být mezi jednotlivými závody upravovány. Cosworth proto přišel s absurdně znějícím mezikrokem - jednoválcem o objemu 0,3 litru. Právě ten ale předcházel vzniku slavného agregátu V10 CR, na který nově zavzpomínal technický šéf britské firmy Bruce Wood.

Ten uvádí, že jednoválec plně odrážel finální jednotku, jinak „by vše bylo zbytečné. Každý prvek ve spalovacím procesu je tak identický.“ Mimo to Wood dodává, že „tehdy nás nikterak nezajímaly emise, vše bylo pouze o výkonu. Jednoválec byl přitom nejrychlejší a nejlevnější cestou, jak otestovat soubor všech komponentů. Ve vývoji jsme se tak mohli posunovat opravdu neskutečně rychle.“ To bylo podstatné, jakkoliv Wood přiznává, že absence ostatních válců nepomáhala spolehlivosti. Když tedy jednoválec začal fungovat, jak měl, bylo jasné, že desetiválec na tom bude jen lépe

Málokoho tak tehdy obtěžoval podivný zvuk 0,3litrové jednotky, která dávala neskutečných 90 koní a zvládala až 20 tisíc otáček. Finální desetiválcový agregát pak produkoval maximálně 915 koní při 19 000 ot./min. Užíval jej hlavně Ford, nejprve u týmu Stewart, jejž následně automobilka odkoupila a přejmenovala na Jaguar. Mimo to ale V10 CR dostalo i Minardi, Arrows a Jordan.

Zajímavostí na konec je pak fakt, že jednoválcová jednotka by mohla zamířit i pod kapotu letitého Opelu Kadett, jenž vlastní Richard Hammond. Dle Wooda by nicméně muselo dojít na velké množství úprav, neboť jinak by se slavný moderátor musel s kompaktním vozem rozjíždět při 14 tisících otáčkách. Nejprve by nicméně musel najít převodovku, která by vyhověla až oněm 20 000 ot./min. Z těchto i dalších důvodů na podobnou zástavbu stěží dojde.

Jedním z monopostů, do kterých se motor V10 CR dostal, byl Jordan EJ14. Stáj nicméně v roce 2004, kdy jej užívala naposledy, dosáhla nejlépe sedmého místa. Foto: Jordan Grand Prix

