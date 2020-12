Mechanik Mercedesu popsal zbraň, jež mu pomohla ovládnout F1, mohla ho ale i potopit před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Mercedes v posledních letech vládne Formuli 1 naprosto suverénně, není to ale tak, že by měl v některém konkrétním ohledu ohromně navrch. Jde tu o spoustu dílčích výhod a vzduchové pistole používané v boxech patří mezi ně.

V roce 2009 se poprvé a naposledy stal mistrem světa Formule 1 Jenson Button. Právě tehdy jsme v královské motoristické disciplíně naposledy viděli tankování během závodů, od následující sezóny již monoposty musely mít palivo na celý závod. To vyústilo v příchod větších nádrží a prodloužení vozů o přibližně 20 centimetrů. Souběžně s tím výrazně narostl význam vzduchové pistole utahující matice kol, které do té doby byly spíše opomíjené.

Proč tomu tak je, není třeba dlouze vysvětlovat. Dříve byl kladen důraz na tankovací pistole, neboť doplňování paliva zabralo více času než přezutí kol, a tak s ním - s nadsázkou řečeno - nebylo kam spěchat. Jakmile však vešel v platnost onen zákaz, začaly se týmy soustředit právě na vzduchové pistole. Pouze s jejich pomocí bylo možné urychlit zastávku natolik, že pilot byl ve všech čtyřech rozích odbaven za nějaké dvě tři vteřiny. To je oproti minulosti značný posun, v závislosti na množství paliva totiž zastávka trvala až 12 sekund.

I mezi rychlými ale někdo musí být nejrychlejší, a tak následoval vývoj, který posunul rychlost zastávek až do dnešních, poněkud absurdních časů, kdy pomalu stačí déle mrknout a celé přezouvání pneumatik propásnete. Nejdále to s rychlostí dotáhl Mercedes, jemuž rychlé zastávky pomáhají při jeho dominanci. Vsadil na extrémně rychlé pistole, které ale mohou být darem i prokletím - stačí drobná chyba při zacházení s nimi a celý závod se může z předem vyhraného proměnit v jasně prohraný.

Promluvil o tom Aaron Jeeves, mechanik, který má u Mercedesu na starosti levé přední kolo na voze Valtteriho Bottase. Ten osvětlil činnost svého služebního náčiní i rozdíly vůči běžným vzduchovým pistolím, jež znají mechanici ze servisů. Ty obvykle mají hned několik poloh, jak pro utahování šroubů či matic, tak pro jejich povolování. Pokud by se jimi museli zabývat mechanici v boxových uličkách, došlo by na zbytečnou ztrátu času.

Pistole Mercedesu jsou proto koncipované tak, že první stlačení spouště vede k povolování, druhé pak pro změnu k utahování, mechanik si nemůže vybírat. Má to pochopitelně svou logiku, neboť když pilot přijede do boxů, nejprve se musí stará kola sundat a pak nová nandat a přepínání směru otáčení by znamenalo ztrátu času.

Problém nicméně nastává ve chvíli, kdy dojde k špatnému nasazení či utažení kola. V té chvíli totiž dochází k několikerému stisknutí spouště, což nejen požírá důležitý čas, ale zároveň je i matoucí. V daný moment se zvyšuje stres, a jakkoliv jsou mechanici důkladně vycvičení, jsou to stále jenom lidé. Jak jsme tedy již naznačili výše, v takový moment se otevírá prostor pro chyby, které mohou být kardinální.

Stejně jako se změnily pistole, změnily se i matice. Nyní je zdobí řada prohlubní a výstupků, které zlepšují kontakt s nástavcem. Nicméně samotná matice je při nasazené pistoli neviditelná, pročež mechanik může ověřit, že vše je správně utaženo, až po jejím odejmutí. V ten samý moment nicméně již jiný z mechaniků signalizuje, že vše je hotovo. A že tomu tak není, se zjistí, až když se pilot rozjede.

Stejně tak je třeba pamatovat na nemalou sílu pistole. Ta může vyprodukovat přes 3 000 Nm při 9 000 otáčkách, načež stačí jen nesprávné nasazení, a rázem jsou rohy matice ohoblované popř. závit stržený. Následná výměna kola je pak v rámci závodu prakticky nemožná. Na vzduchové pistoli tedy skutečně záleží, pročež vlastně není ani tak překvapivé, že její cena se pohybuje v řádu několika stovek tisíc korun - je tedy extrémně drahá, stejně jako všechno na ef-jedničky...

Zastávky ve Formuli 1 jsou dnes dílem okamžiku, a to i díky vzduchovým pistolím šetřícím milisekundy. Ty používané Mercedesem mají být nejrychlejší, stejně jako darem ale mohou být i prokletím. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec