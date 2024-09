Mechanik ukázal, jak zevnitř vypadá nezničitelný diesel po ujetí 592 tisíc km. Přes odfláknutou péči pořád fungoval včera | Petr Prokopec

Některé motory mají pověst nezničitelných strojů. A obvykle k ní nepřišly náhodou. Skoro 600 tisíc ujetých km už je na jeden motor bez jakýchkoli větších oprav hodně, ještě víc to je, pokud se o něj řádně nestaráte. Legendární diesel Cummins série B zjevně zvládá i to.

Asi před dekádou a půl začala Evropa spojovat objemné motory s příliš vysokou spotřebou, a tedy i příliš vysokými emisemi CO2, které jsou spotřebě paliva přímo úměrné. Boj proti nim byl už tehdy v plném proudu, proto také odstartoval downsizing, během kterého byly chybějící litry a válce nahrazovány přeplňováním. Automobilky nám s gustem říkaly, o kolik efektivnější řešení to je, hlavní přínos downsizingu ale tkví ve fyzickém zmenšení motoru.

To má za následek, že spotřebovává méně paliva rozpohybováním sebe sama, zbylé efekty jsou teoretické, zanedbatelné či dokonce záporné. Proto také nad downsizingem většina lidí nikdy nejásala radostí, neboť jim prostě nepřináší dost pozitiv ve srovnání s negativy. Pokud tedy jedete velmi pomalu, výše zmíněné oceníte též, jakmile ale od auta chcete víc, můžete kvůli problematické efektivitě turbomotorů při vysoké zátěži spotřebovávat snadno o dost víc. Zbylé efekty jsou záporné - jsou tu díly navíc, které se mohou pokazit, ale i motor jako takový kolikrát nevydrží tolik.

Divit se tomu nicméně nelze, neboť typický turbomotor lze považovat za boxera střední váhy, který si před zápasem dá posilňující sérum a následně vleze do ringu s borcem těžším minimálně o 50 kil. Toho pak sice „zmastí“, stejně jako hezkou řádku soupeřů, jenže po pár letech aktivní kariéry je natolik zhuntovaný, že sloužit může už jen jako těžítko vozíku pro invalidy. Ve srovnání s tím se však onen boxer těžké váhy po každém souboji, zvláště pak s mnohem lehčí konkurencí, jen oklepe.

Abychom nemluvili jen obecně, můžeme se zaměřit na nové video mechanika, která stojí za kanálem I Do Cars na Youtube. Ten si nyní vzal na paškál legendární diesel Cummins série B, který byl poprvé představen v roce 1984. Od té doby se dočkal řady modifikací, přičemž pořídit jej bylo možné ve čtyř- nebo šestiválcovém provedení. Objem se přitom pohyboval mezi 3,9 a 6,7 litru, výkon pak od mrzkých 50 až po úctyhodných 420 koní. Nejtěžší verze pak měla na kontě 499 kg.

Motory série B se nejčastěji používaly ve školních či městských autobusech, zároveň je ale ve velkém odebíral také Dodge a posléze osamostatněná značka Ram pro své pick-upy. Právě z jednoho takového přitom pochází 5,9litrový agregát, jímž se zabývá video níže. V tom padne, že pro majitele byl Ram 2500 z roku 2006 jen pracovním nástrojem, o který se příliš nestaral. Když jej tedy odvezl do servisu kvůli problémům s motorem, zjistil, že oprava již nedává ekonomický smysl.

Pohonná jednotka přesto zvládla najet 368 tisíc mil, tedy 592 tisíc kilometrů, navíc pořád fungovala. I tak je to podprůměrný výkon. Motory série B totiž platí za prakticky nezničitelné, jen je třeba se o ně dobře starat. Poté ale díky své jednoduché konstrukci dané právě velkým objemem mohou najíždět miliony kilometrů. Přitom je lze považovat již za poměrně moderní, neboť kromě turbodmychadla Holset disponují také vysokotlakým přímým vstřikováním.

Jednotka během „pitvání“ na první pohled působí opravdu velmi zachovale, problémy vylézají na povrch až poté, co na světlo světa vykouknou písty a další vnitřnosti. Je totiž patrné, že motor je plný ocelových pilin a dalších nečistot. Pístové kroužky u tří ze šesti válců se pak „kously“, načež motor v konečné fázi svého cyklu fungoval už jen jako tříválec. Zároveň došlo také na poškození stěn válců, stejně jako na zanesení hřídele či zničení ložisek.

Oprava tak skutečně nedává smysl. A protože podobně na tom byl i zbytek pick-upu, došlo na jeho předčasný pohřeb. Pokud by došlo na pravidelné výměny oleje, který by byl prvotřídní kvality, osmnáct let starý Dodge by zjevně měl za sebou akorát tak pubertu a chystal by se na patřičně produktivní část svého života. I to je nakonec z rozborky zjevné.

Motory Cummins série B jsou považovány za prakticky nezničitelné, ostatně se bez přestávky vyrábí již 40 let v kuse. I rozebrání 5,9litrové verze na videu níže to dokazuje, třebaže motor se dalšího využití kvůli odfláknuté péči už nedočká. Foto: Cummins, tiskové materiály

