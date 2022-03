Nadšenec si doma postavil úžasnou miniaturu Wankelova motoru, je plně funkční před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Brzy si budeme připomínat smutné 10. výročí od chvíle, kdy byl vyroben poslední sériový vůz s Wankelovým motorem. Ten přesto nadšencům nedává spát, jeden z nich vzal jeho návrat do vlastních rukou.

V roce 1964 se na frankfurtském autosalonu představilo nové NSU Spider. Otevřený vůz vycházel z kupé Sport Prinz, které zamířilo na trh o pět let dříve. Odříznutí pevné střechy nicméně nebylo největší novinkou, tou se stal motor - Spider byl totiž vůbec prvním sériovým automobilem, o jehož pohon se staral rotační motor. Později jej proslavila spíše Mazda, ta ale měla ve srovnání s Němci zpoždění, které způsobil problémy těsnící lišty na každém vrcholu trojúhelníkového rotoru. Kupé Cosmo 110S tak dorazilo až v roce 1967.

NSU se nicméně záhy stalo součástí Audi a jakkoli na koketování s Wankelem docházelo i později, program nakonec zamířil k ledu. Totéž se pak týká i všech dalších značek, jež zakoupily licenci bez ohledu na to, zda se jednalo o Rolls-Royce či Škodu. U rotačního motoru tak setrvala pouze zmíněná Mazda, ovšem i ta se jej nakonec musela vzdát. V červnu 2012 tak z montážní linky v japonské Hirošimě sjel vůbec poslední exemplář RX-8, přičemž následně se po nových vozech poháněných Wankelem slehla zem.

Neznamená to pochopitelně, že by Mazda kultovní agregát definitivně poslala k ledu. Jednotku 13B produkuje i nadále, ovšem pouze jako samostatný komponent, jenž má sloužit majitelům dříve vyrobených aut pro případ, že ten jejich „klekne“. Kromě toho se pak spekuluje o příchodu hybridního ústrojí, které by do vínku dostalo nejen tři rotory a elektrickou posilu, ale rovněž i kompresor, ovšem komerční úspěch by zřejmě nebyl velký, a tak s návratem Wankelu už moc nepočítáme.

Motor má nicméně nespočet fanoušků, což není až tak překvapivé. Z malého objemu totiž dokáže vydolovat neskutečný výkon. Bez náplní jej navíc dokáže vzít pomalu do náruče, což znamená, že přední nápravu nezatěžuje tak moc jako pístová jednotka. Mimo to lze ještě zmínit pozoruhodný zvukový doprovod, stejně tak ale nezapomínáme i na vyšší spotřebu a nižší spolehlivost.

Zrovna poslední dvě vlastnosti nicméně netrápí člověka, který si na Youtube říká JohnnyQ90. Ten se totiž specializuje zejména na dálkově ovládané miniatury všeho druhu, které nemalou měrou upravuje. Jeho nejnovějším projektem se přitom stal zmenšený dvourotorový Wankel, který si kompletně svépomocí vyrobil. Jak nicméně přiznává, velmi často došlo na využití metody pokus-omyl. Kupříkladu hřídel frézoval tak dlouho, až byl její průměr příliš malý.

K problémům nicméně nedocházelo pouze při výrobě, na selhání došlo i při prvním pokusu o nastartování. Stálo za tím nedostatečné sání, i proto musel JohnnyQ90 přepřáhnout na dvoukarbutátorovou koncepci. Ta již zajistila, aby motor nespaloval příliš chudou směs a mohl tak fungovat naplno. Zajímavý je přitom jeho zvuk, neboť spíše než ke klasickému Wankelu má blíže k maloobjemovým dvouválcům užívaným v motocyklech či sekačkách na trávu.

Lze už jen dodat, že dle digitálního tachometru se volnoběh pohybuje okolo čtyř tisíc otáček. Při plném plynu ovšem nemá problém s až 14 000 ot./min. Taková zátěž se nicméně ukázala být příliš velkou pro vyvažovací závaží, které se zlomilo. Nahrazení tohoto komponentu nicméně nebylo nikterak, a tak je nyní mini-Wankel opět plně funkční. Podívejte se na něj v akci, je to vážně pozoruhodné dílo.

Takto vypadá skutečný rotační agregát, konkrétně pak verze 13B, jenž byla použita pod kapotou Mazdy RX-7. Jeho úžasnou zmenšeninu můžete vidět v akci na videu níže. Ilustrační foto: Mazda

Zdroj: JohnnyQ90@YouTube

