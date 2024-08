Nenechte se zmást zprávami o dobíjení aut rychlostí blízkou tankování. Jsou zavádějící, neúplné a v praxi ani tak neopakovatelné včera | Petr Miler

Ano, je možné, že se tohle auto dokáže nabít z 10 na 80 procent kapacity za 10,5 minuty, ale opravdu to neznamená, že by se nabíjení „blížilo možnostem tankování spalovacích aut”. Ani trochu, ani zdaleka, ani ve snu.

Už nás unavuje „uvádět tyto románové příběhy na pravou míru” (a vás možná unavuje je číst), ale protože se stokrát opakovaná lež stává pravdou, nezbývá než dávat informacím šířeným výrobci a bez rozmyslu papouškovaným mnohými médii poněkud kritičtější rozměr.

Bohužel, valná většina lidí není schopna vnímat, co je vůbec množství energie, jak si srovnat kapacitu palivové nádrže auta s kapacitou baterií, co to je elektrický výkon a tisíc podobných termínů. Toho využívají ti, kteří se snaží hledět na skoro prázdnou sklenici jako na téměř plnou, a způsobují pozdější zklamání některých majitelů. Ti totiž pod tlakem zavádějících informací žijí v tom, že si s elektrickým autem koupí něco jako spalovací vůz, akorát se dobíjí pár desítek minut místo pár jednotek minut. A to jim přece může být fuk, aspoň si dají kávu a koblih a jedou dál.

V praxi bohužel nic nebývá dále od pravdy a jsou zaskočeni, když po kávě a koblihu mohou jet dál leda tak, že si za 20 minut musí další kávu a koblih. To se člověku začne zajídat, tady snadno doslova. Informace obestírající možnosti nového Zeekru 007 jsou přesně takové.

Nebudeme používat žádná módní slova, ze kterých se stala akorát klišé, Zeekr ale s pomocí řady médií vědomě ohýbá realitu. Nazvěme to zavádějícím marketingem, ale vlasy mi vstávají hrůzou, když si čtu u kolegů na Carscoops věty jako: „Elektromobily čelí řadě překážek (...), naštěstí se ale řada společností snaží tyto problémy řešit a učinit elektromobily mnohem atraktivnějšími. Zeekr patří mezi ně a jejich nejnovější baterie se dokáže nabít z 10 na 80 % za něco málo přes deset minut. To se blíží době, kterou by zabralo natankování tradičního vozidla poháněného spalovacím motorem.” Zní to skvěle, skoro jako tisková zpráva, také to ale podobným způsobem odráží realitu.

Článek ani neuvádí, jakou kapacitu tyto baterie mají. Mluví o dobití 70 % baterií jako dotankování plné nádrže, následně používá dojezd na plné dobití (které neproběhne, jde o 689 km) jako to, co získáte, a to podle cyklu CLTC (který nemá s realitou nic společného nikde a používá se formálně jen v Číně) a ještě vychází z předpokladu, že tohle všechno je snadno opakovatelné v praxi kdekoli. Tohle opravdu s realitou nemá nic společného, je to jako byste tvrdili, že si dobijete baterku ke klíči do auta za 7 sekund a pak z ní poháníte iPhone. Ano, dobijete za 7 sekund. A ano, pohaníte iPhone. Ale jak dlouho?

Skutečnost je taková, že zmíněný Zeekr 007 používá baterie o kapacitě 75 kWh. Z dat firmy si nejsme jisti, zda je to použitelná kapacita, nejspíš ne, ale buďme optimističtí. Tahle kapacita odpovídá asi 19litrové nádrži na naftu, takže ekvivalent plné nádrže v jakémkoli autě to nikdy nebude ani omylem. Tím spíše jím nebude ze 70 procent, které odpovídají 13,5 litrům nafty. Sami si pak uděláte představu, kolik s takovým množstvím paliva ujedete kilometrů v autě s výkonem až 646 koní a hmotností 2,15 tuny. Nějakých 200, pokud se budete hodně krotit? Možná 300, pokud pojedete jako anděl z hor? Anebo také 60, pokud párkrát zapráskáte bičem?

Tohle málo se reálně do Zeekru doplňuje 10,5 minuty, na což ovšem potřebujete výkon až přes 470 kW, jak ukazuje sám výrobce na prezentačním videu níže. To je skoro 0,5 MW, kde takový vezmete, kolik nabíječek schopných s ním pracovat na světě existuje? Jedna, ta v centrále Zeekru? Je to elektrický výkon, se kterým si kolikrát vystačí menší město s asi tisícovkou obyvatel, tady má být dedikován jedné jediné nabíječce? Ani ne ne jedné větší stanici s několika nabíječkami, ale skutečně jednomu kabelu? Kdy se toho kde dočkáme?

Ale i kdyby se to mělo stát normou, bavíme se pořád o ekvivalentu dolití 13,5 litru nafty za 10,5 minuty. Abychom si srovnali světy spalovacích a elektrických aut fyzikálně korektním způsobem, pak je třeba říci, že s dříve mohokrát zmíněným přibližným přepočtem „nádrže spalovacího auta na baterii elektromobilu” a naopak máme v obyčejné 55litrové nádrži naftového vozu o hmotnosti asi tak 50 kg (46,8 kg bude vážit náplň, 3,2kilová nádrž už bude něco, ale dejme tomu) ekvivalent nejméně okolo 215 kWh uložených v baterii, která při dnešních možnostech podobných akumulátorů váží přes 1,3 tuny. Už to samo o sobě je absurdní (ne)poměr, ale držme se kapacity a tankování.

Tankovací pistole používané u čerpacích stanic (tedy v případě osobních aut, u náklaďáků jsme ještě jinde) mají průtok až okolo 80 litrů paliva za minutu. Reálně to bývá méně, ale polovinu maximální kapacity využívají celkem běžně, tak řekněme 40 litrů za minutu. Znamená to, že za minutu takto do auta natankujete cestou nafty ekvivalent 156 kWh elektrické energie. Za 10,5 minuty by to byl ekvivalent 1 638 kWh, kdyby se vám do nádrže vešlo 420 litrů dieselu. A zvládnete to prakticky kdekoli, skoro každá benzinka to zvládne. Když bude vedle sebe stát u čerpací stanice 8 aut, povede se to všem. A když jich v jedné zemi bude tankovat současně 800, zvládnou to znova všechna. Kdykoli ve dne v noci.

Do Zeekru jste za stejnou dobu za dokonale ideálních podmínek doplnili 52,5 kWh. Takže tu máme 1 638 vs. 52,5 kWh. „Je vyrovnáno!” řekl by asi Robert Záruba. Po 10 pivech možná, po 20 spíš. Protože je to přesně 31krát víc - to, co Zeekr dokáže za podmínek, které nastanou jednou za 10 let, je ve skutečnosti 3,2 procenta toho, co dokáže skoro každé naftové auto skoro u každé čerpací stanice. Skutečně se blížíme nějakému vyrovnání?

Nikoli, jsou to pořád úplně jiné světy. Navíc je třeba dodat, že pokud byste byť jen tento nepoměr chtěli zopakovat u stejného množství 800 aut dobíjených současně po celém Česku, která se skutečně mohou po zemi současně tankovat (reálně to bude snadno i víc, v Česku je okolo 4 000 veřejných benzinek a asi nebude těžké najít moment, kdy se u každé bude tankovat aspoň jedno auto), potřebujete na to 800 krát 470 kW dobíjecího výkonu neboli 376 000 kW neboli 376 MW po 10,5 minuty v kuse. Na relativně pomalé (ve srovnání s tankováním jednatřicetinové) dobití oněch Zeekrů. Padl by na to výkon celé elektrárny v Opatovicích.

Tolik jen pro zasazení jiným slepě papouškovaných informací do kontextu. Sami z něj vytušíte, jakou utopií je nejen malované využití Zeekru 007, ale i celá „elektrická revoluce”. Toto jsou totiž podle automobilky „baterie, které se nabíjejí největší rychlostí na světě”. Tak jak pak asi fungují jakékoli běžnější?

Zeekr 007 může být jakkoli zajímavé auto, ale prezentovat jeho dobíjení jako „absurdně rychlé”, jak též zaznělo v médiích, je naprosto nemístné. Foto: Zeekr

