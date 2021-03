Nové nejrychlejší auto světa používá revoluční hybridní kola, prý překonávají i ta karbonová před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SSC North America

Stroj mající za cíl atakovat rychlost přes 500 km/h musí být pochopitelně technicky výjimečný v mnoha ohledech a o některých z nich už byla řeč. Jeden detail ale dosud unikal pozornosti - nová kola revoluční konstrukce zvaná Boxstrom.

SSC Tuatara letos v lednu na druhý pokus pokořilo rychlost 455,2 km/h a stalo se oficiálně nejrychlejším silničním autem světa. Jistě obdivuhodná věc, lidé z SSC ale zatím zdaleka nejsou spokojeni - auto ani dosažením takové rychlosti nepředvedlo svůj plný potenciál a konečným cílem je pokoření mety 500 km/h. Jestli se to SSC někdy skutečně podaří, ukáže jen čas, v tuto chvíli ale dělá všechno proto, aby to možné bylo.

Pochopitelně, takový vůz potřebuje extrémně výkonný motor, špičkové chlazení spojené s nízkým aerodynamickým odporem a současně adekvátním přítlakem, potřebuje odolné pneumatiky či výjimečné brzdy. O tom všem nějakým způsobem byla řeč nebo to člověku alespoň prolétlo hlavou, ono ale potřebuje ještě jednu věc - výjimečná kola.

Pokud má auto jet 500 km/h, nároky kladené na tento komponent jsou zcela mimořádné. Udělat kola pevná tak, aby zvládla přibližně 3 800 otáček za minutu (tedy 63 za sekundu, 6,3 každou desetinu sekundy, to je rachot), není až takový problém, ale udělat je současně taková, aby svou hmotností neomezovala jízdní projev auta a aby spolupracovala i brzdami, to je docela jiný úkol.

Taková kola musí být nadále pevná, musí být i extra lehká a měla by vodit teplo, neboť to je docela podstatná součást chlazení brzdového systému. Něco takového žádná dosud existující kola nenabízela, neboť ta karbonová jsou sice lehká a pevná, ale teplo nevedou prakticky vůbec a jsou křehká. Firma Dymag tak přišla s něčím jiným.

Její jméno vám nemusí nic říkat, je to ale jeden z průkopníků na poli disků kol. Jako jedna z prvních přišla hliníko-hořčíkovými koly a dodávala je třeba i speciálům rallyové skupiny B, jako jedna z prvních dostala na motocykly a pak i na kola ona karbonová kola, nakonec ale přišla s řešením, kterému říká podle jména svého zakladatele Boxstrom a je to prý to nejlepší, co dnes lze autu dopřát.

Říká jim také hybridní, protože kombinují buď hliníkové nebo hořčíkové středy s karbonovými obvody. Spojení těchto dvou materiálů pochopitelně není snadný úkol, firma ale použila řešení, které prý vydrží rychlost, jakou žádné auto neumí vyvinout, odolá nárazu do obrubníku simulujícímu zátěž 684 kg. Tomu pomáhá i vyplnění jinak dutých prostor karbonových částí blíže neupřesněnou pěnou, která přidává minimum hmotnosti, ale spoustu tuhosti.

Smysl kovového středu jste už jistě pochopili, pomáhá odvádět teplo a zlepšuje odolnost ráfku při nehodě. Jeho karbonová část je vyrobena formováním pryskyřicí, kdy je uhlíkové vlákno stlačeno ve formě a pryskyřice je vstřikována pod vysokým tlakem. Samotná karbonová vlákna jsou pak skládána triaxiálně, kdy se výsledná struktura dobře přizpůsobuje tvarům formy.

Výsledkem je jen 9 kg vážící kolo, které je extrémně pevné a odolné a pomohlo by dynamice i bezpečnosti jakéhokoli vozu. Pochopitelně jde dnes o extrémně drahý špás, který dává smysl jen na autech, jako je SSC Tuatara, sám Dymag ale doufá, že další vývoj kola zlevní do té míry, aby je bylo možné používat i na autech v ceně 1,2 až 1,5 milionu Kč. Což z nich jistě neudělá lidovou záležitost, ale třeba takové BMW M3 je jistě dostupnější než cokoli od SSC. Každopádně zajímavá věc, vývoj žádného z komponentů aut zjevně není nikdy u konce.

Nová kola Boxstrom prezentuje firma Dymag s pomocí různých vozů... Foto: Dymag



...viditelně se ale zatím dočkala nasazení „jen” na novém nejrychlejším autě světa, SSC Tuatara. Foto: SSC North America

Petr Miler