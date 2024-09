Nové spalovací motory Toyoty slibují revoluci, špičková verze má zastínit dokonce i legendární šestiválec před 7 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco konkurence po léta házela spalovací motory přes palubu, Toyota jim zůstala věrná a potichu pracovala na jejich další evoluci. Nyní chce dostat do aut nové čtyřválce, které mají být ještě lepší než legendární třílitrový šestiválec 2JZ.

Existuje jen pár motorů, které širší spektrum lidí zná i pod jejich interními kódy. Pokud dáme stranou BMW a jeho divizi M, moc dalších se nerýsuje. Tím nejznámějším z nich je dnes legendární třílitrový šestiválec 2JZ, se kterým přišla Toyota v roce 1991. O dvě léta později pak tuto jednotku vyfasovala Supra čtvrté generace, u které klientela mohla volit mezi atmosférickou a přeplňovanou verzí. Právě druhá zmíněná s označením 2JZ-GTE vedla k celosvětové proslulosti, neboť tento agregát lze vyladit na více než 1 000 koní i při zachování slušné životnosti.

Japonci nicméně mají pocit, že pracují na jednotce, která legendární 2JZ zastíní. Jde o přeplňovaný dvoulitr, který je součástí vyvíjené rodiny nových čtyřválců, které chce Toyota prodávat i v době, kdy má dojít na zákaz spalovacích jednotek, tedy po roce 2035. Z toho důvodu jsou agregáty uzpůsobeny nejen ke spalování klasického benzinu, ale i syntetických pohonných hmot, stejně jako vodíku a dalších zelených alternativ. Navíc je může doplnit hybridní či plug-in hybridní technika.

To vše je pochopitelně hezké, jenže bude to opravdu stačit na překonání legendy? O to se má postarat sportovní aspekt přeplňovaného dvoulitru. Jak totiž informují kolegové z Lexus Enthusiast, novinář z magazínu Japan's Best Car měl možnost svézt se v Lexusu IS, který byl osazen zmíněnou jednotkou naladěnou na 400 koní. O jejich přenos se přitom staral osmistupňový automat. Kromě toho však Japonci testují i kupé RC, kde motor produkuje dokonce 600 koní.

Takový tovární výkon, tedy garantovaný, rozhodně není špatný. O jeho přenos na zadní kola se navíc má starat šestistupňový manuál, skutečně zde tak rázem máme řidičský ideál svého druhu. Nadšení nicméně trochu kazí fakt, že dle techniků značky má jít o závodní projekt. Potenciál dvoulitru je tím ale jasně naznačen. A protože Toyota již opravdu nechce být spojována s pověstí výrobce kvalitních, ale jinak nudných aut, stále je zde nemalá šance i na silniční variantu s poněkud decentnějším naladěním, ovšem stále vysokým potenciálem dalŠích úprav.

V tomto ohledu ostatně věci napomáhá i skutečnost, že Japonci chystají návrat svých někdejších sportovních modelů MR2 a Celica. V jejich případě ale spíše bude použita ona 400koňová verze motoru, případně pak jeho ještě o trochu slabší verze, která produkuje 300 koní. V souvislosti s logem Lexusu by ale dvakrát takový výkon mohl zamířit do série, stávající RC ale u toho již rozhodně nebude, neboť za pár dní oslaví 10 let od zahájení výroby.

Japonci nicméně již mají pracovat na druhé generaci, která by měla dorazit v roce 2026 a bude vycházet z dva roky starého velmi divokého konceptu GR GT3. Pokud jeho produkční varianta dorazí se stejně agresivním vzhledem, pak oněch 600 koní bude stoprocentně potřebovat. Zdá se tedy, že Toyota se opravdu zakrátko stane vzývanou baštou automobilových nadšenců. Jestli ale její nový dvoulitr překoná šestiválec 2JZ, si stále nejsme jisti, to jsou - jak by řekli Američané - hodně velké boty k vyplnění.

Japonci pracují na nové rodině 1,5litrových a dvoulitrových motorů, které by měly zůstat v nabídce i po roce 2035, a to dokonce v Evropě. Jsou totiž uzpůsobeny ke spalování syntetického paliva či vodíku. Zároveň ale mají oslovit i sportovní nadšence. Foto: Toyota, Subaru, Mazda

