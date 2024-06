Novinář zvážil nový Mercedes-AMG GT a doteď nevychází z údivu. Je ještě těžší, než měl být před 9 hodinami | Petr Miler

Tohle auto je vzhledem ke své povaze a beztak nemalé hmotnosti svého vlastního předchůdce extrémně těžké už na papíře, reálně prodávané specifikace ale očividně váží ještě víc. I nám z toho jde hlava kolem.

Je to tristní, víc se k tomu jedním slovem říct nedá. V době, kdy se automobilky na oko trumfují tím, která přijde s ekologičtějším řešením, jsme současně svědky toho, jak se jejich vozy stávají neustále těžšími. Přitom je to právě hmotnost, která má zásadní vliv na efektivitu výroby i provozu jakéhokoli auta ve všech smyslech těchto slov.

Pokud je auto těžší, znamená to, že na jeho výrobu bylo spotřebováno více materiálu, který bylo nutné náročněji zpracovávat, než by tomu bylo u lehčího vozu. Na jeho rozpohybování je třeba více energie, tedy více paliva či elektřiny, na jeho držení na silnici je třeba větších kol a pneumatik, které se rychleji opotřebovávají, na jeho deceleraci je třeba větších brzd, které méně vydrží, musíte mít mohutnější nápravy, pružiny, tlumiče, silentbloky, které znovu dostávají víc zabrat, potřebujete výkonnější motor, který musí mít odolnější převodovku, rozvodovku, poloosy... Je to nekonečný výčet věcí, kdy posílení jedné plodí nutnost posílit další, je to spirála zmaru, která se točí pořád dokola a vede k absurdnímu plýtvání zdroji jen proto, abyste někam dostali 100 nebo 200 kilo posádky s nákladem? To je přece nehoráznost.

Nejsem žádný ekolog, ale efektivita provozu auta mě zajímá a tohle je nesmírně neefektivní. Přesto jsou auta neustále těžší bez ohledu na druh pohonu. A jako vrchol všeho přichází klidně 2,5tunové elektromobily jako spása planety? Probůh, jak by něčím takovým mohly být? Tak těžký osobní vůz bude vždy plýtvat zdroji, ať už se na realitu pokusíme dívat jakkoli.

Hmotnost je zkrátka zásadním klíčem k efektivitě a pokud máte pocit, že ne, jen jste zapomněli - popř. jste ani nikdy nepoznali -, co to jsou lehká auta. Kolega nedávno žasnul po jízdě s BMW M3 E36, ne zase tak lehkým autem z druhé poloviny 90. let (1 460 kg), neboť i když nejde ani dnešní optikou o pomalé auto (321 koní, stovka za 5,5 sekundy, maximálka 250 km/h), nedokázal s ním jet za víc než 13,5 litru benzinu na 100 km, i když z něj v drobném provozu na nedělním německém Autobahnu mačkal maximum. Se současnou M3 G80 se nedokáže dostat pod 23 litrů na 100 km ve stejném režimu. A když jede opravdu rychle, třicítka je z toho jako. Jistě to není jen hmotností, aktuální M3 má 510 koní, má turbo, které umí být při vysoké zátěži neefektivní, má pohon 4x4, má automat... Ale také váží o 350 kg víc, to je sakra hodně a velkou část ze 189 koní výkonu navíc zabíjí právě v boji s ní.

Jistě, i tak jsou moderní auta podstatně rychlejší, ale opravdu to stojí za tak drastický rozdíl v provozní efektivitě? Jak už padlo, nejde je o spotřebu, ale v podstatě o cokoli myslitelného. A to ani nemluvíme o tom, že nová M3 musí mít karbon-keramické brzdy za půl milionu, aby vůbec ubrzdila svou rychlost a hmotnost, zatímco E36 stačí primitivní ocelové kotouče, aby fungovala na jedničku. Vedle toho navíc přicházíte o mrštnost, ovladatelnost a také fyzickou drobnost auta, která se na oblíbené zakroucené okresce též hodí. Nemusíme mít nutně stará auta, nejsme z muzea, ale chtěli bychom některé vlastnosti starých aut - zrovna lehká mohou být při současných „materiálových možnostech” velmi snadno.

Jenže nejsou a některé důkazy jsou skutečně tristní. Zmíněná M3 patří mezi ně, ještě o „level” dál to ale dotáhl Mercedes hned s několika svými auty. Patří mezi ně také nový Mercedes-AMG GT, který nás v řadě ohledů zklamal hned při premiéře a naposledy včera to schytal za svůj design. Tím nejhorším na něm ale zůstává dál jeho hmotnost.

Považte, že tohle auto vzniklo jako reakce na Porsche 911, které se dekády pyšnilo velmi nízkými čísly pohotovostní hmotnosti. Doby, kdy šlo o 1,2 až 1,3 tuny, jsou sice pár let pryč, pořád se ale dokáže dostat někam k 1 450 kilům, na dnešní dobu pěkné číslo. AMG-GT ve své první iteraci vážil kolem 1 650 kg a byl považován za nemístně těžký. Nic to ale není ve srovnání s tím, co váží dnes.

Terčem kritiky se auto stalo už během premiéry, neboť specifikace ukázaly základní hmotnost 1 970 kg, brutální číslo na kupé 2+2, které si pořád dělá čáku zatápět 911. Auto se nyní dostalo do rukou Harrymu Metcalfovi, bývalému šéfredaktorovi a zakladateli časopisu Evo, který měl zjevně problém uvěřit, že by takové auto mohlo vážit skoro 2 tuny. Tak ho vzal na váhu a nestačil se divit.

Vážení ukázalo 1 940 kg, což zní jako pozitivní překvapení, ale jen do chvíle, než zjistíme, že 1 970 kg má být pohotovostní hmotnost s řidičem za volantem podle pravidel EU, zatímco Harry ho vážil samotný. Evropská metrika je velmi optimistická, přesto by neobsazený vůz měl vážit 1 895 kg, což očividně neváží - bude to hmotnost v základní specifikaci, výbava navíc snadno přidá desítky kilo navrch. Přidejte si dvoučlennou posádku (řekněme 160 kg) a nějaké to haraburdí (40 kg) a máte před sebou 2,14 tuny vážící tank. Co je tohle za sportovně-cestovní kupé?

Ani Harry nechápe, jak se Mercedesu podařilo přidat AMG GT mezigeneračně přes 300 kg hmotnosti, však luxusem oplývajícím vozem byl vždy. A to je třeba dodat, že automobilka prodává ještě hybridní verzi, o jejíž hmotnosti v době premiéry vůbec nechtěla mluvit. Teď už ji známe - 2 120 kg v základu a bez čehokoli, připravené na cestu snadno skoro 2,5 tuny. To je neuvěřitelné. Diví se někdo, že taková auta rozumní nadšenci prostě nechtějí ani vidět?

Písmeno T v označení Mercedes-AMG GT zřejmě znamená Tank. Bude to tedy Grand Tank, Grantankismo, něco ten způsob. Absurdní hmotnost vozu jiné označení neospravedlňuje. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Harry's Garage@Youtube

Petr Miler

