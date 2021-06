Pohled na samovyvažovací elektrické kolo mate smysly, může být spásou i prokletím před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Zhi Jui Jun, publikováno se souhlasem

Vsadíme se, že váš mozek bude mít problém zpracovat, co zrovna vidí, neboť kolo běžně není schopno udržovat rovnováhu při pomalé jízdě. Vynález čínského technika ale dělá divy.

Kde by bylo lidstvo, pokud by již od počátku mělo k dispozici dnešní vymoženosti? Možná dál, ale možná také v místech, kam slunce nesvítí. Možná bychom byli schopni začít fungovat i z vyšších met, přirozený vývoj ale má svou hodnotu, ostatně ne nadarmo se třeba v armádě říká, že nemůže být generálem, kdo se ještě nestal poručíkem. A ve výsledku to neplatí jen pro ozbrojené složky, ale i v práci. Pokud chcete vést firmu, bez předchozích zkušeností v nižších pozicích nebudete tak zdatní jako ti, kteří si prošli celou hierarchií.

Proto stejně jako s obdivem hledíme i se skepsí na nové elektrokolo od čínského technika Zhia Jui Juna. Ten po čtyřech měsících práce sestrojil samovyvažovací bicykl, který také sám jezdí. Podstatou novinky je ocelové kolo namontované pod sedadlem, které dokáže během mžiku změnit směr otáčení. Právě tím zamezuje pádu kola do strany, s čímž systému napomáhají rovněž dva elektromotory. Mimo to nechybí senzory sledující akceleraci a gyroskop, jež se mají vypořádat i s prakticky nepostřehnutelnými pohyby. Kolo se navíc zvládá vystředit i ve chvílích, kdy na něm nikdo nesedí a překážky hlídá kamera a LiDAR.

Vyjma těchto prvků se kolo zvané Xuan chlubí rovněž lithium-iontovými bateriemi, jež mají vydržet na zhruba tři hodiny jízdy. Za řídítky tedy nemusíte ani hledat rovnováhu, ani snášet námahu, neboť moderní technologie udělají vše za vás. To je dobrá zpráva třeba pro starší lidi, kteří by rádi absolvovali projížďku na zdravém vzduchu, ovšem už nemají dostatek sil na celé její zvládnutí a problémy jim dělá rovněž balanc.

Zatímco k takovému využití nelze říci ani slovo kritiky, poněkud nás děsí možnost, že by samovyvažovací elektrická kola dostaly do rukou děti. V té chvíli bychom je totiž ochudili právě o ono hledání rovnováhy, stejně jako o samotný pohyb. Takoví lidé by ovšem nejspíše již klasické kolo nikdy nezvládli, načež by do budoucna museli zapomenout i na motocykl.

Suma sumárum zde tak máme jistý ekvivalent zápalek, které jsou jako dobrým sluhou, tak zlým pánem. Na zdravý úsudek publika ovšem v tomto případě nelze až tak sázet, neboť lidstvo si ve vynálezech, které redukují jeho námahu, poslední dobou libuje stále více. Ač tedy Zhi Jui Jun v době svého volna, kdy na kole pracoval, nemyslel na jeho degradaci, právě ta může s rozšířením e-kola s vystřeďováním přijít.

Čínský technik hodlá na projektu dále pracovat, neboť dle svých slov vidí ještě řadu oblastí, kde by mohlo dojít ke zlepšení. Kromě toho chystá také první testy s posádkou, dosud totiž došlo jen na autonomní jízdu nezatíženého kola. Poté se nicméně dá počítat s jistou formou sériové výroby, neboť koneckonců nejde o první, ani poslední počin z tohoto ranku. Právě naopak se tímto směrem zaměřuje stále více lidí.

Automaticky řiditelné a samovyvažovací elektrické kolo v akci mate smysly, však se podívejte na video níže. Foto: Zhi Jui Jun, publikováno se souhlasem

Zdroj: Zhi Jui Jun@YouTube

