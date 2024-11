Potvrzeno: Nejnovější Mercedes skutečně dostal motory z Číny, žádné jiné. A další novinky na tom budou stejně před 7 hodinami | Petr Miler

Dokážete si představit výmluvnější faktické naplnění spojení „kapitulace německého automobilového průmyslu”? My ne. Němci už sami nejsou schopni ani efektivně vyrábět vlastní spalovací motory, a tak nakupují ty vyráběné v Číně.

„The Best or Nothing,” praví už léta marketingové motto Mercedesu. Nevíme, jestli se jím firma skutečně řídí při svých každodenních aktivitách, ale pokud ano, už víme, jaké spalovací motory na světě jsou ty nejlepší - její poslední novinka totiž na tomto poli původně neměla dostat „nic”, nakonec ale zjevně dostala „to nejlepší”. Jde o čínský motor 1,5 turbo.

Že se to stane, se začalo proslýchat už před třemi týdny, oficiální to ale nebylo. A když automobilka tento týden nové CLA ukázala, neztratila o tom ani slovo. Přiznala tedy, že původně auto mělo být jen elektrické, pak ale pod tíhou nezájmu o tento typ aut platformu jeho upravila tak, aby dokázala použít i spalovací motor s hybridní podporou. Přičemž prostorová omezení nedovolují použít nic většího než zmíněnou jednotku. Kde ji Mercedes vzal, neřekl.

Člověka v tomto kontextu ostatně ani nenapadne, že „vynálezce automobilu” použil jiný než vlastní motor, nakonec je na něm jeho logo a tak. Na šestiválci BMW v Toyotě Supra je ale japonské logo též, a přesto nemá s japonskou automobilkou prakticky nic společného. Všichni to ovšem ví a Toyota se tím nemá důvod nechlubit, šestiválce BMW jsou pořád pojem. Čínské spalovací motory ale pojem opravdu nejsou a k Mercedesům moc nepasují, bylo tohle důvodem mlčení?

V reakci na představení vozu jsme se tedy přímo automobilky zeptali, zda jsou výše zmíněné spekulace pravdivé a pod kapotou vozu se budou nacházet jen čínské motory. A teď tu máme oficiální potvrzení: Jsou. Zmíněná pohonná jednotka pochází od firmy zvané Horse, kterou má fakticky pod taktovkou čínské Geely, jehož zakladatel a šéf je jedním z největších akcionářů Mercedesu. Třícípá hvězda tak pro nové CLA pohonné jednotky fakticky licencuje od „Koně”, vlastně i víc než to - motory se v Číně také vyrábí, Němci je tedy fakticky do aut pouze instalují a postarali se leda o jejich finální naladění.

Pokud tohle není kapitulace, pak už nevíme, co by jí mělo být. I technicky po dekády excelující Mercedes tím fakticky přiznává, že v Evropě není schopen efektivně vyvíjet a vyrábět nové konkurenceschopné spalovací motory, i když je pro svá auta nezbytně potřebuje. Děje se tak přesně to, na co už dříve upozorňoval „motorový papež” - zatímco se Evropané horempádem ženou směrem k elektrickým autům, která nakonec málokdo kupuje, Číňané dál investují do vývoje a výroby spalovacích motorů, které si od nich pak i tak prestižní automobilky, jako je Mercedes-Benz, budou muset kupovat, aby vůbec zůstaly nad vodou.

Dodejme, že motor od firmy Horse bude pod kapotou CLA dávat 136 koní, 163 koní nebo 190 koní v závislosti na jeho naladění a spojení s konkrétním typem elektromotoru uloženého v osmistupňové dvouspojkové převodovce. Ten sám nabízí 27 koní a měl by být schopen autu krátkodobě samostatně zajistit pohyb v nízkých rychlostech při pohybu např. v městských kolonách. Téměř o všechno ostatní se postará čínský spalovací motor, který se objeví i v dalších novinkách vzniklých na stejných základech, gratulujeme.

Tak to je on, nový čínský motor pro Mercedes CLA od firmy Horse. Tu fakticky ovládá Geely, které má přes svého šéfa významné slovo i v samotném Mercedesu. To se nám to spojuje... Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

