Sedany se vrátí, říká designový guru GM, ve srovnání s SUV mají nepřekonatelnou výhodu včera | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Sedanům a klasickým koncepcím aut vůbec doba nepřeje, prakticky všichni se vším míří směrem k SUV. Podle Mika Simcoeho by ale bylo nemístné sedany odepisovat. Prý se jim nyní věnuje každý, svou provozní efektivitou totiž strčí všechna SUV hluboko do kapsy.

V posledních letech svět jako by se zbláznil do SUV všeho druhu. Je to ve své podstatě překvapivé, neboť tyto vozy nemají téměř žádnou objektivní výhodu oproti srovnatelným kombíkům, hatchbackům, liftbackům nebo sedanům. Jsou to nesmyslně vysoká a těžká auta, která obvykle nenabízí ani víc vnitřního prostoru pro posádku či zavazadla, do terénu se stejně nehodí a na silnici svými parametry jen trpí. Veškeré výhody se soustřeďují na relativně podružné věci jako snazší nastupování, lepší výhled nebo obecně pocit z většího auta. Jejich domnělá vyšší bezpečnost je pak obvykle dána jen tím, že nižší či menší auta jsou méně bezpečná kvůli záplavě podobných mastodontů všude kolem, náraz do zdi v nich lépe „nedáte”.

Nejvíc ale jejich popularita překvapí kvůli tomu, že jejich výchozí koncepce jde přímo proti dnes tak úzkostlivě sledované provozní efektivitě. Kdo poznal rozdíl mezi spotřebou jinak srovnatelného SUV a kombi, ví, jakou daň musíte platit za všechno to „nic” jen kvůli tomu, že jde o jednak těžké, ale především vysoké auto. Zejména dálniční rychlosti jsou pro efektivitu „esúvéček” všeho druhu smrt, bavíme se klidně o desítkách procent rozdílu.

Právě na tuto strunu nyní zahrál v rozhovoru pro Car Sales designový šéf koncernu General Motors Mike Simcoe. Ten SUV označil za „nezbytné zlo”, které vymýtí další tlak na provozní efektivitu aut. SUV jsou rozmar, který si zejména s elektrickým pohonem nejde dovolit nejen kvůli penězům. Dobře situovanému majiteli SUV může mít celkem jedno, jestli jeho auto jezdí za 10 nebo 13 litrů nafty, když maximálně musí o něco dřív strávit pár minut na benzince. U elektromobilu ale bez energie prostě nejedete a nedoplňuje se snadno. Když si pak uvědomíte, že u aut „se na celkové efektivitě ze 40 až 45 procent podílí aerodynamika“, jak praví Simcoe, SUV to do karet prostě nehraje.

„Pokud musíte tlačit skrz vzduch cihlu, potřebujete k tomu spoustu energie,“ poukazuje Simcoe na hlavní neduh zákaznických favoritů. A právě proto dle něj sedany nejsou mrtvé. „I když je to kvůli výšce baterií větší výzva, všichni se snaží přijít se sedanem či s nízkým vozidlem. Zčásti i proto, že se na takové auto lépe kouká,“ říká dále designový guru GM. Tím klíčovým důvodem je ale jednoduše aerodynamika, která přispívá k nižší spotřebě, ať už jde o vůz s jakýmkoli pohonem, spalovacím či elektrickým. Jak už jsme ale zmínili, i podle Simcoeho s tím má problém hlavně zmíněný pohon, neboť benzinová či dieselová auta netrápí ani omezený dojezd, ani příliš dlouhé čekání u dobíjecích stojanů.

Jakkoli ovšem Simcoe káže vodu, koncern GM zatím dál holduje vínu. Třeba značka Cadillac byla znovuzrozena jako výrobce luxusních elektrických aut. A i když v jejím portfoliu stále najdeme spalovací vozy, větší důraz je kladen na bateriový pohon. Tím přitom disponují modely jako Lyriq, Optiq, Vistig či Escalade IQ. To jsou všechno SUV, tedy ono „nezbytné zlo“. Jak ale bylo zmíněno, lidé je preferují. A automobilka by šla jen sama proti sobě, kdyby jim je nenabídla.

Simcoe si myslí, že „trh ovládla, protože svět okolo nás roste a lidé chtějí být jeho součástí. Všichni tak chtějí sedět výše ve voze. A ti, kteří si jej mohou dovolit, mají i další auto, které již není SUV.“ Právě proto ostatně Cadillac začal letos lákat na koncept Opulent Velocity, který má být nepřímým nástupcem osmiválcového CT5-V Blackwing. Tedy výkonného sedanu, který pochopitelně protíná vzduchovou bariéru daleko lépe než sebevíc zaoblená SUV.

Šéfdesignér GM dodává, že elektrické novinky nemusí vypadat jako ocumlaný bonbon na kolech, k působivé aerodynamice se totiž půjde dostat i skrze ostré hrany, které jsou poznávacím znamením Cadillacu. Jak moc ale trh na něco takového uslyší, je otázkou. O konci SUV se totiž mluví už pomalu dekádu, tedy prakticky od chvíle, kdy začaly mít navrch i v Evropě. A zatím kde nic tu nic, ostatně naprostá většina elektrických novinek má - jakkoli je to absurdní paradox - karoserii SUV.

Mike Simcoe stojí za vozy jako Holden Commodore či Monaro, stejně jako dozoroval design Chevroletu Camaro či Cadillacu CTS. Není tak divu, že sedany miluje. Aktuálně je však vyzdvihuje hlavně proto, že mají lepší aerodynamiku než SUV, což je nepřekonatelnou výhodou z hlediska provozní efektivity. Foto: General Motors

Zdroj: Car Sales

