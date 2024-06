Šéf Bugatti promluvil o pohonu nového Bugatti, celkem čtyři motory z něj udělají víc než jen dělovou kouli na kolech před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Motor francouzské novinky bude tak jako tak zajímavý, šéf Bugatti ale říká, že nebude jen výkonný. Slibuje zábavu i možnost používat auto tak, že šestnáctiválec pod kapotou bude odpočívat.

Zítra v 10 hodin večer středoevropského času budeme konečně moci spatřit nový model Bugatti. Tedy pokud automobilka z Molsheimu premiéru svého zcela nového modelu zvládne do plánované premiéry utajit. Protože ale ti nejváženější klienti vůz viděli již na sklonku loňského roku a dosud se na veřejnosti nepochlubili s jedinou fotkou či střípkem informací, může se stát že Bugatti vše klapne na jedničku. Přičemž bude zajímavé sledovat, zda jeho novinka bude tou vůbec první od roku 1999, kdy značku převzal koncern Volkswagen, která bude vyprodána dřív, než ji spatří veřejnost.

Když si uvědomíme, že u takového Ferrari je něco podobného u drahých limitovaných modelů pomalu samozřejmostí, pak má Bugatti i v tomto ohledu slušné šance. Novinka navíc již nebude používat čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový motor W16, nýbrž atmosférickou jednotku, která počítá s klasickou vidlicovou koncepcí a osmi válci na každé straně. A něco takového je aktuálně velmi žhavým zbožím.

Bugatti jednotku V16 spojilo s třemi elektromotory a celém řešení nám nyní řekl trochu víc šéf značky Mate Rimac. Ten uvedl, že součástí hybridního ústrojí bude bateriový paket o kapacitě 25 kWh, jenž nabídne „použitelný dojezd čistě na elektřinu ve chvíli, kdy jej budete potřebovat“. Což zjevně znamená příchod voliče jízdních režimů, z nichž jeden bude ryze elektrický. Kolik kilometrů v té chvíli ovšem zvládnete ujet a jaká bude maximálka, Rimac již neupřesnil.

Předchozí spekulace, které zmiňovaly potvrzenou kapacitu baterií, nicméně poukazovaly na 60kilometrový dojezd na elektřinu. Rychlost pak v té chvíli bude zřejmě omezena na nějakých 140 km/h, jak je ostatně běžné - pokud by k tomu totiž nedošlo, vůz o nemalé hmotnosti a ještě vyšším výkonu by veškeré kilowatthodiny spotřeboval na pár kilometrech. A to přesto, že nejspíše přitom budou využity pouze dvě jednotky roztáčející přední kola.

Rimac uvádí, že tři elektromotory nahrazující předchozí čtyři turbodmychadla tu nejsou jen proto, aby vozu pomohly se snížením papírových emisí. Jejich hlavním posláním je pobavit řidiče na maximum. „Důvodem, proč má nový motor emotivní charakter, je jeho elektrifikace. Bez ní bychom nemohli nabídnout takový výkon,“ říká šéf automobilky. Konkrétní čísla pak nezmiňuje, dle neoficiálních zvěstí ale půjde o cca 2 000 koní.

Víc informací se dozvíme nejen zítra večer, ale také v dalších dnech, neboť Bugatti přišlo s novou sérií videí, která se kromě novinky zaměřují také na synergii mezi značkou z Molsheimu a Rimacem. Jeho zakladatel pak ostatně na prvním z nich ukázal chystanou novinku v „nedbalkách“, tedy bez karoserie.

Šestnáctiválcový pohon nového hypersportu z Molsheimu jsme zatím mohli vidět jen takto, doplněn ale bude trojicí elektromotorů a baterií s kapacitou 25 kWh. Foto: Bugatti

